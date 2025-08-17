World Highest Post Office: कहां है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर? जहां समुद्र तल से नापी जाती है ऊंचाई, जानिए

World Highest Post Office: ‘डाकघर’ जिसे पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है और इसका काम डाक सेवाएं प्रदान करना है. इसके जरिए पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर या अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है. भारत के अलग-अलग राज्यों में डाकघर मौजूद हैं. दुनिया में सबसे ऊंचा डाकघर भी भारत में ही मौजूद है. जी हां, भारतीय डाकघर भारत के राज्य में है जिसे समुद्र तल से नापा जाता है. आइए जानते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर कहां है?

कहां है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर?

भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में एक हिक्किम गांव है और यहां पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है. साल 1983 से विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम गांव में चल रहा है. इसे कुछ साल पहले नया लुक भी दिया गया है. यहां पर घूमने-फिरने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं.

समुद्र तल मापी गई है ऊंचाई

दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर को समुद्र तल से नापा गया है जिसे पता चलता है कि ये समंदर से लगभग 15 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा में टूरिस्ट आते हैं. यहां किब्बर, लांग्जा, की मोनास्ट्री और हिक्किम जैसे गांव में भी लोग घूमते-फिरते हैं. काजा के हिक्किम गांव में ये पोस्ट ऑफिस भी है.

कहीं नहीं है ऐसा डाकघर

दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर को लेकर कहा जाता है कि ऐसा पोस्ट ऑफिस और कहीं नहीं है. इस वजह से ये जगह अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है. देश-दुनिया में अपने करीबियों को हिक्किम पोस्ट ऑफिस से पर्यटन को पत्र भेजते हैं. ये जगह पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है.

दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर देखने के लिए कैसे पहुंचे?

अगर आप हिमाचल प्रदेश में स्थित हिक्किम गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर देखने जाना चाहते हैं तो यहां पहुंचने के लिए शिमला से जा सकते हैं. यहां तक पहुंचने के लिए शिमला से लगभग 500 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ सकता है.

