World Highest Post Office: कहां है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर? जहां समुद्र तल से नापी जाती है ऊंचाई, जानिए
Advertisement
trendingNow12884937
Hindi Newsशिक्षा

World Highest Post Office: कहां है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर? जहां समुद्र तल से नापी जाती है ऊंचाई, जानिए

World Highest Post Office: जरूरी नहीं कि सब चीज अमेरिका, जापान या चीन के पास हो, कुछ ऐसी चीजें भारत के पास भी है दुनिया भर झंडा लहराने का काम करती हैं. आइए दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत में कहां है? इसके बारे में जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World Highest Post Office: कहां है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर? जहां समुद्र तल से नापी जाती है ऊंचाई, जानिए

World Highest Post Office: ‘डाकघर’ जिसे पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है और इसका काम डाक सेवाएं प्रदान करना है. इसके जरिए पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर या अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है. भारत के अलग-अलग राज्यों में डाकघर मौजूद हैं. दुनिया में सबसे ऊंचा डाकघर भी भारत में ही मौजूद है. जी हां, भारतीय डाकघर भारत के राज्य में है जिसे समुद्र तल से नापा जाता है. आइए जानते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर कहां है?

कहां है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर?

भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में एक हिक्किम गांव है और यहां पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है. साल 1983 से विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम गांव में चल रहा है. इसे कुछ साल पहले नया लुक भी दिया गया है. यहां पर घूमने-फिरने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं.

समुद्र तल मापी गई है ऊंचाई

दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर को समुद्र तल से नापा गया है जिसे पता चलता है कि ये समंदर से लगभग 15 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा में टूरिस्ट आते हैं. यहां किब्बर, लांग्जा, की मोनास्ट्री और हिक्किम जैसे गांव में भी लोग घूमते-फिरते हैं. काजा के हिक्किम गांव में ये पोस्ट ऑफिस भी है.

कहीं नहीं है ऐसा डाकघर

दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर को लेकर कहा जाता है कि ऐसा पोस्ट ऑफिस और कहीं नहीं है. इस वजह से ये जगह अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है. देश-दुनिया में अपने करीबियों को हिक्किम पोस्ट ऑफिस से पर्यटन को पत्र भेजते हैं. ये जगह पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है.

दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर देखने के लिए कैसे पहुंचे?

अगर आप हिमाचल प्रदेश में स्थित हिक्किम गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर देखने जाना चाहते हैं तो यहां पहुंचने के लिए शिमला से जा सकते हैं. यहां तक पहुंचने के लिए शिमला से लगभग 500 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें- World Shortest War: कहां हुआ था दुनिया का सबसे छोटा युद्ध, जो शुरू होते ही चंद मिनटों में हो गया था खत्म? 

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Post office

Trending news

मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
;