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Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले देश कौन-कौन से? जानिए भारत का नंबर

GK Quiz: दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले देश कौन-कौन से? जानिए भारत का नंबर

Hottest Countries in The World: इस बार भारत के कई राज्यों में 45.1 से 48.2°C के बीच तापमान बना हुआ है. ऐसी स्थिति में ही लोग बेहाल हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे देश हैं जहां 70 डिग्री तक भी तापमान रहता है. आइए दुनिया के सबसे गर्म देशों के नाम जानते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 22, 2026, 01:24 PM IST
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Hottest Countries in The World
Hottest Countries in The World

Hottest Countries in The World: जब बात आती है भारत में सबसे ज्यादा गर्म राज्यों की तो उस लिस्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कोलकता जैसे राज्यों का नाम सबसे पहले आता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया की बात आती है तो इस लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा होता है? दुनिया के सबसे गर्म देशों की लिस्ट में भारत किस नंबर पर आता है? ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा गर्मी रहती है? आज हम आपको उन देशों के नाम बताने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा गर्म देश कहलाते हैं, साथ ही उस देश का भी नाम बताएं जहां पर 70 डिग्री तक भी तापमान पहुंच जाता है. आइए जानते हैं सबसे गर्म देशों की लिस्ट में भारत किस स्थान पर आता है?

60 से 70 डिग्री पहुंच जाता है तापमान

दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें जो इतनी ज्यादा गर्म रहती है कि लोगों के लिए बाहर निकलना तो दूर की बात है, घर में रहना तक मुश्किल होता है. देश में कुछ जगहों को आग का नरक भी कहा जाता है. गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि घंटों तक बाहर गाड़ी खड़ी कर दी जाए तो वो तक पिघल सकती है. 

दुनिया के सबसे 7 गर्म देश कौन-कौन से हैं?

रैंक देश औसत वार्षिक तापमान (°C)
1 माली 28.3 
2 बुर्किना फासो 28.3
3 किरिबाती 28.2
4 जिबूती 28 5
5 तुवालु 28 
6 सेनेगल 27.9 
7 मॉरिटानिया 27.7

सबसे ज्यादा गर्म देश की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है?

ऊपर उन देशों के रैंक के हिसाब से नाम बताए गए हैं जहां पर आमतौर पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है. हालांकि, टॉप 10 की लिस्ट में भी भारत नहीं आता है बल्कि भारत 84वें स्थान पर आता है जहां 23.7°C औसत वार्षिक तापमान रहता है.

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ये भी पढ़ें- Heatwave Explained: मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित

किसे जगह को कहते हैं आग का नरक?

जब बात की जाती है दुनिया की सबसे गर्म जगहों की तो इस मामले में रिकॉर्ड तोड़ने वाला डेथ वैली है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद है. आज तक के इतिहास में इस मोजावे रेगिस्तान वाले हिस्से में सबसे अधिक तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस के साथ दर्ज किया गया है. इस जगह को आग का नरक भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर गर्मी के कारण जमीन तक खौलने लगती है. बिना सुरक्षा के अगर कोई व्यक्ति यहां जाता है तो उसके शरीर का पूरा पानी कुछ ही घंटों में सूख सकता है और उसका बचना तक मुश्किल हो सकता है.

यहां 70 डिग्री तापमान के साथ टूटा था रिकॉर्ड 

डेथ वैली के अलावा ईरान दश्त-ए-लूत रेगिस्तान में 70 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा चुका है. एक बार नासा (NASA) ने अपने सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष से धरती का तापमान लेते समय ये चौंकाने वाला खुलासा किया था. इतना तापमान होने का मतलब है कि जमीन पर अगर अंडा भी फोड़कर रख दोगे तो वो बिना आग के ही ऑमलेट तैयार कर देगा. बता दें कि यहां को जीवित चीजें नहीं रहती हैं, ना इंसान रहते हैं और न जानवर और ना ही कोई पौधा है.

ये भी पढ़ें- India Heatwave: 51 डिग्री तक पहुंच गया था पारा, 5 सबसे गर्म साल और शहर कौन-कौन से?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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