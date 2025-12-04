Advertisement
भारत के किस शहर को कहते हैं 'साइंस सिटी'? जानें इसके पीछे की वजह और खासियत..

Science City of India: भारत का एक ऐसा शहर है, जो 'साइंस सिटी ऑफ इंडिया' कहलाता है. ये जगह साइंस को सरल और मजेदार तरीके से समझने का मौका देता है. इस खबर में हम आपको इस शहर के बारे में डीटेल में बताएंगे.

 

Dec 04, 2025
भारत के किस शहर को कहते हैं 'साइंस सिटी'? जानें इसके पीछे की वजह और खासियत..

Why Kolkata Science City: भारत विविधताओं का देश है. यहां हर शहर एक-दूसरे से अलग है और हर शहर की अपनी-अपनी पहचान है. वहीं भारत का एक शहर ऐसा भी है, जिसे 'साइंस सिटी' के नाम से जाना है. पश्चिम बंगाल की राजधानी 'कोलकाता' को 'साइंस सिटी ऑफ इंडिया' कहा जाता है, क्योंकि कोलकाता एशिया के सबसे बड़े और आधुनिक विज्ञान संग्रहालयों में से एक है. यह जगह साइंस को सरल, मजेदार और अनुभव-आधारित तरीके से समझने का अवसर देती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कोलकाता को क्यों यह उपाधि मिली और इसकी क्या खासियत है. 

 

कोलकाता क्यों कहलाता है साइंस सिटी?
कोलकाता को साइंस सिटी का नाम इसलिए दिया गया, क्योंकि ये साइंस सिटी देश का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है. इसे नेशनल काउंलिस ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM) संचालित करती है. यहां विज्ञान को केवल दिखाया नहीं जाता, बल्कि इंटरैक्टिव गैलरी, लाइव साइंस शो, टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी और अनुभव-आधारित गतिविधियों के जरिए साइंस को सीखने का मौका दिया जाता है. इस शहर में स्पेस साइंस, रोबोटिक्स, विकास की प्रक्रिया, पृथ्वी विज्ञान और आधुनिक तकनीकों पर आधारित प्रदर्शन बच्चों और बड़ों दोनों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करते हैं. यही कारण है कि कोलकाता को साइंस के माध्यम से जरूरी माना जाता है.

साइंस सिटी ने कैसे बढ़ाया जागरूकता?
साइंस सिटी ने विज्ञान की पढ़ाई के तरीके को बदल दिया. यहां विज्ञान की पढ़ाई को किताबों से निकालकर वास्तविक अनुभवों से जोड़ दिया गया. यहां स्थित डायनमिक अर्थ प्रदर्शनी, डिजिटल प्लेनेटेरियम, टाइम मशीन राइड और 3D साइंस शो जैसे कठिन विषयों को आसान तरीके से समझाते हैं. यहां के स्कूल टूर, वर्कशॉप, कॉन्पिटिशन और साइंस एक्टिविटीज बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाते हैं और उन्हें फ्यूचर में साइंटिस्ट, इंजीनियर या रिसर्चर बनने के लिए प्रेरित करते हैं. यही कारण है कि कोलकाता देश का सबसे बड़ा साइंस हब बन गया है. 

 

साइंस सिटी का बड़ा आकर्षण
स्पेस थिएटर: यहां का आधुनिक प्लेनेटेरियम अत्याधुनिक तकनीक से व्यक्ति ब्रह्मांड, तारों, ग्रहों और गैलेक्सी को देख सकता है. 
डायनामोशन हॉल: साइंस के प्रयोगों को खुद छूकर, चलाकर और आजमाकर समझने की सुविधा है. यहां बच्चे खेल-खेल में साइंस सीख जाते हैं. 
इवोल्यूशन पार्क: इस पार्क में जीवन की यात्रा दिखाई जाती है. यहां व्यक्ति डायनासोर से लेकर शुरुआती मनुष्यों तक का दिलचस्प इतिहास है. 
कोलकाता से जुड़े जबरदस्त तथ्य: एशिया के सबसे बड़े साइंस म्यूजियम में एक साइंस सिटी में है. यहां के आकार और सुविधाओं के मामले में यह एशिया के शीर्ष साइंस सेंटर्स में गिना जाता है. 
इंटरनेशनल साइंस एग्जीबिशन: कोलकाता कई ग्लोबल कॉम्पिटिशन, रोबोटिक्स चैलेंज और टेक्नोलॉजी इवेंट्स की मेजबानी भी करता है. 
एजुकेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन: यहां देश भर से लाखों छात्र हर साल साइंस सीखने और खोज करने आते हैं. 

Reetika Singh

