लाखों नहीं, करोड़ों का करियर! 12वीं के बाद कमर्शियल पायलट बनने के लिए कौन-सा कोर्स करें और कैसे पाएं लाइसेंस?

अगर आपका सपना आसमान में विमान उड़ाने का है, तो कमर्शियल पायलट का करियर आपके लिए शानदार विकल्प हो सकता है. भारत में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के साथ एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी संख्या में पायलटों और क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ रही है. सरकार द्वारा सुरक्षा और संचालन से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किए जाने के बाद एयरलाइंस को योग्य पायलटों की भर्ती बढ़ानी पड़ रही है. ऐसे में कमर्शियल पायलट का पेशा युवाओं के लिए आकर्षक करियर बनकर उभरा है. आम बोलचाल में जिन्हें हम पायलट कहते हैं, वे दरअसल कमर्शियल पायलट होते हैं, जो यात्री विमानों, कार्गो विमानों और चार्टर फ्लाइट्स का संचालन करते हैं. अच्छी सैलरी, सम्मान और करियर ग्रोथ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है.

पायलट बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए?

कमर्शियल पायलट बनने के लिए सबसे पहले 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) के साथ पास होना जरूरी है. इसके बाद उम्मीदवार को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से मान्यता प्राप्त क्लास-1 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है. पायलट का काम केवल विमान उड़ाना नहीं होता, बल्कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों का पालन करना, मौसम की जानकारी का अध्ययन करना और उड़ान से पहले तथा बाद में विमान की जांच करना भी उसकी जिम्मेदारी होती है. इस पेशे में शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना बेहद जरूरी है. हालांकि ट्रेनिंग और लाइसेंस की प्रक्रिया महंगी होती है, इसलिए आर्थिक तैयारी भी इस करियर का जरूरी हिस्सा मानी जाती है.

लाइसेंस कैसे मिलता है और नौकरी कहां मिलेगी?

योग्यता पूरी करने के बाद उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेना होता है. प्रशिक्षण दो हिस्सों में होता है. पहला ग्राउंड ट्रेनिंग, जिसमें एयर नेविगेशन, मौसम विज्ञान, एविएशन रेगुलेशंस और तकनीकी विषय पढ़ाए जाते हैं. दूसरा फ्लाइंग ट्रेनिंग, जिसमें वास्तविक विमान उड़ाने का अभ्यास कराया जाता है. कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) पाने के लिए लगभग 200 घंटे की उड़ान पूरी करनी होती है. इसके बाद DGCA की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाता है. लाइसेंस मिलने के बाद एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अन्य घरेलू व अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूलों और परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए DGCA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.