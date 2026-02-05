यूनिवर्स को जानने का सपना है? इस साइंस डिग्री से शुरू हो सकता है ब्रह्मांड को समझने का सफर

Advertisement
Cosmology: बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, कहां से आया और आगे इसका क्या होगा. कई लोगों के मन में यूनिवर्स को समझने की काफी जिज्ञासा होती है पर उन्हें नहीं पता होता है कि इसके लिए कौन सी साइंस डिग्री चाहिए. 

 

Feb 05, 2026, 08:50 AM IST
कई लोगों को यूनिवर्स को समझने की काफी ज्यादा रुचि होती है. ऐसे में कॉस्मोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो पूरे ब्रह्मांड की स्टडी करती है. कॉस्मोलॉजी सिर्फ तारों या ग्रहों तक सीमित नहीं रहती है बल्कि हर उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है जो इनके अस्तित्व से जुड़ा है. कॉस्मोलॉजी एक ऐसी साइंस डिग्री है जो थ्योरिटिकल, फिजिक्स, मैथ्स और डाटा साइंस को मिलाकर यूनिवर्स की पूरी कहानी समझाती है. इसमें बिग बैंग, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और यूनिवर्स के अंत जैसे बड़े सवालों की पढ़ाई की जाती है. आज के समय में ये डिग्री रिसर्च के साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर में भी शानदार करियर के मौके देती है.

क्या है कॉस्मोलॉजी
कॉस्मोलॉजी वो साइंस है जो पूरे ब्रह्मांड को एक यूनिट के रूप में समझती है. जहां बाकी साइंस किसी एक हिस्से  के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं तो कॉस्मोलॉजी हर चीज को जोड़कर देखती है. इसमें यूनिवर्स की उत्पत्ति, विकास और भविष्य तीनों को समझने की कोशिश की जाती है. कॉस्मोलॉजिस्ट सितारों की बजाय यूनिवर्स की आर्किटेक्चर यानी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं.

डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य
कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यूनिवर्स के अदृश्य चीजों पर काम करती है. डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में भी आप कॉस्मोलॉजी में जान सकते हैं. हालांकि हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्स का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं दो चीजों से बना है. कॉस्मोलॉजी ही एकमात्र फील्ड है जो इन रहस्यों को सुलझाने पर पूरी तरह फोकस करती है.

बिग बैंग से आज तक का सफर
कॉस्मोलॉजी में बिग बैंग थ्योरी को गहराई से पढ़ाया जाता है. इसमें Cosmic Microwave Background यानी CMB पर भी रिसर्च किया किया जाता है जिसे यूनिवर्स की बचपन की तस्वीर माना जाता है. ये रेडिएशन वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करता है कि यूनिवर्स अपने शुरुआती सेकंड्स में कैसा था. एडवांस मैथ्स और फिजिक्स की मदद से कॉस्मोलॉजिस्ट यूनिवर्स को उसके जन्म के पल तक ट्रेस करते हैं.

कॉस्मिक वेब और यूनिवर्स की बनाव
कॉस्मोलॉजी ये भी बताती है कि कैसे ग्रेविटी ने पूरे ब्रह्मांड को फिलामेंट्स और खाली जगहों के विशाल नेटवर्क यानी कॉस्मिक वेब में बदला है. ये प्रकृति के सबसे बड़े और सुंदर पैटर्न्स में से एक माना जाता है. कॉस्मोलॉजी सिर्फ शुरुआत ही नहीं बल्कि अंत की भी बात करती है. बिग फ्रीज, बिग क्रंच, या बिग रिप जैसे प्रिंसिपल ये बताते हैं कि भविष्य में यूनिवर्स का क्या हश्र हो सकता है. 

कॉस्मोलॉजी में करियर स्कोप
कॉस्मोलॉजी की डिग्री बेहद वर्सेटाइल मानी जाती है. इसमें फिजिक्स, मैथ्स और बिग डाटा एनालिसिस की गहरी समझ मिल सकती है. कई स्टूडेंट्स रिसर्च में जाते हैं लेकिन इसके स्किल्स एयरोस्पेस, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसी फील्ड्स में भी बहुत डिमांड में हैं.

