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भारत का वो इकलौता जिला जिसके नाम में आते हैं सिर्फ तीन अक्षर; बड़े-बड़े धुरंधर भी मान गए हार

Which District Name Has Only Three Words: भारत में कुल 797 जिले हैं, लेकिन पुरी, गया और कोटा ऐसे खास जिले हैं जिनके नाम सिर्फ तीन अक्षरों के हैं. ये जिले धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहचान के कारण पूरे देश में खास महत्व रखते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 16, 2026, 12:46 PM IST
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भारत का वो इकलौता जिला जिसके नाम में आते हैं सिर्फ तीन अक्षर; बड़े-बड़े धुरंधर भी मान गए हार

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है. यहां हर राज्य, हर शहर और हर जिले की अपनी अलग पहचान है. कहीं इतिहास लोगों को आकर्षित करता है, तो कहीं संस्कृति, खानपान और धार्मिक महत्व दुनिया भर के लोगों को खींच लाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे जिले भी हैं जिनके नाम बेहद छोटे हैं और सिर्फ तीन अक्षरों में पूरे हो जाते हैं. यह सवाल सुनते ही अच्छे-अच्छे जीके के खिलाड़ी भी सोच में पड़ जाते हैं. अगर आप भी जवाब नहीं जानते, तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको भारत के उन खास जिलों के बारे में बता रहे हैं, जिनके नाम छोटे जरूर हैं, लेकिन पहचान बेहद बड़ी है.

भारत में कितने जिले हैं?

India दुनिया के सबसे बड़े और विविध देशों में गिना जाता है. देश में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. पूरे भारत में कुल 797 जिले मौजूद हैं, जिनमें से कई जिले अपनी खास पहचान रखते हैं. कोई जिला धार्मिक वजहों से मशहूर है, तो कोई शिक्षा, इतिहास या पर्यटन के कारण चर्चा में रहता है. लेकिन इन्हीं जिलों के बीच कुछ ऐसे नाम भी हैं, जिनमें सिर्फ तीन अक्षर आते हैं. यही वजह है कि यह सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं और जीके क्विज में पूछा जाता है और कई लोग इसका जवाब देने में चूक जाते हैं.

कौन-कौन से हैं तीन अक्षरों वाले जिले?

अगर आपने अभी तक जवाब नहीं सोचा है, तो जान लीजिए कि भारत में Puri, Gaya और Kota ऐसे प्रमुख जिले हैं, जिनके नाम सिर्फ तीन अक्षरों के हैं. ये जिले न सिर्फ अपने छोटे नाम के लिए खास हैं, बल्कि देशभर में अपनी अलग पहचान भी रखते हैं. यही वजह है कि सामान्य ज्ञान के सवालों में इन जिलों का नाम बार-बार सामने आता है. छोटे नाम होने के बावजूद इन जगहों का इतिहास, संस्कृति और पहचान काफी गहरी है, जो इन्हें बाकी जिलों से अलग बनाती है.

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पुरी और गया क्यों हैं खास?

Puri पूर्वी भारत के Odisha का एक बेहद प्रसिद्ध जिला है. यह अपनी धार्मिक आस्था, समुद्री तट और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यहां स्थित Jagannath Temple लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. वहीं Gaya, Bihar का ऐतिहासिक जिला है, जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है. यह जिला धर्म, शिक्षा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचते हैं और इसकी ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखते हैं.

कोटा की पहचान इतनी बड़ी क्यों है?

Kota, Rajasthan का एक प्रमुख जिला है, जो Chambal River के किनारे बसा है. यह जिला अपने ऐतिहासिक किलों, उद्योगों और देशभर में मशहूर कोचिंग संस्थानों के लिए जाना जाता है. कोटा पहले राजपूताना रियासतों का हिस्सा रहा है और यहां का Kota Garh और राजमहल आज भी इतिहास की झलक दिखाते हैं. यहां राजस्थानी संस्कृति, शाही विरासत और आधुनिक शिक्षा का अनोखा संगम देखने को मिलता है. यही वजह है कि छोटा नाम होने के बावजूद कोटा की पहचान पूरे देश में बहुत बड़ी है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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