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Hindi Newsशिक्षाइंसान के DNA से 60% मेल खाता है ये फल; 99% लोग आज भी नहीं जानते जवाब

इंसान के DNA से 60% मेल खाता है ये फल; 99% लोग आज भी नहीं जानते जवाब

क्या आप जानते हैं इंसानों का DNA एक ऐसे फल से मिलता है जिसे हम रोज खाते हैं? वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान और केले के DNA में करीब 60% समानता पाई जाती है. जानिए इसका असली वैज्ञानिक मतलब क्या है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 18, 2026, 08:38 PM IST
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इंसान के DNA से 60% मेल खाता है ये फल; 99% लोग आज भी नहीं जानते जवाब

इंसानी शरीर की लगभग हर जरूरी जानकारी DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में छिपी होती है. यही तय करता है कि किसी व्यक्ति के बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा और शरीर के अंदर मौजूद कोशिकाएं कैसे काम करेंगी. वैज्ञानिक DNA को शरीर का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, क्योंकि शरीर की संरचना और उसके कामकाज से जुड़ी अहम जानकारी इसी में मौजूद होती है. हर इंसान का DNA उसे खास बनाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों का DNA सिर्फ दूसरे जीवों से ही नहीं, बल्कि एक फल से भी मेल खाता है? यही तथ्य लोगों को हैरान कर रहा है.

कौन सा फल इंसान से जुड़ा है?

वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों के DNA से सबसे ज्यादा समानता रखने वाले फलों में Banana का नाम सामने आता है. रिसर्च बताती है कि इंसानों और केले के DNA में करीब 60 प्रतिशत तक समानताएं देखी गई हैं. यह सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि क्या इंसान और केला किसी तरह एक जैसे हैं. लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों एक जैसे दिखते या व्यवहार करते हैं. बल्कि इसका मतलब यह है कि कुछ बुनियादी जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े कई जीन्स दोनों में समान तरीके से काम करते हैं.

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DNA समानता का असली मतलब क्या है?

DNA Similarity का मतलब यह नहीं होता कि दो जीव या पौधे पूरी तरह एक जैसे हैं. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों में कुछ बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शन समान हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर कोशिकाएं ऊर्जा कैसे बनाती हैं, शरीर में ग्रोथ कैसे होती है और सेल्स कैसे काम करती हैं. ये प्रक्रियाएं पृथ्वी पर मौजूद कई जीवित प्राणियों और पौधों में मिलती-जुलती हो सकती हैं. यही वजह है कि इंसानों का DNA केले से कुछ हद तक मेल खाता है. वैज्ञानिक इसे जीवन की साझा जैविक संरचना का हिस्सा मानते हैं.

केले के अलावा कौन सबसे करीब है?

वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी DNA सिर्फ केले से ही नहीं, बल्कि कई दूसरे जीवों से भी मेल खाता है. उदाहरण के तौर पर चूहों, बंदरों और दूसरे स्तनधारी जीवों में भी इंसानों जैसे कई जेनेटिक पैटर्न पाए जाते हैं. अगर सबसे ज्यादा समानता की बात करें तो Chimpanzee इंसानों के सबसे करीब माना जाता है. रिसर्च के अनुसार इंसानों और चिंपैंजी के DNA में लगभग 96 से 98 प्रतिशत तक समानता पाई जाती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह समानता इवोल्यूशन यानी विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है और बताती है कि पृथ्वी पर जीवन आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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