देश का वो शहर, जो कहलाता है अंगूर की राजधानी; भारत ही नहीं, विदेशों तक होती है सप्लाई

भारत में अगर किसी शहर को अंगूरों की राजधानी कहा जाता है, तो वह महाराष्ट्र का नासिक शहर है. मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर बसा यह शहर पहली नजर में सामान्य लगता है, लेकिन शहर से बाहर निकलते ही दूर-दूर तक फैले अंगूर के बाग नजर आने लगते हैं. यहां बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती और वाइन का उत्पादन होता है. यही वजह है कि नासिक को भारत की “वाइन कैपिटल” भी कहा जाता है. यहां हर साल लाखों टन अंगूर पैदा होते हैं, जिनकी सप्लाई देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक की जाती है. वाइन टूरिज्म के कारण भी यह शहर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

नासिक क्यों है खास?

नासिक की भौगोलिक स्थिति इसे अंगूर की खेती के लिए बेहद खास बनाती है. यह शहर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में करीब 600 से 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यहां सुबह और शाम का मौसम ठंडा रहता है, जबकि दिन में अच्छी धूप मिलती है. अंगूर की खेती के लिए यह मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है. इसके अलावा यहां की ज्वालामुखीय मिट्टी और गोदावरी नदी का पानी खेती को और बेहतर बनाता है. नासिक में सालाना 600 से 800 मिमी तक बारिश होती है, जो अंगूर की फसल के लिए पर्याप्त मानी जाती है. यही कारण है कि यहां उगाए गए अंगूर स्वाद और गुणवत्ता में काफी बेहतर होते हैं.

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कैसे बनी वाइन कैपिटल?

नासिक में आधुनिक वाइन इंडस्ट्री की शुरुआत साल 1997 में हुई थी, जब यहां पहली कमर्शियल वाइनरी ‘सुला वाइनयार्ड्स’ शुरू की गई. उस समय भारत में वाइन का उत्पादन लगभग नहीं होता था और ज्यादातर वाइन विदेशों से आती थी. सुला की सफलता के बाद धीरे-धीरे कई दूसरी वाइन कंपनियां भी यहां खुलने लगीं. आज नासिक और उसके आसपास करीब 30 बड़ी वाइनरी काम कर रही हैं. यहां बनी कई वाइन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी हैं. सरकार ने बाद में नासिक को आधिकारिक तौर पर भारत की “वाइन कैपिटल” का दर्जा दिया. यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक वाइन टेस्टिंग और वाइन टूर के लिए पहुंचते हैं.

यहां घूमने क्या खास है?

नासिक सिर्फ अंगूर और वाइन के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटन और संस्कृति के लिए भी मशहूर है. यहां पर्यटक वाइनयार्ड्स घूम सकते हैं, अंगूर के बागों में समय बिता सकते हैं और अलग-अलग तरह की वाइन का स्वाद ले सकते हैं. इसके अलावा गोदावरी नदी के घाट, प्राचीन मंदिर और स्थानीय मराठी खानपान भी लोगों को आकर्षित करते हैं. यहां का शांत माहौल और हरियाली इसे एक शानदार ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं. खास बात यह है कि दूसरे देशों की वाइन रीजन की तुलना में यहां भीड़ कम और खर्च भी काफी कम होता है. यही वजह है कि नासिक अब युवाओं और ट्रैवल लवर्स की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है.