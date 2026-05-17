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भारत का इकलौता रेलवे स्टेशन, जहां जाने के लिए सिर्फ टिकट नहीं, पासपोर्ट और वीजा भी है जरूरी

भारत में 7500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा स्टेशन भी है जहां बिना पासपोर्ट और वीजा एंट्री नहीं मिलती? जानिए भारत के इस अनोखे रेलवे स्टेशन का नाम, इतिहास और इसके पीछे की खास वजह.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 17, 2026, 09:23 AM IST
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भारत का इकलौता रेलवे स्टेशन, जहां जाने के लिए सिर्फ टिकट नहीं, पासपोर्ट और वीजा भी है जरूरी

भारत में रेलवे सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है. हर दिन हजारों ट्रेनें और लाखों यात्री देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, जहां बिना पासपोर्ट और वीजा पहुंचना मुश्किल ही नहीं, बल्कि कानूनी परेशानी भी खड़ी कर सकता है. यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह पूरी तरह सच है. भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़ा यह स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि सुरक्षा, इतिहास और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों का भी अहम केंद्र माना जाता है.

आखिर कौन सा है वो स्टेशन?

भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और हजारों रेलवे स्टेशन हैं. लेकिन जिस स्टेशन की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वह है Attari railway station. यह स्टेशन पंजाब के अमृतसर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब स्थित है. इसे भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है. इसके आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है. यही वजह है कि यह स्टेशन सामान्य रेलवे स्टेशनों से बिल्कुल अलग माना जाता है. जनरल नॉलेज के सवालों में भी इसका नाम अक्सर पूछा जाता है.

पासपोर्ट-वीजा क्यों जरूरी है?

अटारी स्टेशन सिर्फ यात्रियों के आने-जाने का केंद्र नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा संवेदनशील क्षेत्र भी है. यहां सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर रखती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बिना जरूरी दस्तावेजों के प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसी कारण यहां आने वाले कई यात्रियों को पहचान और यात्रा दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं. सीमा के पास होने की वजह से यह स्टेशन सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है.

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इस स्टेशन का इतिहास क्या है?

अटारी रेलवे स्टेशन का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था. यह स्टेशन भारत और पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क का बड़ा केंद्र रहा है. पहले यहां से समझौता एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी चला करती थीं, जिसने दोनों देशों के बीच लोगों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा दिल्ली-अटारी और अमृतसर-अटारी जैसी ट्रेनें भी यहां चलती रही हैं. हालांकि 2019 के बाद सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से कई सेवाओं में बदलाव देखने को मिला.

आज क्यों है इतनी चर्चा?

आज अटारी रेलवे स्टेशन सिर्फ एक यात्रा केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सीमा, सुरक्षा और इतिहास का प्रतीक बन चुका है. जीके, प्रतियोगी परीक्षाओं और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है. बहुत से लोग यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि भारत में भी ऐसा स्टेशन है जहां यात्रा के नियम दूसरे स्टेशनों से बिल्कुल अलग हैं. यही वजह है कि अटारी रेलवे स्टेशन देश के सबसे अनोखे रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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