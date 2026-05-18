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भारत का वो इकलौता राज्य, जहां आज भी नहीं चलती ट्रेन; जानें कैसे सफर करते हैं वहां के लोग

भारत में रेलवे को देश की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा राज्य भी है जहां आज तक कोई ट्रेन नहीं चलती? जानिए क्यों सिक्किम अब तक भारतीय रेलवे नेटवर्क से पूरी तरह नहीं जुड़ पाया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 18, 2026, 05:26 PM IST
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भारत का वो इकलौता राज्य, जहां आज भी नहीं चलती ट्रेन; जानें कैसे सफर करते हैं वहां के लोग

भारत में रेलवे सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है. हर दिन हजारों ट्रेनें देश के अलग-अलग राज्यों को जोड़ती हैं और लाखों लोग इससे सफर करते हैं. रेलवे को भारत की रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यह देश के सबसे सस्ते और भरोसेमंद परिवहन साधनों में शामिल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां आज तक एक भी नियमित ट्रेन सेवा शुरू नहीं हो सकी? यह बात सुनने में हैरान जरूर करती है, लेकिन यह पूरी तरह सच है. आइए जानते हैं उस राज्य के बारे में, जहां आज भी लोग ट्रेन के बिना सफर करते हैं.

कौन सा है वो राज्य?

भारत का वह अनोखा राज्य है सिक्किम, जहां आज तक कोई चालू रेलवे स्टेशन नहीं है. यानी अगर आप सिक्किम के अंदर ट्रेन से यात्रा करना चाहें, तो फिलहाल यह संभव नहीं है. यह जानकारी अक्सर जनरल नॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है. सिक्किम पूर्वी हिमालय में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है, लेकिन अभी तक यह पूरी तरह भारतीय रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है. यही वजह है कि यह राज्य रेलवे के मामले में देश के बाकी राज्यों से अलग माना जाता है.

लोग यहां तक कैसे पहुंचते हैं?

अगर कोई यात्री सिक्किम जाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशनों तक पहुंचना पड़ता है. आमतौर पर यात्री New Jalpaiguri Junction या Siliguri Junction जैसे स्टेशनों तक ट्रेन से पहुंचते हैं. इसके बाद बस, टैक्सी या दूसरे सड़क परिवहन के जरिए सिक्किम की यात्रा पूरी करनी पड़ती है. सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, जो 16 मई 1975 को भारतीय संघ का हिस्सा बना था. लेकिन राज्य बनने के दशकों बाद भी यहां ट्रेन सेवा शुरू नहीं हो सकी.

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रेलवे पहुंचाने में क्या है चुनौती?

सिक्किम में ट्रेन न चलने की सबसे बड़ी वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है. यह राज्य ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और कठिन ढलानों से घिरा हुआ है. यहां मौसम भी तेजी से बदलता रहता है, जिससे रेल ट्रैक बिछाना और उसे सुरक्षित रखना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर रेल नेटवर्क बनाने से पर्यावरण और वन्यजीवों पर भी असर पड़ सकता है. यही कारण है कि प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए यहां रेलवे परियोजनाओं को बेहद सावधानी से देखा जाता है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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