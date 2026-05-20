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Hindi Newsशिक्षादेश का वो शहर, जहां होती है सबसे ज्यादा संतरे की खेती, लोग कहते हैं ‘ऑरेंज सिटी’

देश का वो शहर, जहां होती है सबसे ज्यादा संतरे की खेती, लोग कहते हैं ‘ऑरेंज सिटी’

भारत का एक शहर अपनी खास संतरे की खेती के कारण ‘ऑरेंज सिटी’ कहलाता है. नागपुर के संतरे स्वाद, खुशबू और गुणवत्ता के लिए देश-विदेश में मशहूर हैं. जानिए क्यों खास हैं यहां के संतरे और कैसे बन गई यह जगह संतरे की राजधानी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 20, 2026, 10:22 AM IST
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देश का वो शहर, जहां होती है सबसे ज्यादा संतरे की खेती, लोग कहते हैं ‘ऑरेंज सिटी’

भारत में कई शहर अपनी खास पहचान के लिए मशहूर हैं, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसे लोग प्यार से ‘ऑरेंज सिटी’ कहते हैं. यहां दूर-दूर तक फैले संतरे के बाग देखने को मिलते हैं और हर साल लाखों टन संतरे देशभर में भेजे जाते हैं. यह शहर सिर्फ स्वादिष्ट संतरे के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खेती और कारोबार के लिए भी जाना जाता है. सर्दियों के मौसम में यहां की मंडियां ताजे संतरों की खुशबू से भर जाती हैं. खास बात यह है कि यहां उगने वाले संतरे का स्वाद इतना अलग होता है कि लोग विदेशों तक इसकी मांग करते हैं. यही वजह है कि यह शहर अब संतरे की राजधानी बन चुका है.

आखिर कौन सा है ये शहर?

महाराष्ट्र का नागपुर शहर देश में सबसे ज्यादा संतरे की खेती के लिए मशहूर है. इसी कारण इसे ‘ऑरेंज सिटी’ कहा जाता है. नागपुर और उसके आसपास का इलाका संतरे की खेती के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. यहां की मिट्टी और मौसम संतरे की फसल के लिए काफी अच्छे होते हैं. यही वजह है कि यहां पैदा होने वाले संतरे स्वाद और गुणवत्ता दोनों में खास माने जाते हैं. नागपुर संतरे का नाम देशभर में इतना लोकप्रिय है कि इसे GI टैग भी मिल चुका है. यहां से हर साल बड़ी मात्रा में संतरे दूसरे राज्यों और विदेशों तक भेजे जाते हैं.

संतरे की खेती से कितना फायदा होता है?

नागपुर में हजारों किसान संतरे की खेती पर निर्भर हैं. यह खेती यहां की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा मानी जाती है. सर्दियों के मौसम में यहां संतरे का कारोबार करोड़ों रुपये तक पहुंच जाता है. किसान आधुनिक तकनीकों की मदद से खेती कर रहे हैं ताकि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सकें. नागपुर के संतरे सिर्फ खाने में स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि इनमें विटामिन-C भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यही कारण है कि बाजार में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है. कई किसान अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एक्सपोर्ट के जरिए भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं.

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क्यों खास माने जाते हैं नागपुर के संतरे?

नागपुर के संतरे अपनी पतली छिलके, रसदार स्वाद और हल्की मिठास के लिए जाने जाते हैं. यहां के संतरे दूसरे इलाकों के मुकाबले ज्यादा ताजे और खुशबूदार माने जाते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक नागपुर का मौसम और मिट्टी संतरे की गुणवत्ता को खास बनाते हैं. यही वजह है कि यहां के संतरे देश ही नहीं, विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं. हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक भी संतरे के बाग देखने नागपुर पहुंचते हैं. ऑरेंज सिटी की यह पहचान अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान का बड़ा हिस्सा बन चुकी है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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