भारत का वो जिला, जिसे कहा जाता है Bio-Happy District’ आखिर क्या है वजह

भारत विविधताओं का देश है. यहां हर राज्य और जिले की अपनी अलग पहचान है. किसी शहर को पिंक सिटी कहा जाता है तो किसी राज्य को ग्रीन स्टेट. लेकिन अब भारत का एक जिला अपने अनोखे नाम “Bio-Happy District” की वजह से चर्चा में है. यह नाम सुनने में भले ही नया लगे, लेकिन इसके पीछे पर्यावरण, खुशहाली और विकास से जुड़ी बड़ी सोच छिपी हुई है. भारत में 790 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन यह खास पहचान सिर्फ एक जिले को मिली है. दिलचस्प बात यह है कि यह मॉडल सिर्फ प्रकृति बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने से भी जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि अब यह जिला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है.

Bio-Happy का मतलब क्या है?

Bio-Happy का मतलब ऐसे क्षेत्र से है जहां जैव विविधता यानी Biodiversity और लोगों की खुशहाली के बीच संतुलन बनाया जाए. इस मॉडल में सिर्फ जंगल, पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं की रक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि स्थानीय लोगों की आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण कैसे बेहतर हो सकता है. आसान भाषा में कहें तो यह ऐसा विकास मॉडल है जिसमें प्रकृति और इंसान दोनों साथ-साथ आगे बढ़ते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए इसी तरह के मॉडल सबसे ज्यादा जरूरी होंगे. यही वजह है कि Bio-Happy District की अवधारणा अब दुनिया का ध्यान भी खींच रही है.

कौन सा जिला बना Bio-Happy?

भारत का पहला Bio-Happy जिला अरुणाचल प्रदेश का केयी पान्योर जिला है. यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है. इस इलाके में प्रकृति और स्थानीय समुदाय के बीच गहरा संबंध देखने को मिलता है. यहां के लोग प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे और उनकी रोजी-रोटी भी चलती रहे. यही वजह है कि इस जिले को Bio-Happy District का दर्जा दिया गया. विशेषज्ञों के मुताबिक यह मॉडल भविष्य में दूसरे जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है.

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क्यों खास है केयी पान्योर?

केयी पान्योर को खास बनाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यहां जैव विविधता को सीधे लोगों की जिंदगी से जोड़ा गया है. यहां खेती, जंगल और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. इस मॉडल का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि टिकाऊ विकास यानी Sustainable Development है. यही कारण है कि यह जिला अब पर्यावरण और विकास के संतुलन का उदाहरण माना जा रहा है. कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दूसरे राज्य भी इस मॉडल को अपनाएं तो पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास दोनों को मजबूती मिल सकती है.

किसकी सोच से शुरू हुई यह पहल?

Bio-Happy की अवधारणा प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन की सोच पर आधारित है. उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है. उन्होंने देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. एमएस स्वामीनाथन का मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाई जा सकती है. उनकी इसी सोच के आधार पर केयी पान्योर जिले में Bio-Happy मॉडल को बढ़ावा दिया गया. विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में यह मॉडल भारत के लिए पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने का नया रास्ता साबित हो सकता है.

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