हैरान कर देगी इस एयरपोर्ट की लंबाई, सिर्फ 1 किलोमीटर का रनवे; ये है भारत का सबसे छोटा Airport

हैरान कर देगी इस एयरपोर्ट की लंबाई, सिर्फ 1 किलोमीटर का रनवे; ये है भारत का सबसे छोटा Airport

Smallest Airport in India: भारत में एक ऐसा एयरपोर्ट है, जिसका रनवे सिर्फ करीब 1 किलोमीटर लंबा है. इस खबर में हम आपको भारत के सबसे छोटे एयरपोर्ट के बारे में डीटेल में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:55 PM IST
हैरान कर देगी इस एयरपोर्ट की लंबाई, सिर्फ 1 किलोमीटर का रनवे; ये है भारत का सबसे छोटा Airport

Smallest Airport in India: आज के समय में हवाई यात्रा दूरी को तेली से कम करने का सबसे आसान तरीका बन गया है. भारत में बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर छोटे रीजनल एयरपोर्ट तक मौजूद हैं. लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि भारत में एक ऐसा एयपोर्ट भी है, जिसका रनवे सिर्फ करीब 1 किलोमीटर लंबा है. इस खबर में हम आपको भारत के सबसे छोटे एयरपोर्ट के बारे में डीटेल में बताएंगे...

 

कहां है भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट?
बलजेक एयरपोर्ट, भारत के सबसे छोटे एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है. ये मेघालय राज्य के पश्चिम गारो हिल्स जिले में स्थित है. गुवाहाटी से ये एयरपोर्ट लगभग 170 किलोमीटर दूर है, इसके साथ-साथ तूरा शहर से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ये इलाका चारों ओर से पहाड़, हरियाली और नेचुरल सुंदरता से घिरा हुआ है. लेकिन भौगोलिक स्थिति के चलते यहां हवाई ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है. 

छोटा रनवे
बलजेक एयरपोर्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका करीब 1 किलोमीटर लंबा रनवे है. इस कारण से इसे देश का सबसे छोटा हवाई अड्डा मानते हैं. रनवे छोटा होने के कारण यहां प्लेन की लैंडिंग करना पायलटों के लिए चुनौती से कम नहीं होता. वहीं बड़ी यात्री विमानों की तो यहां लैंडिंग संभव ही नहीं है. केवल छोटे हवाई जहाज ही इस रनवे पर सुरक्षित उतर सकते हैं. छोटा रनवे होने के कारण ही यहां नियमित कमर्शियल उड़ाने नहीं चलती. यहां सिर्फ छोटे विमान ही चलाए जा सकते हैं, जिसके कारण यहां खासतौर पर 20 सीटर डॉर्नियर 228 विमान डिजाइन किया गया है. 

 

कब बना ये एयरपोर्ट?
साल 2008 में बलजेक एयरपोर्ट पूरा हो गया था. इसे बनाने में लगभग 12 करोड़ा 52 लाख रूपये लगे थे. वहीं 2008 अक्टूबर में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसका उद्घाटन किया. ये एयरपोर्ट आज के समय में भी अपनी अनोखी बनावट और छोटे रनवे के लिए चर्चा में बने रहता है. हालांकि इसके विस्तार की योजना बाद में बनाई गई. लेकिन पूरा नहीं हो सकी. 

 

