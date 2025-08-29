दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले विभाग में करनी है जॉब? जानें कौन-सा पद बड़ा और कितनी मिलती सैलरी

Highest Post In Railway Department: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है. ये दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले विभाग में शामिल है. अगर आप इस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे रेलवे में कौन-सा पद सबसे बड़ा होता है. साथ ही कितनी होती इनकी सैलरी?

रेलवे में सबसे बड़ा पद कौन सा?

भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. इंडियन रेलवे को 19 जोन उत्तरी, मध्य, पश्चिमी रेलवे आदि में बांटा गया है. अगर रेलवे में सबसे बड़ा पद की बात करें तो रेलवे में सबसे बड़ा पद अधिकारी जनरल मैनेजर का होता है. जनरल मैनेजर की पोस्टिंग जोन लेवल पर होती है. जनरल मैनेजर के अंडर में कई सारे डिविजन आते हैं.

साइंस स्ट्रीम से हैं 12वीं पास? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा इस बेस्ट कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन, पढ़ाई के बाद लाखों में सैलरी!

Add Zee News as a Preferred Source

जनरल मैनेजर का काम अपने जोन की पूरी जिम्मेदारी को संभालने का होता है. इसमें ट्रेनों का संचालन, यात्रियों की सुरक्षा, समय पर ट्रेनों को चलाना, माल गाड़ियों का प्रबंधन, इंफ्राएस्ट्रक्चर का रखरखाव आदि चीजें शामिल हैं. इसके साथ ही किसी आपातकालीन स्थिति या फिर दुर्घटना में भी सबसे पहली जिम्मेदारी जनरल मैनेजर की होती है.

कैसे बनते हैं रेलवे में जनरल मैनेजर?

चलिए अब आपको बताते हैं कि रेलवे कैसे कोई जनरल मैनेजर बन सकता है. बता दें, यह पद भारतीय रेलवे सेवा (IRSE, IRSME, IRSEE, IRPS आदि) के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है, जिनके पास 30 से 35 साल का अनुभव हो. जनरल मैनेजर के पद के बाद उन्हें रेलवे बोर्ड का सदस्य या फिर चेयरमैन नियुक्त किया जाता है.

कितनी होती है रेलवे जनरल मैनेजर की सैलरी?

रिपोर्टे्स के मुताबिक, जनरल मैनेजर की सलाना सैलरी 27 लाख से लेकर 43 लाख रुपये तक हो सकती है.