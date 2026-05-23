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हिंदी नहीं… भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है ये भाषा! 1300 साल पुराना है इतिहास

भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद कौन सी भाषा आती है? जानिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा, उसके 1300 साल पुराने इतिहास और बोलने वालों की संख्या से जुड़ी दिलचस्प बातें.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 23, 2026, 08:23 PM IST
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भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है. यहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, पहनावा और संस्कृति बदल जाती है. यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा भाषाई विविधता वाले देशों में गिना जाता है. देश में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती हैं. आमतौर पर लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदी के बाद देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है. दिलचस्प बात यह है कि इस भाषा का इतिहास करीब 1300 साल पुराना माना जाता है और आज भी करोड़ों लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

भारत में कितनी भाषाएं हैं?

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 प्रमुख भाषाएं और 1600 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत भाषाओं के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल है. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई है. इनमें हिंदी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, मराठी और उर्दू जैसी भाषाएं शामिल हैं. अलग-अलग राज्यों में अलग भाषाएं बोली जाती हैं और यही भारत की सांस्कृतिक खूबसूरती को और खास बनाती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि इतिहास और परंपरा की पहचान भी हैं.

सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है?

भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है. 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 52.83 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 43.63 प्रतिशत हिस्सा है. हिंदी उत्तर भारत से लेकर देश के कई हिस्सों में संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है. फिल्मों, टीवी और डिजिटल मीडिया के कारण भी हिंदी का प्रभाव तेजी से बढ़ा है. यही वजह है कि हिंदी आज सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में भी बोली और समझी जाती है. हालांकि हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, यह सवाल लोगों को काफी चौंका देता है.

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हिंदी के बाद कौन सी भाषा आती है?

भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है. जनगणना 2011 के अनुसार देश में करीब 9.72 करोड़ लोग बंगाली बोलते हैं. यह भारत की कुल आबादी का लगभग 8.03 प्रतिशत हिस्सा है. बंगाली भाषा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बोली जाती है, लेकिन असम और देश के कई अन्य हिस्सों में भी इसके बोलने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं. बंगाली साहित्य और संस्कृति का इतिहास बेहद समृद्ध माना जाता है. रवींद्रनाथ टैगोर जैसे महान साहित्यकारों ने इस भाषा को दुनियाभर में पहचान दिलाई. विशेषज्ञों के अनुसार बंगाली भाषा का इतिहास लगभग 1300 साल पुराना माना जाता है.

तीसरे नंबर पर कौन सी भाषा है?

हिंदी और बंगाली के बाद भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मराठी है. देश में करीब 8.39 करोड़ लोग मराठी बोलते हैं. यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोली जाती है. वहीं भारत की सबसे पुरानी भाषाओं की बात करें तो तमिल और संस्कृत का नाम सबसे पहले आता है. तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में गिना जाता है और इसे भारत की पहली शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था. भाषाई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की भाषाई विविधता ही देश की सबसे बड़ी ताकत है. यही वजह है कि भारत को भाषाओं और संस्कृतियों का अनोखा संगम कहा जाता है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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