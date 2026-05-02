दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी पर आज तक क्यों नहीं बन पाया एक भी पुल; आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य?

दुनिया में नदियों की बात होती है तो सबसे पहले नील नदी और अमेजन नदी का नाम सामने आता है. लंबाई के आधार पर नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है, जबकि अमेजन दूसरे स्थान पर आती है. अमेजन नदी की लंबाई करीब 6,400 से 6,500 किलोमीटर बताई जाती है. हालांकि जल प्रवाह के मामले में अमेजन पूरी दुनिया में नंबर-1 है. यही नदी दक्षिण अमेरिका के बड़े हिस्से को जीवन देती है और करोड़ों जीव-जंतुओं का घर भी है.

कहां से निकलती है और कहां जाकर खत्म होती है?

अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वत के पेरू वाले हिस्से से माना जाता है. ये नदी पेरू, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है. हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यह आखिर में अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है. इसके रास्ते में घने जंगल, अनगिनत जीव-जंतु और कई आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं.

इतनी लंबी नदी पर आखिर पुल क्यों नहीं बना?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी विशाल नदी होने के बावजूद इसकी मुख्य धारा पर पुल क्यों नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह अमेजन की असाधारण चौड़ाई है. सामान्य दिनों में यह नदी काफी चौड़ी रहती है, लेकिन बारिश के मौसम में इसका पाट कई गुना बढ़ जाता है. कई जगह इसकी चौड़ाई 3 मील से बढ़कर 30 मील तक पहुंच जाती है. ऐसे में स्थायी पुल बनाना इंजीनियरिंग की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक माना जाता है.

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क्या जमीन भी बनती है बड़ी परेशानी?

अमेजन नदी के किनारों की मिट्टी बेहद नरम और अस्थिर मानी जाती है. भारी पिलर या स्ट्रक्चर खड़ा करना यहां आसान नहीं है. इसके अलावा बाढ़ के समय नदी अपना रास्ता भी बदल सकती है, जिससे पुल की डिजाइन और सुरक्षा दोनों बड़ी चुनौती बन जाती हैं. घने वर्षावनों के कारण निर्माण सामग्री पहुंचाना भी बेहद मुश्किल और महंगा काम है.

क्या बजट भी रोकता है पुल निर्माण?

सिर्फ तकनीकी चुनौती ही नहीं, लागत भी बड़ी वजह है. अमेजन जैसी नदी पर पुल बनाना सामान्य पुलों की तुलना में कई गुना ज्यादा महंगा पड़ सकता है. बाढ़, मिट्टी और चौड़ाई जैसी परिस्थितियों के कारण निर्माण लागत 10 गुना तक बढ़ सकती है. इसी वजह से कई क्षेत्रों में आज भी नाव और फेरी लोगों के लिए मुख्य परिवहन साधन हैं.

क्यों कहलाती है दुनिया की सबसे ताकतवर नदी?

अमेजन नदी का जल प्रवाह इतना ज्यादा है कि यह दुनिया की कई बड़ी नदियों के संयुक्त प्रवाह से भी अधिक पानी समुद्र तक पहुंचाती है. यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदी प्रणाली कहा जाता है. इसका विशाल बेसिन, जिसे ऐमजान बेसिन कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े वर्षावनों का घर है और पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन में इसकी बेहद अहम भूमिका है.

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