UPSC Interview Questions: ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जिसके सामने माउंट एवरेस्ट भी फेल है?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को क्रैक कर अधिकारी बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको लिए सामान्य ज्ञान के 10 इंपोर्टेंट सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो एस्पिरेंट्स के नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे कौन सा है?

जवाब: भारत का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (KGP) है, जिसे कुंडली गाजियाबाद पलवल (KGP) एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 2: दुनिया का सबसे ठंडा स्थायी रूप से आबाद स्थान कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे ठंडा स्थायी रूप से आबाद स्थान रूस के साइबेरिया में स्थित ओइम्याकोन (Oymyakon) है.

सवाल 3: भारत का सबसे ठंडा स्थायी रूप से आबाद स्थान कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे ठंडा स्थायी रूप से आबाद स्थान लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित द्रास (Dras) है, जिसे 'लद्दाख का प्रवेश द्वार' भी कहा जाता है.

सवाल 4: भारतीय संविधान का 'हृदय और आत्मा' किसे कहा जाता है?

जवाब: भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है.

सवाल 5: भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?

जवाब: भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान (National Park) केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान (Keibul Lamjao National Park) है.

सवाल 6: नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?

जवाब: नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी.

सवाल 7: 'ब्लू माउंटेन्स' किस भारतीय राज्य में स्थित है?

जवाब: 'ब्लू माउंटेन्स' भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है.

सवाल 8: भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है.

सवाल 9: भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार को माना जाता है.

सवाल 10: ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?

जवाब: ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित ओलिंपस मॉन्स (Olympus Mons) है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है और माउंट एवरेस्ट से लगभग तीन गुना ऊंचा है.

