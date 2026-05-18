देश की वो अनोखा जगह जिसे कहा जाता है ‘खाजा कैपिटल’, स्वाद ऐसा कि पूरी दुनिया है दीवानी

बिहार का एक छोटा सा कस्बा आज पूरे देश में ‘खाजा कैपिटल’ के नाम से मशहूर है. जानिए सिलाव खाजा का 52 परतों वाला इतिहास, GI टैग और क्यों दूर-दूर से लोग यहां सिर्फ इस मिठाई को खाने पहुंचते हैं.
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भारत अपनी मिठाइयों और पारंपरिक स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसी जगह भी है जिसे लोग प्यार से 'खाजा कैपिटल' कहते हैं? ये जगह अपने खास और परतदार खाजा मिठाई के लिए जानी जाती है, जिसका स्वाद इतना अनोखा होता है कि दूर-दूर से लोग इसे खाने आते हैं. यहां की गलियों में मिठाई की खुशबू हर किसी का मन मोह लेती है और यही कारण है कि यह जगह अपनी अलग पहचान बना चुकी है. स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि परंपरा और गर्व का हिस्सा है.
बिहार के नालंदा जिले में स्थित सिलाव एक छोटा सा कस्बा है, जो राजगीर और नालंदा के बीच बसा है. यहाँ की सबसे बड़ी पहचान 'खाजा' नाम की मिठाई है. सिलाव खाजा अपनी बनावट में बेहद अनूठा होता है; यह मैदे, चीनी और शुद्ध घी से तैयार किया जाता है, जिसमें एक के ऊपर एक 52 परतें होती हैं. इस मिठाई का इतिहास बेहद प्राचीन है. स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, जब गौतम बुद्ध राजगीर से नालंदा की यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें यही मीठा व्यंजन भेंट किया गया था. आज सिलाव की पहचान 'खाजा कैपिटल' के रूप में है और यहां की गलियों में हर वक्त ताजे खाजे की खुशबू महकती रहती है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींच लेती है.
अक्सर मिठाइयां सेहत के लिए भारी मानी जाती हैं, लेकिन सिलाव खाजा की खासियत इसका 'हल्कापन' है. यह दिखने में जितना कुरकुरा होता है, मुंह में जाते ही उतना ही घुल जाता है. इसे बनाने की पारंपरिक विधि में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कारीगरों के हाथों का हुनर इसे खास बनाता है. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने इसकी मौलिकता और स्वाद को देखते हुए इसे 'जीआई टैग' (Geographical Indication) से नवाजा है. यह टैग प्रमाणित करता है कि असली और सबसे स्वादिष्ट खाजा सिर्फ सिलाव की मिट्टी और पानी के मेल से ही तैयार हो सकता है, जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता.
सिलाव खाजा को 'शाही मिठाई' भी कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में यह राजा-महाराजाओं के भोज का अनिवार्य हिस्सा हुआ करता था. लेकिन आज यह हर आम और खास की पसंद है. सिलाव की दुकानों पर आपको सुबह से ही लंबी कतारें दिख जाएंगी. लोग न केवल इसे खुद खाते हैं, बल्कि डिब्बों में पैक कराकर विदेशों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को भी भेजते हैं. इसकी शेल्फ लाइफ (Shelf Life) यानी खराब न होने की क्षमता काफी अच्छी होती है, जिससे इसे लंबे सफर पर ले जाना आसान होता है. यहाँ के कारीगर बताते हैं कि खाजा बनाने की कला उनके पूर्वजों से मिली है और वे आज भी उसी शुद्धता का पालन करते हैं.
नालंदा और राजगीर आने वाले पर्यटकों के लिए सिलाव खाजा चखना एक अनिवार्य रस्म जैसा बन गया है. जब लोग नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर या राजगीर के शांति स्तूप को देखने जाते हैं, तो वापसी में सिलाव रुककर खाजा जरूर खरीदते हैं. यह मिठाई यहाँ के स्थानीय रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है. सरकार भी अब 'फूड टूरिज्म' को बढ़ावा दे रही है ताकि इस पारंपरिक स्वाद को वैश्विक मंच पर और बड़ी पहचान मिल सके. अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं और भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को स्वाद के जरिए महसूस करना चाहते हैं, तो 'खाजा कैपिटल' सिलाव की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित होगी.