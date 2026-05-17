रसगुल्ला-गुलाब जामुन नहीं... 3000 साल पुरनी इस मिठाई के आगे सब फेल, भारत आज भी है दीवाना

भारत में मिठाइयों की बात हो और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी या बालूशाही का नाम न आए, ऐसा कम ही होता है. हर त्योहार, शादी और खुशी के मौके पर मिठाइयां हमारी परंपरा का अहम हिस्सा रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सबके आने से हजारों साल पहले भी भारत में एक ऐसी मिठाई थी, जिसे लोग बड़े चाव से खाते थे? हैरानी की बात यह है कि करीब 3000 साल पुरानी यह मिठाई आज भी लोगों की पसंद बनी हुई है. इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है. आइए जानते हैं आखिर कौन सी है भारत की सबसे पुरानी और सबसे खास मिठाई.

कौन सी है भारत की सबसे पुरानी मिठाई?

भारत की सबसे पुरानी मिठाई को लेकर जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, तो नाम सामने आता है लड्डू का. माना जाता है कि लड्डू का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है. कई ऐतिहासिक ग्रंथों और आयुर्वेदिक लेखों में इसका उल्लेख मिलता है. पहले समय में इसे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि औषधीय गुणों के कारण भी बनाया जाता था. बेसन, तिल, गुड़ और सूखे मेवों से तैयार यह मिठाई शरीर को ऊर्जा देने का काम करती थी. यही वजह है कि सदियों बाद भी लड्डू भारतीय खानपान और संस्कृति का अहम हिस्सा बना हुआ है.

इतिहास में कब मिला इसका जिक्र?

इतिहासकारों के अनुसार, लड्डू का जिक्र प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है. माना जाता है कि आयुर्वेद के जनक सुश्रुत ने भी औषधीय मिश्रण को गोल आकार में तैयार करने का जिक्र किया था. उस दौर में तिल, गुड़, शहद और जड़ी-बूटियों को मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाए जाते थे. बाद में यही रूप लड्डू के तौर पर लोकप्रिय हुआ. मंदिरों में प्रसाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल शुरू हुआ. धीरे-धीरे यह मिठाई आम लोगों के जीवन और त्योहारों का हिस्सा बन गई.

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आज भी क्यों है लोगों की पहली पसंद?

समय के साथ भारत में कई नई मिठाइयां आईं, लेकिन लड्डू की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई. आज भी शादी, जन्मदिन, पूजा-पाठ और त्योहारों में लड्डू सबसे पहले याद किया जाता है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इसके अलग स्वाद देखने को मिलते हैं. कहीं बेसन का लड्डू मशहूर है, तो कहीं बूंदी, तिल, नारियल या आटे का लड्डू लोगों की पसंद है. खास बात यह है कि स्वाद के साथ-साथ यह पोषण भी देता है. यही कारण है कि आधुनिक मिठाइयों के दौर में भी लड्डू अपनी खास जगह बनाए हुए है.

भारत की संस्कृति से कितना गहरा रिश्ता?

लड्डू सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और भावनाओं का हिस्सा माना जाता है. धार्मिक आयोजनों, मंदिरों और शुभ कार्यों में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. कई राज्यों में खास अवसरों पर घर में लड्डू बनाने की परंपरा आज भी जीवित है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं. यही वजह है कि 3000 साल पुरानी यह मिठाई आज भी भारत की पहचान बनी हुई है. स्वाद, परंपरा और इतिहास का ऐसा मेल बहुत कम मिठाइयों में देखने को मिलता है.