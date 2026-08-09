/15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा नहीं बने थे ये रियासतें, हैदराबाद-जूनागढ़ और कश्मीर का क्या था पूरा मामला?

15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन उस दिन देश के नक्शे का एकीकरण पूरा नहीं हुआ था. जानिए हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू-कश्मीर ने भारत में विलय क्यों नहीं किया और बाद में कैसे भारत का हिस्सा बने.
15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ, लेकिन आजादी के साथ ही देश का राजनीतिक एकीकरण पूरी तरह पूरा नहीं हुआ था. उस समय ब्रिटिश भारत मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटा था एक हिस्सा सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन था, जबकि दूसरा हिस्सा 500 से अधिक देशी रियासतों में विभाजित था. इन रियासतों पर अलग-अलग राजा, नवाब या महाराजा शासन करते थे.
ब्रिटिश शासन खत्म होने के साथ ही ब्रिटिश क्राउन और देशी रियासतों के बीच मौजूद पुरानी संधियां समाप्त हो गईं. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत रियासतों को तकनीकी रूप से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प मिला. किसी देश में शामिल होने के लिए शासक को Instrument of Accession यानी विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे. इसके जरिए रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे प्रमुख विषय संबंधित डोमिनियन को सौंपे जाते थे.
सैकड़ों रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना आसान काम नहीं था. तत्कालीन उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल तथा वरिष्ठ अधिकारी वीपी मेनन ने इस एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अधिकांश रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया, लेकिन तीन महत्वपूर्ण रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू-कश्मीर का मामला अलग रहा.
|रियासत
|शासक
|15 अगस्त 1947 की स्थिति
|अंतिम परिणाम
|हैदराबाद
|निजाम उस्मान अली खान
|स्वतंत्र रहने की इच्छा
|सैन्य कार्रवाई के बाद सितंबर 1948 में भारत में शामिल हुआ
|जूनागढ़
|नवाब महाबत खान III
|पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा
|जनमत संग्रह के बाद 1948 में भारत में शामिल हुआ
|जम्मू-कश्मीर
|महाराजा हरि सिंह
|स्वतंत्र रहने की इच्छा
|26–27 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल हुआ
हैदराबाद के शासक निजाम उस्मान अली खान स्वतंत्र रहना चाहते थे. नवंबर 1947 में भारत और हैदराबाद के बीच Standstill Agreement हुआ, जिसका उद्देश्य तत्कालीन व्यवस्थाओं को बनाए रखना था. हालांकि अंदरूनी तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती गई.
सितंबर 1948 में भारत सरकार ने Operation Polo शुरू किया. 13 से 17 सितंबर के बीच चले इस सैन्य अभियान के बाद हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया. 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के भारत में एकीकरण की प्रक्रिया निर्णायक रूप से पूरी हुई.
जूनागढ़ के नवाब महाबत खान III ने भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया. 15 सितंबर 1947 को उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए. हालांकि जूनागढ़ की पाकिस्तान से कोई सीधी जमीनी सीमा नहीं थी. इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक असंतोष और अशांति बढ़ने लगी.
9 नवंबर 1947 को भारतीय प्रशासन ने जूनागढ़ का नियंत्रण संभाला. इसके बाद 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 1.90 लाख वोट पड़े और भारी बहुमत भारत में शामिल होने के पक्ष में रहा. इसके बाद जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया.
जम्मू-कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह शुरुआत में भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रहना चाहते थे. उन्होंने स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए Standstill Agreement का रास्ता अपनाया. लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से आए सशस्त्र कबायली लड़ाकों के हमले के बाद परिस्थितियां तेजी से बदल गईं.
जब हमलावर श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी. भारत ने सहायता देने से पहले राज्य के भारत में विलय की शर्त रखी. इसके बाद महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को Instrument of Accession पर हस्ताक्षर किए. इसके आधार पर जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल हुआ और भारतीय सैन्य सहायता पहुंची.
दोनों रियासतें बाद में भारत का हिस्सा बनीं, लेकिन परिस्थितियां अलग थीं. जूनागढ़ में नवाब ने पाकिस्तान के साथ विलय का फैसला किया था, जबकि जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने की कोशिश की थी. जम्मू-कश्मीर में सैन्य संकट और हमले के बीच भारत से सहायता मांगने के बाद विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.
भारत की स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति का क्षण नहीं थी, बल्कि उसके बाद देश के राजनीतिक एकीकरण की भी लंबी प्रक्रिया शुरू हुई. अधिकांश रियासतों के भारत में शामिल होने के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू-कश्मीर जैसे मामलों ने दिखाया कि 1947 के बाद भारत को एकीकृत करना कितना जटिल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य था. इन रियासतों के एकीकरण ने आधुनिक भारत के राजनीतिक नक्शे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.