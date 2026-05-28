Advertisement
trendingNow13231342
Hindi Newsशिक्षादुनिया की वो रहस्यमयी नदी, जिस पर आज तक नहीं बन पाया एक भी पुल; आखिर क्यों?

दुनिया की वो रहस्यमयी नदी, जिस पर आज तक नहीं बन पाया एक भी पुल; आखिर क्यों?

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अमेजन नदी पर आज तक कोई पुल नहीं बन सका है. जानिए आखिर क्यों इंजीनियर भी इस नदी पर पुल बनाने में सफल नहीं हो पाए और क्या है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 28, 2026, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया की वो रहस्यमयी नदी, जिस पर आज तक नहीं बन पाया एक भी पुल; आखिर क्यों?

दुनिया में हजारों नदियां हैं और ज्यादातर नदियों पर छोटे-बड़े पुल बने हुए हैं. भारत समेत कई देशों में नदियों के ऊपर शानदार ब्रिज देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी नदी है जिस पर आज तक कोई पुल नहीं बन सका. यह नदी कोई छोटी-मोटी नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन है. यह नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है और अपनी विशालता, घने जंगलों और अनोखी भौगोलिक स्थिति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. जीके के कई जानकार भी इस नदी के बारे में यह खास बात नहीं जानते.

आखिर पुल क्यों नहीं बना?

अमेजन नदी पर पुल नहीं बनने की सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति और आसपास का इलाका माना जाता है. नदी के किनारों की मिट्टी बेहद नरम और दलदली है. ऐसे में यहां मजबूत पिलर बनाना इंजीनियरों के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है. अगर यहां पुल बनाया जाए तो उसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. इसके अलावा अमेजन नदी का बहाव भी लगातार बदलता रहता है, जिससे निर्माण कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है. यही कारण है कि आज तक इस नदी पर स्थायी पुल बनाना संभव नहीं हो पाया.

क्या जंगल भी वजह हैं?

अमेजन नदी के आसपास दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन फैला हुआ है, जिसे अमेजन रेनफॉरेस्ट कहा जाता है. यह इलाका बेहद घना और कम आबादी वाला है. यहां बहुत कम लोग रहते हैं और यातायात की जरूरत भी सीमित है. विशेषज्ञों का मानना है कि जहां पुल की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती, वहां अरबों रुपये खर्च करना आर्थिक रूप से सही फैसला नहीं माना जाता. इसी वजह से सरकारों और इंजीनियरों ने अब तक यहां पुल निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी. लोग यहां नाव और अन्य जल परिवहन के जरिए सफर करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी चौड़ी है नदी?

अमेजन नदी की चौड़ाई भी पुल निर्माण में बड़ी बाधा बनती है. बारिश के मौसम में यह नदी कई किलोमीटर तक फैल जाती है. कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि विशाल पुल बनाना बेहद कठिन और महंगा साबित हो सकता है. नदी का जलस्तर और बहाव मौसम के हिसाब से बदलता रहता है. यही वजह है कि इंजीनियरिंग के लिहाज से यह दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण नदियों में गिनी जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक होने के बावजूद यहां पुल बनाना आसान नहीं है.

कहां से निकलती है अमेजन?

अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वतों से निकलती है और हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है. इसे दुनिया की सबसे समृद्ध जैव विविधता वाली नदी भी कहा जाता है. इसके आसपास लाखों प्रकार के पेड़-पौधे, जीव-जंतु और दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं. यही कारण है कि अमेजन को धरती का ‘फेफड़ा’ भी कहा जाता है. आज भी यह नदी वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और यात्रियों के लिए रहस्य और आकर्षण का बड़ा केंद्र बनी हुई है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

Amazon riverअमेजन नदीBridge

Trending news

कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने दिया पद से इस्तीफा, डीके शिवकुमार होंगे नए उत्तराधिकारी
Karnataka politics
कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने दिया पद से इस्तीफा, डीके शिवकुमार होंगे नए उत्तराधिकारी
ISI के हनीट्रैप नेटवर्क का खुलासा, सुरक्षाबलों के हत्थे चढ़ा देश का गद्दार
jammu kashmir news
ISI के हनीट्रैप नेटवर्क का खुलासा, सुरक्षाबलों के हत्थे चढ़ा देश का गद्दार
उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में UCC: वैचारिक प्रतिबद्धता पूरी करती BJP सरकारें
Assam
उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में UCC: वैचारिक प्रतिबद्धता पूरी करती BJP सरकारें
दिल्ली में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम! एक 'सीक्रेट मीटिंग' और खुला खौफनाक राज
Delhi
दिल्ली में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम! एक 'सीक्रेट मीटिंग' और खुला खौफनाक राज
नाराज होकर श्रीलंका में ही रुक गया मानसून? अब धीरे से 3-4 जून को बॉर्डर पार करेगा
Monsoon 2026
नाराज होकर श्रीलंका में ही रुक गया मानसून? अब धीरे से 3-4 जून को बॉर्डर पार करेगा
गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, इस शहर में मुसलमानों ने टाल की बकरे की कुर्बानी
Maharashtra news
गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, इस शहर में मुसलमानों ने टाल की बकरे की कुर्बानी
रेड रोड पर सन्नाटा, ब्रिगेड में नमाज; CM सुवेंदु के फैसले ने बदल दी कोलकाता की बकरीद
Eid Namaz
रेड रोड पर सन्नाटा, ब्रिगेड में नमाज; CM सुवेंदु के फैसले ने बदल दी कोलकाता की बकरीद
Bakrid Qurbani Record: बकरीद पर कुर्बानी का रिकॉर्ड बनाने वाला कौन सा देश?
Bakrid Qurbani
Bakrid Qurbani Record: बकरीद पर कुर्बानी का रिकॉर्ड बनाने वाला कौन सा देश?
BJP में अचानक हुआ बहुत बड़ा फेरबदल! दिल्ली, हरियाणा समेत 4 राज्यों में नए अध्यक्ष
BJP
BJP में अचानक हुआ बहुत बड़ा फेरबदल! दिल्ली, हरियाणा समेत 4 राज्यों में नए अध्यक्ष
राज्यपाल कर्नाटक से बाहर चले गए, अब इस्तीफा कैसे देंगे सिद्धारमैया? आगे क्या होगा
Karnataka News
राज्यपाल कर्नाटक से बाहर चले गए, अब इस्तीफा कैसे देंगे सिद्धारमैया? आगे क्या होगा