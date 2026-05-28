दुनिया की वो रहस्यमयी नदी, जिस पर आज तक नहीं बन पाया एक भी पुल; आखिर क्यों?

दुनिया में हजारों नदियां हैं और ज्यादातर नदियों पर छोटे-बड़े पुल बने हुए हैं. भारत समेत कई देशों में नदियों के ऊपर शानदार ब्रिज देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी नदी है जिस पर आज तक कोई पुल नहीं बन सका. यह नदी कोई छोटी-मोटी नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन है. यह नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है और अपनी विशालता, घने जंगलों और अनोखी भौगोलिक स्थिति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. जीके के कई जानकार भी इस नदी के बारे में यह खास बात नहीं जानते.

आखिर पुल क्यों नहीं बना?

अमेजन नदी पर पुल नहीं बनने की सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति और आसपास का इलाका माना जाता है. नदी के किनारों की मिट्टी बेहद नरम और दलदली है. ऐसे में यहां मजबूत पिलर बनाना इंजीनियरों के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है. अगर यहां पुल बनाया जाए तो उसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. इसके अलावा अमेजन नदी का बहाव भी लगातार बदलता रहता है, जिससे निर्माण कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है. यही कारण है कि आज तक इस नदी पर स्थायी पुल बनाना संभव नहीं हो पाया.

क्या जंगल भी वजह हैं?

अमेजन नदी के आसपास दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन फैला हुआ है, जिसे अमेजन रेनफॉरेस्ट कहा जाता है. यह इलाका बेहद घना और कम आबादी वाला है. यहां बहुत कम लोग रहते हैं और यातायात की जरूरत भी सीमित है. विशेषज्ञों का मानना है कि जहां पुल की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती, वहां अरबों रुपये खर्च करना आर्थिक रूप से सही फैसला नहीं माना जाता. इसी वजह से सरकारों और इंजीनियरों ने अब तक यहां पुल निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी. लोग यहां नाव और अन्य जल परिवहन के जरिए सफर करते हैं.

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कितनी चौड़ी है नदी?

अमेजन नदी की चौड़ाई भी पुल निर्माण में बड़ी बाधा बनती है. बारिश के मौसम में यह नदी कई किलोमीटर तक फैल जाती है. कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि विशाल पुल बनाना बेहद कठिन और महंगा साबित हो सकता है. नदी का जलस्तर और बहाव मौसम के हिसाब से बदलता रहता है. यही वजह है कि इंजीनियरिंग के लिहाज से यह दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण नदियों में गिनी जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक होने के बावजूद यहां पुल बनाना आसान नहीं है.

कहां से निकलती है अमेजन?

अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वतों से निकलती है और हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है. इसे दुनिया की सबसे समृद्ध जैव विविधता वाली नदी भी कहा जाता है. इसके आसपास लाखों प्रकार के पेड़-पौधे, जीव-जंतु और दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं. यही कारण है कि अमेजन को धरती का ‘फेफड़ा’ भी कहा जाता है. आज भी यह नदी वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और यात्रियों के लिए रहस्य और आकर्षण का बड़ा केंद्र बनी हुई है.