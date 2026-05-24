Advertisement
trendingNow13227522
Hindi Newsशिक्षाभारत का कौन सा राज्य है खरबूज का बादशाह? जानिए यहां क्यों सबसे ज्यादा होती है पैदावार

भारत का कौन सा राज्य है खरबूज का बादशाह? जानिए यहां क्यों सबसे ज्यादा होती है पैदावार

Where Is Highest Production Of Muskmelon In India: गर्मी में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खरबूज आखिर भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उगाया जाता है? जानिए उत्तर प्रदेश कैसे बना देश का सबसे बड़ा खरबूज उत्पादक राज्य और किन जिलों में होती है सबसे ज्यादा खेती.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 24, 2026, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का कौन सा राज्य है खरबूज का बादशाह? जानिए यहां क्यों सबसे ज्यादा होती है पैदावार

गर्मी शुरू होते ही बाजारों में तरबूज और खरबूज की बहार दिखाई देने लगती है. ठंडी-ठंडी मिठास वाला खरबूज लोगों का पसंदीदा फल बन जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में सबसे ज्यादा खरबूज किस राज्य में पैदा होता है? ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं जानते. भारत दुनिया के बड़े खरबूज उत्पादक देशों में शामिल है और यहां लाखों टन खरबूज की खेती होती है. खास बात यह है कि एक राज्य ऐसा है, जिसने इस मामले में पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है. वहां की मिट्टी और मौसम इस खेती के लिए बेहद खास माने जाते हैं.

भारत में कितना होता है उत्पादन?

भारत में हर साल लगभग 15 लाख टन खरबूज का उत्पादन होता है. चीन और तुर्की के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खरबूज उत्पादक देश माना जाता है. गर्मियों के मौसम में इसकी मांग तेजी से बढ़ जाती है, इसलिए किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं. देश के कई राज्यों में खरबूज उगाया जाता है, लेकिन उत्पादन के मामले में कुछ राज्य बाकी राज्यों से काफी आगे हैं. यही वजह है कि भारतीय बाजारों के साथ-साथ विदेशों में भी भारतीय खरबूज की अच्छी मांग देखने को मिलती है. इसकी मिठास और गुणवत्ता लोगों को काफी पसंद आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन सा राज्य है नंबर वन?

अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा खरबूज राजस्थान या पंजाब में होता होगा, तो आप गलत हैं. दरअसल भारत में सबसे ज्यादा खरबूज गुजरात में पैदा होता है. यहां हर साल करीब 6 लाख टन खरबूज की पैदावार होने का दावा किया जाता है. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश इस मामले में पूरे देश में नंबर वन माना जाता है. राज्य के कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल खरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 21.91 प्रतिशत है. यहां की जलवायु और मिट्टी खरबूज की खेती के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है.

किन जिलों में होती है ज्यादा खेती?

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़े पैमाने पर खरबूज की खेती की जाती है. प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मथुरा और कानपुर जैसे जिलों में इसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है. खासतौर पर गंगा और यमुना नदी के किनारे की रेतीली और दोमट मिट्टी खरबूज की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है. यही वजह है कि यहां पैदा होने वाले खरबूज स्वाद और मिठास में अलग पहचान रखते हैं. गर्मियों के मौसम में इन इलाकों से देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी मात्रा में खरबूज भेजे जाते हैं. स्थानीय किसानों की कमाई का भी यह एक बड़ा जरिया बन चुका है.

दूसरे राज्यों का क्या हाल?

उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी खरबूज की खेती बड़े स्तर पर होती है. हालांकि उत्पादन के मामले में ये राज्य अभी उत्तर प्रदेश से पीछे हैं. इन राज्यों में भी गर्म और शुष्क मौसम खरबूज की खेती के लिए अच्छा माना जाता है. किसानों के लिए यह फसल काफी फायदेमंद साबित होती है क्योंकि यह कम समय में तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है. अच्छी गुणवत्ता वाले खरबूज देश के बड़े शहरों के साथ-साथ विदेशों तक भेजे जाते हैं. यही वजह है कि खरबूज की खेती धीरे-धीरे किसानों के लिए कमाई का मजबूत जरिया बनती जा रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

Muskmelon Production

Trending news

₹3 लाख का एक किलो आम! फसल देख उड़े होश, अब लाठी लेकर रात भर जाग रहा यह किसान
Miyazaki Mango
₹3 लाख का एक किलो आम! फसल देख उड़े होश, अब लाठी लेकर रात भर जाग रहा यह किसान
क्या वाकई पृथ्वी को भूनने की तैयारी में है सूरज? NASA ने बताया इस तपिश का पूरा सच
nasa
क्या वाकई पृथ्वी को भूनने की तैयारी में है सूरज? NASA ने बताया इस तपिश का पूरा सच
उर्दू-फारसी या अंग्रेजों की देन? आखिर क्यों अमीरों के क्लबों को कहा जाता है जिमखाना
Delhi Gymkhana
उर्दू-फारसी या अंग्रेजों की देन? आखिर क्यों अमीरों के क्लबों को कहा जाता है जिमखाना
फाल्टा में भाजपा ने बनाई भारी बढ़त, 21500 वोटों से आग चल रहे हैं दिबांग्शु पांडा
Falta election result 2026
फाल्टा में भाजपा ने बनाई भारी बढ़त, 21500 वोटों से आग चल रहे हैं दिबांग्शु पांडा
गुजरात में खत्म कांग्रेस का अस्तित्व? शून्य पर पहुंचे राज्यसभा सांसद
Politics
गुजरात में खत्म कांग्रेस का अस्तित्व? शून्य पर पहुंचे राज्यसभा सांसद
US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? बटोर रही सुर्खियां
India US News in Hindi
US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? बटोर रही सुर्खियां
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
weather update
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी
Punjab news in hindi
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी
भारत की तारबंदी, पड़ोस में 'खलबली'...फेंसिंग से बांग्लादेश की फोर्स क्यों भड़की?
BSF Bangladesh
भारत की तारबंदी, पड़ोस में 'खलबली'...फेंसिंग से बांग्लादेश की फोर्स क्यों भड़की?
भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी धोखा दे रहा सिस्टम?
DNA
भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी धोखा दे रहा सिस्टम?