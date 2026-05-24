भारत का कौन सा राज्य है खरबूज का बादशाह? जानिए यहां क्यों सबसे ज्यादा होती है पैदावार

गर्मी शुरू होते ही बाजारों में तरबूज और खरबूज की बहार दिखाई देने लगती है. ठंडी-ठंडी मिठास वाला खरबूज लोगों का पसंदीदा फल बन जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में सबसे ज्यादा खरबूज किस राज्य में पैदा होता है? ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं जानते. भारत दुनिया के बड़े खरबूज उत्पादक देशों में शामिल है और यहां लाखों टन खरबूज की खेती होती है. खास बात यह है कि एक राज्य ऐसा है, जिसने इस मामले में पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है. वहां की मिट्टी और मौसम इस खेती के लिए बेहद खास माने जाते हैं.

भारत में कितना होता है उत्पादन?

भारत में हर साल लगभग 15 लाख टन खरबूज का उत्पादन होता है. चीन और तुर्की के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खरबूज उत्पादक देश माना जाता है. गर्मियों के मौसम में इसकी मांग तेजी से बढ़ जाती है, इसलिए किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं. देश के कई राज्यों में खरबूज उगाया जाता है, लेकिन उत्पादन के मामले में कुछ राज्य बाकी राज्यों से काफी आगे हैं. यही वजह है कि भारतीय बाजारों के साथ-साथ विदेशों में भी भारतीय खरबूज की अच्छी मांग देखने को मिलती है. इसकी मिठास और गुणवत्ता लोगों को काफी पसंद आती है.

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कौन सा राज्य है नंबर वन?

अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा खरबूज राजस्थान या पंजाब में होता होगा, तो आप गलत हैं. दरअसल भारत में सबसे ज्यादा खरबूज गुजरात में पैदा होता है. यहां हर साल करीब 6 लाख टन खरबूज की पैदावार होने का दावा किया जाता है. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश इस मामले में पूरे देश में नंबर वन माना जाता है. राज्य के कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल खरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 21.91 प्रतिशत है. यहां की जलवायु और मिट्टी खरबूज की खेती के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है.

किन जिलों में होती है ज्यादा खेती?

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़े पैमाने पर खरबूज की खेती की जाती है. प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मथुरा और कानपुर जैसे जिलों में इसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है. खासतौर पर गंगा और यमुना नदी के किनारे की रेतीली और दोमट मिट्टी खरबूज की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है. यही वजह है कि यहां पैदा होने वाले खरबूज स्वाद और मिठास में अलग पहचान रखते हैं. गर्मियों के मौसम में इन इलाकों से देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी मात्रा में खरबूज भेजे जाते हैं. स्थानीय किसानों की कमाई का भी यह एक बड़ा जरिया बन चुका है.

दूसरे राज्यों का क्या हाल?

उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी खरबूज की खेती बड़े स्तर पर होती है. हालांकि उत्पादन के मामले में ये राज्य अभी उत्तर प्रदेश से पीछे हैं. इन राज्यों में भी गर्म और शुष्क मौसम खरबूज की खेती के लिए अच्छा माना जाता है. किसानों के लिए यह फसल काफी फायदेमंद साबित होती है क्योंकि यह कम समय में तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है. अच्छी गुणवत्ता वाले खरबूज देश के बड़े शहरों के साथ-साथ विदेशों तक भेजे जाते हैं. यही वजह है कि खरबूज की खेती धीरे-धीरे किसानों के लिए कमाई का मजबूत जरिया बनती जा रही है.