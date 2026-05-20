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दक्षिणपूर्व एशिया के किस छोटे से देश में पैदा होते हैं दुनिया के सबसे 'खतरनाक' मैथ्स जीनियस?

दुनिया में गणित के सबसे तेज दिमाग आखिर किस देश में पैदा होते हैं? जानिए क्यों सिंगापुर के छात्र मैथ्स में दुनिया में नंबर-1 माने जाते हैं, कैसे वहां की शिक्षा प्रणाली बनाती है बच्चों को मैथ्स जीनियस और किन चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं छात्र.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 20, 2026, 03:21 PM IST
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दक्षिणपूर्व एशिया के किस छोटे से देश में पैदा होते हैं दुनिया के सबसे 'खतरनाक' मैथ्स जीनियस?

अगर आप सोचते हैं कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग सिर्फ बड़े और विकसित देशों में मिलते हैं, तो दक्षिणपूर्व एशिया का एक छोटा सा देश आपकी सोच बदल सकता है. यह देश इतना छोटा है कि भारत के कई राज्यों से भी कम क्षेत्रफल में फैला है, लेकिन पढ़ाई खासकर गणित में इसकी बादशाहत पूरी दुनिया मानती है. यहां के छात्र ऐसे सवाल हल कर देते हैं जिन्हें देखकर दूसरे देशों के बच्चे घबरा जाएं. यही वजह है कि लोग मजाक में यहां के छात्रों को ‘खतरनाक मैथ्स जीनियस’ तक कहने लगे हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह देश सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी दुनिया के सबसे आगे गिना जाता है.

दुनिया में नंबर-1 कौन?

ओईसीडी द्वारा जारी पीआईएसए 2022 रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर के छात्रों ने गणित में दुनिया में पहला स्थान हासिल किया. सिंगापुर को 575 अंक मिले, जो ओईसीडी औसत से 103 अंक ज्यादा थे. पीआईएसए एक अंतरराष्ट्रीय टेस्ट है, जिसमें 15 साल के छात्रों की गणित, विज्ञान और पढ़ने की क्षमता जांची जाती है. खास बात यह है कि इसमें सिर्फ रटने की नहीं, बल्कि असली जिंदगी की समस्याओं को हल करने की क्षमता देखी जाती है. यही वजह है कि सिंगापुर के छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनकी विश्लेषण क्षमता और लॉजिकल सोच भी बेहद मजबूत मानी जाती है.

इतनी मजबूत पढ़ाई कैसे?

सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली को एशिया की सबसे प्रतिस्पर्धी प्रणालियों में गिना जाता है. यहां पढ़ाई के दौरान बच्चों को कम उम्र से ही लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है. यही कारण है कि TIMSS 2023 सर्वे में भी सिंगापुर गणित और विज्ञान दोनों विषयों में दुनिया में पहले स्थान पर रहा. देश के स्कूलों में प्रैक्टिकल लर्निंग, अनुभव आधारित शिक्षा और असली जिंदगी से जुड़े सवालों पर ज्यादा फोकस किया जाता है. सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी यानी NUS भी QS World University Ranking 2026 में दुनिया में 8वें स्थान पर रही, जबकि NTU यूनिवर्सिटी 12वें नंबर पर पहुंच गई.

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फिर भी क्यों बढ़ रही चिंता?

इतनी शानदार उपलब्धियों के बावजूद सिंगापुर की शिक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है. शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब कई छात्र गणित पढ़ने में पहले जैसी रुचि नहीं दिखा रहे. विशेषज्ञों का मानना है कि इसका बड़ा कारण अत्यधिक शैक्षणिक दबाव है. लगातार प्रतियोगिता और बेहतर प्रदर्शन की दौड़ बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ा रही है. यही वजह है कि सरकार अब पढ़ाई को ज्यादा मजेदार और व्यावहारिक बनाने की कोशिश कर रही है. स्कूलों में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और रियल लाइफ मैथ्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि छात्रों की दिलचस्पी बनी रहे.

छात्रों को कौन सी परेशानी?

सिंगापुर के छात्र सिर्फ पढ़ाई के दबाव से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष की समस्या दुनिया में सबसे ज्यादा है. सिंगापुर नेशनल आई सेंटर के अनुसार प्राथमिक स्कूल खत्म होने तक करीब 65 प्रतिशत बच्चे मायोपिया का शिकार हो जाते हैं. वहीं युवा वयस्कों में यह आंकड़ा 83 प्रतिशत तक पहुंच जाता है. विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय तक पढ़ाई, स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल और आउटडोर एक्टिविटी की कमी इसकी बड़ी वजह है. हालांकि सरकार पिछले कई वर्षों से इस समस्या को कम करने के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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