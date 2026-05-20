संविधान का वो गुप्त नियम! आपकी रसोई के नमक पर राज्य नहीं, सीधे केंद्र सरकार का होता है कब्जा; जानें ये अनोखा कानून

रसोई में इस्तेमाल होने वाला नमक हमारी जिंदगी का बेहद जरूरी हिस्सा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस साधारण दिखने वाली चीज पर भी संविधान का खास नियम लागू होता है. भारत में नमक सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ नहीं, बल्कि एक ऐसा उत्पाद है जिसके निर्माण, वितरण और नियंत्रण का अधिकार सीधे केंद्र सरकार के पास होता है. यही वजह है कि नमक को संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है. दिलचस्प बात यह भी है कि देश का ज्यादातर नमक एक ही राज्य से आता है, जिसे भारत की ‘नमक राजधानी’ कहा जाता है. यहां दूर-दूर तक फैले सफेद नमक के मैदान देश की सबसे बड़ी सॉल्ट इंडस्ट्री की पहचान बन चुके हैं. आइए जानते हैं नमक से जुड़ा यह अनोखा संवैधानिक नियम और भारत की सॉल्ट कैपिटल का पूरा राज.

नमक पर केंद्र का अधिकार क्यों?

बहुत कम लोगों को पता है कि खाने में इस्तेमाल होने वाला नमक भारतीय संविधान में भी खास महत्व रखता है. संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में नमक को मद संख्या 58 के तहत शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि नमक के निर्माण, आपूर्ति, वितरण और नियंत्रण का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है. यानी राज्य सरकारें इस पर सीधे फैसले नहीं ले सकतीं. नमक को जरूरी वस्तु माना जाता है, क्योंकि यह हर घर की जरूरत है और कई उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है. यही कारण है कि सरकार इसकी गुणवत्ता, सप्लाई और उत्पादन पर विशेष नजर रखती है ताकि देशभर में इसकी उपलब्धता बनी रहे.

भारत की नमक राजधानी कौन?

भारत की ‘नमक राजधानी’ के तौर पर गुजरात को जाना जाता है. देश के कुल नमक उत्पादन का करीब 75 प्रतिशत हिस्सा अकेले इसी राज्य से आता है. गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र नमक उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं. यहां दूर-दूर तक फैले नमक के मैदान देखने को मिलते हैं. गुजरात का मौसम और लंबा समुद्री तट नमक उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. यही वजह है कि कई दशकों से गुजरात नमक उत्पादन में देश में नंबर-1 बना हुआ है. यहां तैयार होने वाला नमक देश के अलग-अलग राज्यों के साथ विदेशों तक भी भेजा जाता है.

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गुजरात में इतना नमक कैसे बनता है?

विशेषज्ञों के मुताबिक गुजरात में नमक उत्पादन की सबसे बड़ी वजह वहां की जलवायु और समुद्री तट हैं. यहां समुद्र के पानी को बड़े-बड़े तालाबों में भर दिया जाता है. इसके बाद तेज धूप और गर्मी की मदद से पानी धीरे-धीरे सूख जाता है और नमक बच जाता है. यह पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक तरीके से होती है. गुजरात के तटीय इलाकों में सालभर ऐसा मौसम रहता है जो नमक उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है. यही कारण है कि यहां बड़े पैमाने पर नमक उद्योग विकसित हो चुका है और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है. देश की सॉल्ट इंडस्ट्री में गुजरात की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है.

दूसरे राज्यों में कितना बनता है नमक?

भारत में हर साल करीब 215.80 लाख टन नमक का उत्पादन होता है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात का ही होता है. हालांकि गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे तटीय राज्यों में भी नमक बनाया जाता है. इन राज्यों में भी समुद्री तट होने के कारण नमक उत्पादन आसान होता है. लेकिन उत्पादन के मामले में गुजरात बाकी सभी राज्यों से काफी आगे है. यहां बनने वाला नमक सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और केमिकल सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था में नमक उद्योग का भी अहम योगदान माना जाता है.