UPSC फैक्ट्री है ये यूनिवर्सिटी! भारत को सबसे ज्यादा IAS और IPS अधिकारी देने में आगे

Best University for UPSC Preparation: अक्सर बातें आईपीएस, आईएएस अधिकारी के बनने की सफलता की होती है मगर जानते हैं कि किस यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा यूपीएससी परीक्षा देने वाले और सिविल सेवा अधिकारी के लिए जाना जाता है? अगर नहीं, तो आइए विस्तार से जानते हैं.

Nov 21, 2025, 01:04 PM IST
Which University Called UPSC Factory: जब बात आती है देश की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतियों से भरी परीक्षाओं की तो उनमें सबसे पहला नाम यूपीएससी का आता है. इस सिविल परीक्षा की चर्चा दुनिया भर में है और भारत के कई राज्यों से परीक्षा के उम्मीदवार आवेदन करते हैं. अलग-अलग राज्य और यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले छात्र यूपीएससी की तैयारियां करते हैं जिससे सफलता हासिल करने वालों में ज्यादातर JNU, IIT जैसे नामी संस्थान के बताए जाते हैं. हालांकि, असल में ऐसा नहीं है. सिर्फ JNU या IIT जैसी संस्थानों वाले उम्मीदवार सफल नहीं होते हैं बल्कि एक यूनिवर्सिटी तो ऐसी है जिसका नाम सबसे ऊपर आता है और उस वजह से वो विश्वविद्यालय यूपीएससी फैक्ट्री भी कहलाती है.

ये यूनिवर्सिटी है UPSC फैक्ट्री

दिल्ली यूनिवर्सिटी को UPSC फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है. जी हां, टॉप यूनिवर्सिटी में इसका नाम शामिल है. अगर पिछले सालों के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भारत को सबसे ज्यादा IAS और IPS अधिकारी दिए गए हैं. आंकड़ों के मुताबिक साल 1975 से 2014 तक इस यूनिवर्सिटी ने करीब 4,128 छात्र दिए जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की और आईपीएस-आईएएस पद हासिल किया.

कोचिंग के करीब यूनिवर्सिटी

भारत के अलग-अलग राज्यों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने आते हैं. कम फीस और अच्छी सुविधाओं के कारण ये यूनिवर्सिटी काफी चर्चाओं में रहती है. यहां से ज्यादा छात्रों की संख्या होने की वजह ये है कि यूनिवर्सिटी के करीब कई कोचिंग सेंटर हैं और उनके लिए यूपीएससी की तैयारी करना आसान हो पाता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद किस यूनिवर्सिटी का नाम?

दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि JNU भी आईएएस और आईपीएस देने वालों के लिए जानी जाती है. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम दूसरे नंबर पर आता है. इस यूनिवर्सिटी के लगभग 1325 छात्रों ने यूपीएससी क्रैक कर सिविल सर्विस में योगदान दिया है.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: देश सेवा का चढ़ा ऐसा जुनून छोड़ दी NASA की नौकरी, 5वीं बार में बनी IPS, जानें अनुकृति शर्मा की सफलता की कहानी

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

UPSC

