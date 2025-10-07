Advertisement
कौन होता है ADGP, कितनी होती है सैलरी और क्या मिलती हैं सुविधाएं?

ADGP: हरियाणा पुलिस के एडीजीपी वाई एस पूरन ने खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि एडीजीपी कौन होते हैं? कितनी होती है उनकी सैलरी और क्या-क्या मिलती है सुविधाएं?

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:29 PM IST
Who Is The ADGP: हरियाणा पुलिस के एडीजीपी वाई एस पूरन (Y S Puran) ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. यह घटना उस वक्त हुई, जब उनकी पत्नी जो खुद भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, वो मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ आधिकारिक दौरे पर जापान गई हुई थी. एडीजीपी के आत्महत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना और पद को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि एडीजीपी कौन होते हैं, उनकी कितनी सैलरी होती है और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है.  

कौन होते हैं ADGP?
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में एक वरिष्ठ पद है, जो भारत के राज्य पुलिसों में दूसरा सर्वोच्च पद होता है. एडीजीपी का पद पुलिस महानिदेशक (DGP) के ठीक नीचे और पुलिस महानिरीक्षक (IGP) के ऊपर होता है. एडीजीपी मुख्य रूप से DGP के अधीन काम करते हैं और विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं. 

कितनी होती है ADGP की सैलरी? 
एडीजीपी की सैलरी मूल रूप से 2 लाख रुपये प्रति महीने के आसपास या उससे ज्यादा होती है. वहीं, सैलरी के साथ उन्हें कई प्रकार के भर्ते और लाभ भी दिए जाते हैं. सभी को जोड़ने के बाद एक एडीजीपी की सैलरी काफी अच्छी हो जाती है. 

ADGP को मिलती हैं ये सुविधाएं
एक एडीजीपी को अच्छी सैलरी के साथ सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी दिए जाते हैं. जानकारी के लिए बता दें, किसी भी अधिकारी की नियुक्ति सीधे एडीजीपी के पद पर नहीं होती है. इसके लिए एक आईपीएस अधिकारी के पास लगभग 25 साल या उससे ज्यादा का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, जिसमें साल दर साल मिले प्रमोशन के बाद ही वो इस पद पर प्रमोट होते हैं. 

