दुनिया का सबसे अजीब लाइफस्टाइल! आखिर क्यों कपड़े पहनना पसंद नहीं करते Naturist?

Naturist या प्रकृतिवादी कौन होते हैं, वे बिना कपड़ों के क्यों रहते हैं, क्या यह अश्लीलता है और दुनिया में यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ? जानिए नैचुरिस्ट समुदाय से जुड़े हैरान करने वाले तथ्य और इतिहास.
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दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो मानते हैं कि इंसान का शरीर किसी शर्म या संकोच की चीज नहीं है. ऐसे लोगों को Naturist यानी प्रकृतिवादी कहा जाता है. उनका मानना है कि इंसान को अपने शरीर को उसी तरह स्वीकार करना चाहिए जैसे वह प्रकृति की बाकी चीजों को स्वीकार करता है. यही वजह है कि वे खास जगहों और आयोजनों में बिना कपड़ों के रहना पसंद करते हैं. हालांकि, लोग अक्सर इसे गलत नजर से देखते हैं और अश्लीलता से जोड़ देते हैं. जबकि, प्रकृतिवादी समुदाय इसे एक सामाजिक और मानसिक आजादी से जुड़ी जीवनशैली मानता है, जिसका मकसद शरीर को लेकर झिझक खत्म करना और प्रकृति के करीब रहना होता है.
Naturist लोगों के मुताबिक कपड़े पहनना सिर्फ जरूरत या मौसम का विषय है, पहचान का नहीं. उनका मानना है कि इंसान पैदा होते समय किसी अमीरी-गरीबी, पद या सामाजिक पहचान के साथ नहीं आता. कई बार कपड़े समाज में भेदभाव दिखाने का जरिया बन जाते हैं, जबकि बिना कपड़ों के सभी लोग बराबर नजर आते हैं. यही सोच उन्हें इस जीवनशैली की तरफ आकर्षित करती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में ‘ब्रिटिश नेचुरिज्म’ नाम के समूह ने क्रिसमस लंच का आयोजन किया था, जिसमें लोग बिना कपड़ों के शामिल हुए थे. वहां पहुंचे लोगों का कहना था कि इस माहौल में कोई किसी को उसके कपड़ों या स्टेटस से जज नहीं करता, इसलिए उन्हें ज्यादा आजादी और सुकून महसूस होता है.
प्रकृतिवाद को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग सोचते हैं कि Naturist हमेशा बिना कपड़ों के रहते हैं. जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. ज्यादातर Naturist सामान्य जिंदगी में बाकी लोगों की तरह ही कपड़े पहनते हैं, नौकरी करते हैं, बाजार जाते हैं और परिवार के साथ रहते हैं. वे केवल खास क्लब, रिसॉर्ट, समुद्र तट या निजी आयोजनों में ही इस जीवनशैली को अपनाते हैं. ब्रिटेन की हेलेन नाम की महिला ने बताया कि शुरुआत में उन्हें अपने पति की इस आदत से अजीब महसूस हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि वहां लोग बेहद सम्मानजनक और दोस्ताना व्यवहार करते हैं. ऐसे माहौल में कोई किसी के शरीर को लेकर टिप्पणी नहीं करता और सभी लोग सहज होकर समय बिताते हैं.
अगर आपको लगता है कि ऐसे आयोजनों में कुछ अजीब या गलत गतिविधियां होती होंगी, तो हकीकत इससे काफी अलग है. Naturist समुदायों में लोग सामान्य लोगों की तरह छुट्टियां मनाते हैं, स्विमिंग करते हैं, योग करते हैं, खेल खेलते हैं और कैंपिंग पर जाते हैं. वहां परिवार भी साथ आते हैं और बच्चे भी शामिल होते हैं. फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहां शरीर को लेकर अलग सोच अपनाई जाती है. इन समुदायों का कहना है कि खुली हवा, धूप और प्राकृतिक माहौल में समय बिताने से मानसिक तनाव कम होता है और इंसान ज्यादा सहज महसूस करता है. यही कारण है कि कई लोग इसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला अनुभव मानते हैं.
आधुनिक Naturism आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में मानी जाती है. उस समय यूरोप तेजी से औद्योगिक समाज में बदल रहा था. शहरों की भीड़, प्रदूषण और तनावपूर्ण जीवन के बीच कुछ लोगों ने प्राकृतिक जीवनशैली को बढ़ावा देना शुरू किया. धीरे-धीरे यह सोच एक बड़े आंदोलन में बदल गई. दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में दर्ज पहला संगठित नैचुरिस्ट क्लब भारत में बना था. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1891 में महाराष्ट्र के माथेरान में ‘Fellowship of the Naked Trust’ नाम का क्लब बनाया गया था. बाद में जर्मनी के ‘Free Body Culture’ आंदोलन ने इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया और आज फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में ऐसे रिसॉर्ट और क्लब मौजूद हैं.
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