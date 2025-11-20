CBSE कॉपियां कौन चेक करता है? कैसे होता हैं टीचर्स का चयन, कितनी होती है फीस; जानें..

CBSE Paper Checking: CBSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और स्टूडेंट्स पूरी तैयारी में लग गए हैं. लेकिन कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि CBSE बोर्ड की कॉपियां कौन चेक करता है? इनका चयन कैसे होता है और उन्हें एक कॉपी चेक करने के कितने पैसे मिलते हैं? इस खबर में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे...

कौन करते हैं CBSE कॉपियों की जांच?

CBSE की आंसर शीट की जांच स्कूलों के शिक्षक करते हैं, जिन्हें स्कूलों की तरफ से सुझाया जाता है और बोर्ड इन नामों में से योग्य शिक्षकों को चुनती है. कॉपी जांच करने के लिए टीम कई भूमिकाओं में बंटी होती है.

- परीक्षक: परीक्षक वो होते हैं, जो असली कॉपी चेक करने का काम करते हैं.

- मुख्य परीक्षक: मुख्य परीक्षक वो होते हैं, जो परीक्षक द्वारा दिए गए माक्स को दोबारा चेक करते हैं.

- मुख्य/उप मुख्य परीक्षक: मुख्य परीक्षक वो होते हैं, जो पूरे मूल्यांकन की निगरानी करते हैं.

- संवीक्षक: ये वो होते हैं, जो देखते हैं कि कोई चेक करने के लिए कोई सवाल छूट न जाए और कुल अंक सही आ रहे हैं या नहीं.

कैसे चुने जाते हैं शिक्षक?

सबसे पहले शिक्षकों का चयन स्कूल करती है. स्कूल अपने सबसे अनुभवी और एक्सपर्ट शिक्षकों की लिस्ट CBSE को भेजते हैं. इसके बाद बोर्ड इन नामों की रीव्यू करते हैं और अनुभव, योग्यता और उपलब्धता के आधार पर शिक्षकों को चुनते हैं. वहीं आपको बता दें कि ये चयन की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय और नियम-आधारित होती है.

कॉपी जांच करने के कितने पैसे मिलते हैं?

रिपोर्ट्स के अनुसार 10वीं की एक कॉपी चेक करने के लिए लगभग 25 रुपये मिलेंगे. वहीं 12वीं की एक कॉपी पर लगभग 30 रुपये मिलते हैं. इसके अलावा 250 रुपये परिवहन भत्ता और 75 रुपये भोजन भत्ता मिलता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.