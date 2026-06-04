Advertisement
trendingNow13237473
Hindi Newsशिक्षाआग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का हो सकता है असली हकदार?

आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का हो सकता है असली हकदार?

Family Death Property inheritance India: दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने के कारण एक परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है. हाल ही में हिमाचल प्रदेश से भी एक मामला सामने आया था जहां सड़क दुर्घटना के दौरान परिवार के चारों सदस्यों की मौत हो गई. ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि अगर किसी परिवार के सभी सदस्यों की मौत दुर्घटना के कारण एक साथ हो जाती है तो उनकी संपत्ति का हकदार कौन-कौन हो सकता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Family Death Property inheritance India
Family Death Property inheritance India

Family Death Property inheritance India: कहते हैं कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो केवल जान चली जाने के लिए याद नहीं किए जाते बल्कि एक साथ पूरे परिवार के खत्म होने के किस्से में बदल जाते हैं. कुछ ऐसा ही दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में आग लगने से हो गया है. दरअसल, अग्निकांड मामले में एक ऐसे परिवार की मौत हो गई जो अपने बीमार पिता का हालचाल जानने के लिए गुरुग्राम से दिल्ली आ थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. अपने पिता को देखने आया बेटा अब इस दुनिया में नहीं है. उनके साथ-साथ परिवार के अन्य 8 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार आग की लपटों और धुएं की वजह से जिंदा नहीं रहे हैं.

भीषण आग ने पत्नी, दो बेटियों और बुजुर्ग मां समेत परिवार के अन्य लोगों की जान ले ली है. इस तरह से एक मामला हिमाचल प्रदेश में हुए सड़क हादसे से भी सामने आया था जहां परिवार के चारों सदस्यों की एक साथ मौत हो गई थी. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आग या सड़क या किसी अन्य दुर्घटना की वजह से परिवार के सभी लोगों की मौत हो जाती है तो उनकी संपत्ति किन्हें मिलती है? क्या मरने वालों की पूरी संपत्ति सरकार के नाम हो जाती है? या फिर परिवार में किसी अन्य सदस्य को बैंक में जमा पैसे या संपत्ति दे दी जाती है, इसे लेकर कानूनी नियम क्या है? आइए जानते हैं.

मृत्यु होने पर संपत्ति किसे मिलती है?

Add Zee News as a Preferred Source

दुर्घटना के दौरान या किसी अन्य वजह से मौत होने पर भारतीय कानून कहता है कि वो देखते हैं कि पहले किसकी मौत हुई और उस हिसाब से उस संपत्ति का वारिस कौन होगा. हालांकि, अगर ऐसा पता न चले कि किसकी मौत पहले हुई है या एक साथ पूरे परिवार की मृत्यु होने की स्थिति में वसीयत पर लिखे वारिस का नाम देखते हैं. अगर परिवार वारिस न बचा हुआ हो तो संपत्ति का बंटवारा अलग-अलग हिस्सों में कर दिया जाता है.

पूरे परिवार के खत्म होने पर किसे मिलती है संपत्ति?

कानून में पहले मरने वाले की संपत्ति के वारिस के रूप में माता-पिता, बच्चे, पति, पत्नी, पोती, पोता या बहन-भाई को देखा जाता है लेकिन उनमें से कोई भी नहीं होता है तो रिश्तेदारों को देखा जाता है. कानूनी नियम के तहत जो रिश्तेदार को संपत्ति दे दी जाती है. हालांकि, अगर संपत्ति के लिए कोई वारिस नहीं बचता है या कोई रिश्तेदार भी नहीं है तो उस व्यक्ति की संपत्ति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को चली जाती है जिसे Escheat कहा जाता है. मगर ये एक सबसे आखिरी चरण होता है उससे पहले मरने वाले परिवार के वारिस की तलाश की जाती है.

बैंक में जमा रकम या एफडी जैसी योजना की राशि किसे मिलती है?

बैंक अकाउंट धारक की मौत होने पर नॉमिनी को रकम दे दी जाती है लेकिन अगर नॉमिनी की भी मृत्यु हो गई होती है तो कानूनी वारिस को सारा पैसा दे दिया जाता है. Indian Succession Act, 1925 के तहत असली हकदार कानूनी वारिस होते हैं. वसीयत पर जिस वारिस का नाम लिखा हुआ है वो चाहे तो नॉमिनी से सारा पैसा ले सकता है, लेकिन अगर वारिस और नॉमिनी दोनों में से कोई न हो तो सारा पैसा सरकार के पास चल जाता है.

ये भी पढ़ें- Delhi Fire NOC: दिल्ली होटल अग्निकांड... फायर एनओसी लेना क्यों जरूरी, नहीं लिया तो क्या होता है?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

Malviya Nagar firedelhi malviya nagarindian law rule

Trending news

आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
Malviya Nagar fire
आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?
Kerala
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?
72 घंटों की छापेमारी, स्पेशल सेल और... महाराष्ट्र से दबोचा गया हुजैफा
Mumbai News
72 घंटों की छापेमारी, स्पेशल सेल और... महाराष्ट्र से दबोचा गया हुजैफा
एक झटके में केरल आया मानसून, अब तक बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा था?
Monsoon 2026
एक झटके में केरल आया मानसून, अब तक बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा था?
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
Gujarat
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे
Narendra Modi
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे
TMC के पूर्व विधायक के घर NIA की छापेमारी, हिरासत में लिया गया शौकत मोल्ला का बेटा
Saokat Molla
TMC के पूर्व विधायक के घर NIA की छापेमारी, हिरासत में लिया गया शौकत मोल्ला का बेटा
बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई
West Bengal news
बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई
ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
Delhi Fire
ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?
dk Shivkumar
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?