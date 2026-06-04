आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का हो सकता है असली हकदार?

Family Death Property inheritance India: कहते हैं कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो केवल जान चली जाने के लिए याद नहीं किए जाते बल्कि एक साथ पूरे परिवार के खत्म होने के किस्से में बदल जाते हैं. कुछ ऐसा ही दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में आग लगने से हो गया है. दरअसल, अग्निकांड मामले में एक ऐसे परिवार की मौत हो गई जो अपने बीमार पिता का हालचाल जानने के लिए गुरुग्राम से दिल्ली आ थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. अपने पिता को देखने आया बेटा अब इस दुनिया में नहीं है. उनके साथ-साथ परिवार के अन्य 8 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार आग की लपटों और धुएं की वजह से जिंदा नहीं रहे हैं.

भीषण आग ने पत्नी, दो बेटियों और बुजुर्ग मां समेत परिवार के अन्य लोगों की जान ले ली है. इस तरह से एक मामला हिमाचल प्रदेश में हुए सड़क हादसे से भी सामने आया था जहां परिवार के चारों सदस्यों की एक साथ मौत हो गई थी. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आग या सड़क या किसी अन्य दुर्घटना की वजह से परिवार के सभी लोगों की मौत हो जाती है तो उनकी संपत्ति किन्हें मिलती है? क्या मरने वालों की पूरी संपत्ति सरकार के नाम हो जाती है? या फिर परिवार में किसी अन्य सदस्य को बैंक में जमा पैसे या संपत्ति दे दी जाती है, इसे लेकर कानूनी नियम क्या है? आइए जानते हैं.

मृत्यु होने पर संपत्ति किसे मिलती है?

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दुर्घटना के दौरान या किसी अन्य वजह से मौत होने पर भारतीय कानून कहता है कि वो देखते हैं कि पहले किसकी मौत हुई और उस हिसाब से उस संपत्ति का वारिस कौन होगा. हालांकि, अगर ऐसा पता न चले कि किसकी मौत पहले हुई है या एक साथ पूरे परिवार की मृत्यु होने की स्थिति में वसीयत पर लिखे वारिस का नाम देखते हैं. अगर परिवार वारिस न बचा हुआ हो तो संपत्ति का बंटवारा अलग-अलग हिस्सों में कर दिया जाता है.

पूरे परिवार के खत्म होने पर किसे मिलती है संपत्ति?

कानून में पहले मरने वाले की संपत्ति के वारिस के रूप में माता-पिता, बच्चे, पति, पत्नी, पोती, पोता या बहन-भाई को देखा जाता है लेकिन उनमें से कोई भी नहीं होता है तो रिश्तेदारों को देखा जाता है. कानूनी नियम के तहत जो रिश्तेदार को संपत्ति दे दी जाती है. हालांकि, अगर संपत्ति के लिए कोई वारिस नहीं बचता है या कोई रिश्तेदार भी नहीं है तो उस व्यक्ति की संपत्ति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को चली जाती है जिसे Escheat कहा जाता है. मगर ये एक सबसे आखिरी चरण होता है उससे पहले मरने वाले परिवार के वारिस की तलाश की जाती है.

बैंक में जमा रकम या एफडी जैसी योजना की राशि किसे मिलती है?

बैंक अकाउंट धारक की मौत होने पर नॉमिनी को रकम दे दी जाती है लेकिन अगर नॉमिनी की भी मृत्यु हो गई होती है तो कानूनी वारिस को सारा पैसा दे दिया जाता है. Indian Succession Act, 1925 के तहत असली हकदार कानूनी वारिस होते हैं. वसीयत पर जिस वारिस का नाम लिखा हुआ है वो चाहे तो नॉमिनी से सारा पैसा ले सकता है, लेकिन अगर वारिस और नॉमिनी दोनों में से कोई न हो तो सारा पैसा सरकार के पास चल जाता है.

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