विजेता के मरने के बाद कौन होता है नोबेल प्राइज का वारिस?

Nobel Prize UPSC Quiz: अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नोबेल प्राइज का क्या होता है? नोबेल प्राइज किसे मिल सकता है? क्या अपना नोबेल प्राइज किसी दूसरे को दे सकते हैं? आइए नोबेल प्राइज से संबंधित सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब जानते हैं.
Nobel Prize UPSC GK Quiz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल प्राइज गिफ्ट कर दिया जिसके बाद से एक बार फिर नोबेल प्राइज को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है. दरअसल, मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को दिया है. ऐसे सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई अपना नोबेल प्राइज किसी दूसरे को दे सकता है? आइए इस जवाब के साथ अन्य नोबेल प्राइज से जुड़े सवाल और उसके जवाब बताते हैं जो अक्सर यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा के दौरान पूछा जा सकता है.
नोबेल प्राइज विजेता अपना पुरस्कार किसी दूसरे को दे सकता है लेकिन जिस सम्मान के कारण प्राइज मिला है उसका आधिकारिक दर्जा उपहार के रूप में लेने वाले शख्स को नहीं मिलता है. नियमानुसार वो व्यक्ति मेडल या पुरस्कार राशि का विजेता नहीं माना जाता है.
नॉर्वेजियन नोबेल समिति और नोबेल शांति पुरस्कार के नियमों के मुताबिक अगर किसी को ऑफिशियल तौर पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो उसका पाइज रद्द नहीं किया जा सकता है. किसी और को ट्रांसफर या बांटने जैसा नियम भी नहीं होता है.
नोबेल प्राइज किसी को किसी वजह से सम्मान और उपाधि के तौर पर दिया जाता है जो कि एक आधिकारिक पहचान होता है और विजेता का मूल अधिकार होता है. हालांकि, अगर कोई विजेता अपना नोबेल प्राइज का फिजिकल मेडल किसी को देता है तो वो उसकी मर्जी हो सकती है लेकिन आधिकारिक तौर पर विजेता का सम्मान किसी अन्य को मेडल के साथ नहीं मिलता है.
नोबेल प्राइज पैसा, पदक या सम्मान की बात करें तो वो विजेता की पर्सनल संपत्ति होती है. किसी विजेता की मौत हो जाती है तो नोबेल पुरस्कार की राशि (Prize Money) उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है. परिवार या उनके वारिस को नोबेल प्राइज की बची राशि मिल सकती है.
नोबेल पुरस्कार के हकदार वो लोग या संस्था होते है जिन्होंने मानवता के लिए असाधारण योगदान दिया होता है. नोबेल पुरस्कार भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry), चिकित्सा या शरीर विज्ञान (Medicine / Physiology), साहित्य (Literature), शांति (Peace) और अर्थशास्त्र (Economic Sciences) प्रयासों में प्रदान किया जाता रहा है.
नियमों के मुताबिक एक नोबेल पुरस्कार को अधिकतम 2 लोगों को साझा रूप में मिल सकता है.
