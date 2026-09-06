/बिजनेस स्कूल से फिल्म सेट तक...कौन हैं 21 साल की अनुप्रिया नागर, जिनकी फिल्म Hanuman Ansh ने कमाए 100 करोड़

21 साल की उम्र में जब ज्यादातर युवा कॉलेज, करियर और नौकरी की तैयारी में जुटे होते हैं, उसी उम्र में अनुप्रिया नागर ने फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करने वाली अनुप्रिया का नाम अब फिल्म ‘Hanuman Ansh’ से जुड़ गया है. नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी इस फिल्म को शुरुआत में बॉलीवुड से खास सपोर्ट नहीं मिला और महज 25 शोज के साथ सफर शुरू हुआ.
लेकिन धीरे-धीरे दर्शकों की प्रतिक्रिया बदली और फिल्म की कमाई बढ़ती चली गई. Sacnilk के मुताबिक, अब फिल्म भारत में ₹117.27 करोड़ ग्रॉस और ₹99.13 करोड़ नेट कमा चुकी है. यही वजह है कि अनुप्रिया की कहानी भी चर्चा में है.
अनुप्रिया नागर कौन हैं?
अनुप्रिया नागर महज 21 साल की हैं और उनकी कहानी पारंपरिक फिल्मी परिवारों से अलग है. उन्होंने बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की और इसके बाद फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रखा. ‘Hanuman Ansh’ से उनका नाम तेजी से सामने आया. फिल्म की सफलता ने उन्हें कम उम्र में ही बड़े स्तर पर पहचान दिलाई है. खास बात यह है कि इस फिल्म को शुरुआत में बहुत ज्यादा स्क्रीन या शोज नहीं मिले थे.
रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को शुरुआती दौर में केवल 25 शोज मिले थे. इसके बावजूद टीम ने फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश जारी रखी. धीरे-धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ी और फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन उम्मीद से कहीं आगे निकल गया.
‘Hanuman Ansh’ की सबसे बड़ी खासियत इसका कम बजट और शानदार बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन है. उपलब्ध इनपुट के मुताबिक फिल्म करीब ₹2 करोड़ के बजट में बनी है. शुरुआत में सीमित शोज मिलने के बावजूद फिल्म ने दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई.
Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, अब फिल्म ने 6,055 शोज से एक दिन में ₹16.25 करोड़ की कमाई दर्ज की है. वहीं भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹117.27 करोड़ और नेट कलेक्शन ₹99.13 करोड़ पहुंच गया है. यानी कम बजट में बनी फिल्म ने अपनी लागत के मुकाबले कई गुना ज्यादा कारोबार किया है. इसकी सफलता ने फिल्म इंडस्ट्री में भी लोगों का ध्यान खींचा है.
फिल्म की शुरुआती यात्रा आसान नहीं थी. बड़े बॉलीवुड सितारों और बड़े प्रचार के सहारे के बिना ‘Hanuman Ansh’ ने दर्शकों तक पहुंच बनाने की कोशिश की. फिल्म की कहानी नीम करोली बाबा की जिंदगी से जुड़ी है, इसलिए आध्यात्मिक और भावनात्मक विषय ने दर्शकों को आकर्षित किया. फिल्म को लेकर दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसकी चर्चा तेजी से बढ़ी. इसी वजह से शोज की संख्या भी बढ़ती गई.
अब फिल्म को विदेशों में भी रिलीज किया जा रहा है. इसकी तुलना कम बजट में बड़ी सफलता पाने वाली गुजराती फिल्म ‘लालो-कृष्णा सदा सहायते’ से भी की जा रही है, जिसने दर्शकों के भरोसे बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाया था.
‘Hanuman Ansh’ की सफलता को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि कम बजट और सीमित शुरुआत के बावजूद फिल्म ने बड़ा कारोबार किया है. इससे पहले गुजराती फिल्म ‘लालो-कृष्णा सदा सहायते’ ने भी इसी तरह दर्शकों के भरोसे बड़ी सफलता हासिल की थी. ₹50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में ₹114.75 करोड़ ग्रॉस और ₹97.07 करोड़ नेट कमाए थे, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस ₹122.25 करोड़ रहा.
अब ‘Hanuman Ansh’ भी कम बजट से बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों की चर्चा में शामिल हो गई है. इस सफलता के साथ 21 साल की अनुप्रिया नागर का नाम भी फिल्म निर्माण की दुनिया में तेजी से उभर रहा है.