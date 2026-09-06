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बिजनेस स्कूल से फिल्म सेट तक...कौन हैं 21 साल की अनुप्रिया नागर, जिनकी फिल्म Hanuman Ansh ने कमाए 100 करोड़

21 साल की Economics Student अनुप्रिया नागर ने नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म Hanuman Ansh को प्रोड्यूस किया है. Sacnilk के मुताबिक, अब फिल्म भारत में ₹117.27 करोड़ ग्रॉस और ₹99.13 करोड़ नेट कमा चुकी है. यही वजह है कि अनुप्रिया की कहानी भी चर्चा में है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 06, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:45 AM IST
बिजनेस स्कूल से फिल्म सेट तक...कौन हैं 21 साल की अनुप्रिया नागर, जिनकी फिल्म Hanuman Ansh ने कमाए 100 करोड़

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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