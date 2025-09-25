Who is Agastya Goel: फिजिक्स के नाम का ऐसा चढ़ा जुनून... अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में जीता गोल्ड मेडल; जानें कौन अगस्त्य गोयल?

Who is Agastya Goel: अगस्त्य गोयल... ये नाम चर्चाओं में तब आया जब पेरिस में अंतरराष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड में अमेरिका की फिजिक्स टीम ने 5 गोल्ड मेडल जीते. दरअसल, इसी टीम का हिस्सा भारतीय मूल के अगस्त्य गोयल रहे और उन्होंने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की. दुनियाभर में अगस्त्य गोयल ने फिजिक्स में अपनी काबिलियत को दिखाते हुए झंडा लहराया है. भारतीय छात्र अगस्त्य गोयल कौन हैं? कैसे उनकी रुचि फिजिक्स में बढ़ी और पढ़ाई के अलावा किन चीजों का शौक है? आइए जानते हैं.

85 देशों को हराकर जीता गोल्ड मेडल

इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में 85 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिनमें यूएस फिजिक्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता है. पांच गोल्ड मेडल जीतने वाली इस टीम में भारतीय छात्र अगस्त्य गोयल भी शामिल थे. टीम में अन्य 4 प्रतिभागियां- फियोडर येवशेन्को, एलन ली, जोशुआ वांग और ब्रायन जांग भी शामिल रहे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 85 देशों के प्रतिभागियों को हरा दिया.

कौन है अगस्त्य गोयल?

ओलंपियाड विजेता अगस्त्य गोयल के पिता आशीष गोयल हैं जो स्टैनफोर्ड के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं. भारतीय मूल 17 वर्षीय अगस्त्य कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में स्थित हेनरी एम गन हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं. फिजिक्स के अलावा कई अन्य क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं.

कहां से बढ़ी फिजिक्स में रुचि?

अंग्रेजी के अलावा हिंदी और स्पेनिश भाषा जानने वाले अगस्त्य का फिजिक्स में इंटरेस्ट अपने पिता के कारण बढ़ा था. पहला कॉम्पिटेटिव एक्सपीरियंस उन्होंने यूएसएसीओ कॉम्पिटिशन सीरीज में हिस्सा लेकर हासिल किया. इसके लिए उन्होंने कक्षा छठी से तैयारी शुरू कर दी थी.

फिजिक्स के अलावा इन चीजों का भी शौक

अगस्त्य गोयल को सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि लंबी वॉक करना, टेनिस खेलना, गायन, तारों को निहारना, गिटार बजाना और पियानो बजाने का भी शौक है. इसके अलावा वो इकोनॉमी, साइंस, न्यूज आदि का पॉडकास्ट भी सुनते हैं.

कई उपलब्धियां भी जीत चुके हैं. 2022 ऑनरेबल मेंशन साल 2023 में उन्होंने IOI गोल्ड, 2022 से 2024 तक लगातार 3 साल USACO फाइनलिस्ट खिताब जीता, MOP 2023 में भाग लिया और USAPhO सेमीफाइनलिस्ट में हिस्सा लिया है.

फिजिक्स का चढ़ा जुनून

अगस्त्य ने 14 दिनों की सर्दी की छुट्टियों में Kevin Zhou के हैंडआउट को पढ़ा. यहां तक कि ताजमहल के सामने भी वो पढ़ाई करते थे. धीरे-धीरे उनका इंटरेस्ट फिजिक्स की ओर ज्यादा बढ़ता गया. पहले जहां वो कंप्यूटर साइंस करने का सोचते थे लेकिन अब उन्हें फिजिक्स जुनून चढ़ गया है.