/30 साल की सेवा, सैनिक स्कूल से एयर फोर्स हेडक्वार्टर तक का सफर, कौन हैं एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा जिन्होंने रचा नया इतिहास?

भारतीय वायुसेना की वरिष्ठ अधिकारी एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने महिला नेतृत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. वह भारतीय सशस्त्र बलों की गैर-चिकित्सा शाखा से एयर वाइस मार्शल के पद तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं. इस उपलब्धि के बाद उन्होंने एयर हेडक्वार्टर में Assistant Chief of the Air Staff (Education) का पद संभाला है.
उनकी नई जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना में शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े कार्यों के मार्गदर्शन से जुड़ी है. तीन दशक से ज्यादा लंबे सैन्य करियर में शर्मा ने शिक्षा, प्रशिक्षण और अकादमिक संस्थानों के साथ सहयोग के क्षेत्र में काम किया है.
शक्ति शर्मा को 18 जून 1994 को भारतीय वायुसेना की एजुकेशन ब्रांच में कमीशन मिला था. कमीशन मिलने के बाद उनके करियर का बड़ा हिस्सा शिक्षा शाखा से जुड़ा रहा. उन्होंने समय के साथ अलग-अलग सैन्य और प्रशिक्षण संस्थानों में जिम्मेदारियां निभाईं.
उनका अनुभव केवल एक संस्थान या एक पद तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने प्रशिक्षण संस्थानों, एयर स्टेशनों, कमांड मुख्यालय और एयर हेडक्वार्टर में काम किया. इस दौरान शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के साथ सैन्य संगठनों और अकादमिक संस्थानों के बीच बेहतर संपर्क विकसित करना उनके काम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा.
शक्ति शर्मा के सैन्य करियर की प्रमुख उपलब्धियों में भारतीय वायुसेना और उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है. उन्होंने IIT Kanpur और Pune University में IAF Chairs of Excellence स्थापित करने में योगदान दिया.
इस तरह की पहल सैन्य संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच ज्ञान, शोध और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ाने में मदद करती है. शिक्षा शाखा में लंबे अनुभव के कारण शर्मा की नई जिम्मेदारी में यह पृष्ठभूमि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है.
एयर वाइस मार्शल बनने से पहले शक्ति शर्मा शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चुकी थीं. वह भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं की पहली महिला अधिकारी बनी थीं, जिन्होंने किसी सैनिक स्कूल का नेतृत्व किया.
उन्होंने सैनिक स्कूल कपूरथला की प्रिंसिपल के रूप में काम किया. यह CBSE से संबद्ध आवासीय विद्यालय है, जहां छात्रों को अकादमिक शिक्षा के साथ अनुशासन, नेतृत्व और सशस्त्र बलों में भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करने पर जोर दिया जाता है.
सैनिक स्कूल कपूरथला में प्रिंसिपल के तौर पर शर्मा ने विद्यार्थियों के साथ काम किया और उन्हें रक्षा सेवाओं में करियर के अवसरों को समझने तथा तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया.
सैनिक स्कूलों में शिक्षा के साथ अनुशासन और नेतृत्व क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाता है. ऐसे संस्थान का नेतृत्व करने का अनुभव शक्ति शर्मा के सैन्य शिक्षा संबंधी करियर में महत्वपूर्ण पड़ाव रहा. यह अनुभव उनकी वर्तमान जिम्मेदारी से भी सीधे जुड़ता है, जहां शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े कार्यों का मार्गदर्शन उनकी भूमिका का हिस्सा है.
Assistant Chief of the Air Staff (Education) के रूप में शक्ति शर्मा भारतीय वायुसेना की शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों का मार्गदर्शन करेंगी. उनकी भूमिका में शिक्षा संबंधी पहलों को दिशा देना और प्रशिक्षण व्यवस्था से जुड़े कार्यों में नेतृत्व प्रदान करना शामिल होगा.
शिक्षा शाखा में लंबे समय तक काम करने के कारण उनके पास इस क्षेत्र का व्यापक संस्थागत अनुभव है. प्रशिक्षण संस्थानों, एयर स्टेशनों, कमांड मुख्यालय और एयर हेडक्वार्टर में काम करने का अनुभव भी इस जिम्मेदारी में उपयोगी हो सकता है.
शक्ति शर्मा की उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित करती है. खास तौर पर गैर-चिकित्सा शाखा से एयर वाइस मार्शल के पद तक पहुंचना एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है.
उनका करियर यह भी दिखाता है कि सैन्य सेवा में शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और अकादमिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के आधार पर वरिष्ठ नेतृत्व की जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं. सैनिक स्कूल का नेतृत्व करने से लेकर एयर हेडक्वार्टर में शिक्षा से जुड़ी शीर्ष जिम्मेदारी तक पहुंचना उनके करियर की निरंतरता को दर्शाता है.
18 जून 1994 को भारतीय वायुसेना में कमीशन मिलने के बाद शक्ति शर्मा ने तीन दशक से अधिक समय सैन्य सेवा में बिताया है. उनके करियर में शिक्षा शाखा, प्रशिक्षण संस्थानों, एयर स्टेशनों, कमांड मुख्यालय और एयर हेडक्वार्टर से जुड़ी जिम्मेदारियां शामिल रही हैं.
सैनिक स्कूल कपूरथला की प्रिंसिपल के रूप में इतिहास बनाने और IIT Kanpur तथा Pune University में IAF Chairs of Excellence की स्थापना में योगदान देने के बाद अब एयर वाइस मार्शल के रूप में शिक्षा की जिम्मेदारी संभालना उनके करियर का महत्वपूर्ण अध्याय है.
एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा का सफर भारतीय वायुसेना में तीन दशक से ज्यादा की सेवा, सैन्य शिक्षा के अनुभव और नेतृत्व की जिम्मेदारियों से जुड़ा है. गैर-चिकित्सा शाखा से इस रैंक तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में उनकी उपलब्धि महत्वपूर्ण है.
सैनिक स्कूल कपूरथला का नेतृत्व और अब एयर हेडक्वार्टर में Assistant Chief of the Air Staff (Education) की जिम्मेदारी उनके करियर के दो ऐसे पड़ाव हैं, जो शिक्षा और सैन्य नेतृत्व के बीच उनके लंबे अनुभव को सामने रखते हैं. उनकी नियुक्ति भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों की नेतृत्वकारी भूमिका के लिहाज से एक उल्लेखनीय अध्याय जोड़ती है.