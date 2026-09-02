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30 साल की सेवा, सैनिक स्कूल से एयर फोर्स हेडक्वार्टर तक का सफर, कौन हैं एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा जिन्होंने रचा नया इतिहास?

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा भारतीय सशस्त्र बलों की गैर-चिकित्सा शाखा से इस रैंक तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं. जानिए उनका 30 साल से ज्यादा का सैन्य करियर, सैनिक स्कूल कपूरथला से लेकर IAF Education की नई जिम्मेदारी तक का पूरा सफर.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 02, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:47 AM IST
30 साल की सेवा, सैनिक स्कूल से एयर फोर्स हेडक्वार्टर तक का सफर, कौन हैं एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा जिन्होंने रचा नया इतिहास?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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