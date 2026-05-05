कौन हैं अनु शर्मा? Google जैसी ड्रीम कंपनी छोड़ Palantir Technologies जॉइन करते ही इंटरनेट पर क्यों मची हलचल

Who Is Anu Sharma: भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनु शर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं. गूगल जैसी ड्रीम कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करने के बाद उन्होंने अचानक इस्तीफा देकर पालंतिर टेक्नोलॉजीज (Palantir Technologies) जॉइन कर ली है. अनु की इस करियर ट्रांजिशन ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि आमतौर पर गूगल को टेक प्रोफेशनल्स की अंतिम मंजिल माना जाता है. लेकिन अनु ने एक अलग रास्ता चुनकर यह साबित कर दिया है कि वे केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि हाई-इम्पैक्ट रोल के लिए काम करना चाहती हैं. इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर लाखों फॉलोअर्स वाली अनु अब टेक जगत के लिए एक नई प्रेरणा बन गई हैं. क्या उनका यह फैसला गूगल के 'कंफर्ट जोन' से बाहर निकलने की एक साहसी मिसाल है?

आखिर कौन हैं अनु शर्मा और कैसा रहा उनका सफर?

अनु शर्मा ने इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन (IGDTUW) से बी.टेक की पढ़ाई पूरी की है. उन्होंने करियर की शुरुआत से ही बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था. अनु ने 2022 में बेंगलुरु में 'X' (पूर्व में ट्विटर) और 2023 में हैदराबाद में गूगल के साथ इंटर्नशिप की थी. इसके अलावा उन्होंने इनट्यूट (Intuit) जैसी कंपनी में भी अनुभव प्राप्त किया. साल 2024 में वे फुल-टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में गूगल से जुड़ीं, जहां उन्होंने एक साल से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दीं. हाल ही में उन्होंने पालंतिर में फॉरवर्ड डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी नई भूमिका संभाली है.

पालंतिर टेक्नोलॉजीज और अनु का नया रोल?

पालंतिर टेक्नोलॉजीज की स्थापना 2003 में पीटर थिएल और उनके सहयोगियों ने की थी, जिसका नाम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सीइंग स्टोन्स से प्रेरित है. ये कंपनी मुख्य रूप से डेटा एनालिटिक्स और सरकारी सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए जानी जाती है. अनु का गूगल जैसी बड़ी कंपनी से निकलकर पालंतिर जैसी बड़ी डेटा फर्म में जाना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है. यहां वे फॉरवर्ड डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करेंगी, जो सीधे तौर पर ग्राहकों की जटिल समस्याओं को सुलझाने और डेटा के प्रभावी विश्लेषण पर केंद्रित होता है.

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Anu is working at Palantir now pic.twitter.com/7YjY9Jjf2W — VG (@HelloVyom) May 2, 2026

कॉर्पोरेट करियर के साथ अन्य उपलब्धियां?

अनु शर्मा का व्यक्तित्व केवल कॉर्पोरेट नौकरी तक सीमित नहीं है. वे एक फ्रीलांस टेक्निकल ब्लॉगर के रूप में भी सक्रिय रही हैं और कई प्रतिष्ठित कार्यक्रमों का हिस्सा बनी हैं. उन्होंने 'X' की 'DevelopHER 2021' पहल और मैकिन्से एंड कंपनी के 'नेक्स्ट जेन विमेन लीडर्स' प्रोग्राम में भाग लिया है. इसके साथ ही उन्होंने उबर के 'She++' प्रोग्राम में भी अपना योगदान दिया है. सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है; इंस्टाग्राम पर उनके 2.3 लाख और लिंक्डइन पर लगभग 2.38 लाख फॉलोअर्स हैं, जहां वे एआई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर अपनी राय शेयर करती हैं.