IIT रुड़की से ग्रेजुएशन; फिर बनें IAS अधिकारी, अब संभालेंगे मुख्य सचिव का पद, जानें राजीव वर्मा के बारे में सब कुछ

Delhi New Chief Secretary Rajeev Verma: 1 अक्टूबर 2025 यानी कल से राजधानी दिल्ली की प्रशासनिक व्यव्स्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दरअसल, राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव का पद संभालेंगे. अभी तक यह जिम्मेदारी आईएएस धर्मेंद्र निभा रहे थे. वह 1989 बैच के अफसर हैं और आज यानी 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कितने पढ़े-लिखे हैं नए चीफ सेक्रटरी और उनके करियर बारे में.

आईआईटी रुड़की से पढ़ाई

जानकारी के अनुसार, नए चीफ सेक्रटरी राजीव वर्मा ने आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने एमटेक की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के बाद उन्होंने आईआईटी बैकग्राउंड से निकलकर सिविल सेवा को चुना. उन्होंने प्रशासनिक दुनिया में कदम रखा और यूपीएससी परीक्षा क्रैक करके आईएएस अधिकारी बनें. बता दें, राजीव वर्मा 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उनका कैडर AGMUT (Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram & Union Territories) है.

JEE Mains Exam 2026: जेईई मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी एडवाइजरी, आवेदन से पहले कर लें ये काम

Add Zee News as a Preferred Source

पहले इन विभागों में कर चुके हैं काम

दिल्ली के मुख्य सचिव पद से पहले आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा चंडीगढ़ के मुख्य सचिव पद पर तैनात थे. इससे पहले वह पुडुचेरी में भी मुख्य सचिव का पद संभाल चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने कई अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों में काम किया है. जैसे- वित्त और राजस्व सचिव, दिल्ली 2018 से 2022 तक, प्रिंसिपल कमीश्नर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डीडीए- 2017 से 2018, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय- 2013 से 2017 आदि.

दिल्ली में क्या चुनौती?

राजीव वर्मा का अब तक का करियर काफी शानदार रहा है. उन्हें कई सालों का काम का अनुभव है. उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली है. ऐसे में अब उनके लिए दिल्ली में थोड़ी चुनौतियां आ सकती है. राजधानी में सबसे बड़ी चुनौती है यमुना की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण आदि.