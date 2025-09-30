Advertisement
trendingNow12941990
Hindi Newsशिक्षा

IIT रुड़की से ग्रेजुएशन; फिर बनें IAS अधिकारी, अब संभालेंगे मुख्य सचिव का पद, जानें राजीव वर्मा के बारे में सब कुछ

Rajeev Verma Education Qualification: आईएएस राजीव वर्मा 01 अक्टूबर 2025 से  दिल्ली के नए मुख्य सचिव का पद संभालेंगे. पढ़ें कहां से और क्या-क्या उन्होंने पढ़ाई की. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIT रुड़की से ग्रेजुएशन; फिर बनें IAS अधिकारी, अब संभालेंगे मुख्य सचिव का पद, जानें राजीव वर्मा के बारे में सब कुछ

Delhi New Chief Secretary Rajeev Verma: 1 अक्टूबर 2025 यानी कल से राजधानी दिल्ली की प्रशासनिक व्यव्स्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दरअसल, राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव का पद संभालेंगे. अभी तक यह जिम्मेदारी आईएएस धर्मेंद्र निभा रहे थे. वह 1989 बैच के अफसर हैं और आज यानी 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कितने पढ़े-लिखे हैं नए चीफ सेक्रटरी और उनके करियर बारे में.

आईआईटी रुड़की से पढ़ाई
जानकारी के अनुसार, नए चीफ सेक्रटरी राजीव वर्मा ने आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने एमटेक की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के बाद उन्होंने आईआईटी बैकग्राउंड से निकलकर सिविल सेवा को चुना. उन्होंने प्रशासनिक दुनिया में कदम रखा और यूपीएससी परीक्षा क्रैक करके आईएएस अधिकारी बनें. बता दें, राजीव वर्मा 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उनका कैडर AGMUT (Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram & Union Territories) है. 

JEE Mains Exam 2026: जेईई मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी एडवाइजरी, आवेदन से पहले कर लें ये काम

Add Zee News as a Preferred Source

पहले इन विभागों में कर चुके हैं काम
दिल्ली के मुख्य सचिव पद से पहले आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा चंडीगढ़ के मुख्य सचिव पद पर तैनात थे. इससे पहले वह पुडुचेरी में भी मुख्य सचिव का पद संभाल चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने कई अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों में काम किया है. जैसे- वित्त और राजस्व सचिव, दिल्ली 2018 से 2022 तक,  प्रिंसिपल कमीश्नर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डीडीए- 2017 से 2018, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय- 2013 से 2017 आदि. 

दिल्ली में क्या चुनौती?
राजीव वर्मा का अब तक का करियर काफी शानदार रहा है. उन्हें कई सालों का काम का अनुभव है. उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली है. ऐसे में अब उनके लिए दिल्ली में थोड़ी चुनौतियां आ सकती है. राजधानी में सबसे बड़ी चुनौती है यमुना की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण आदि.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Rajeev VermaRajeev Verma Education

Trending news

करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
;