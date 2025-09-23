भारत के पहले इंटरनेशनल वॉटर प्राइज जीतने वाले वैज्ञानिक बने डॉ. हिमांशु कुलकर्णी, जानें किसे और कैसे मिलता ये सम्मान
भारत के पहले इंटरनेशनल वॉटर प्राइज जीतने वाले वैज्ञानिक बने डॉ. हिमांशु कुलकर्णी, जानें किसे और कैसे मिलता ये सम्मान

Dr. Himanshu Kulkarni: भारतीय वैज्ञानिकों के लिए सोमवार का दिन अच्छा रहा. डॉ. हिमांशु कुलकर्णी इंटरनेशनल वॉटर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं. जानें कौन हैं और किस क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है. 

Sep 23, 2025
भारत के पहले इंटरनेशनल वॉटर प्राइज जीतने वाले वैज्ञानिक बने डॉ. हिमांशु कुलकर्णी, जानें किसे और कैसे मिलता ये सम्मान

Who is Dr. Himanshu Kulkarni:  भारत के वैज्ञानिकों के लिए सोमवार का दिन काफी अच्छा रहा. देश ने वैज्ञानिक उपलब्धियों के क्षेत्र में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया. दरअसल,  पुणे के जल विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु कुलकर्णी को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वॉटर प्राइज से सम्मानित किया गया है. इसी के साथ यह पुरस्कार पाने वाले डॉ. हिमांशु कुलकर्णी पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं. चलिए जानते हैं किस क्षेत्र के लिए और किसे ये पुरस्कार दिया जाता है. 

कब हुई शुरुआत?
जानकारी के अनुसार, यह सम्मान अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के WaTER सेंटर की तरफ से दिया जाता है. साल 2009 इसकी शुरुआत हुई थी. ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय इंटरनेशनल योगदान दिया हो. ऐसे में डॉ. हिमांशु कुलकर्णी (Dr. Himanshu Kulkarni) को इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया. समारोह में उन्हें यह सम्मान सौंपा गया.साथ ही इस प्राइज में एक ट्रॉफी और 25,000 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि भी दी गई. 

कौन हैं डॉ. हिमांशु कुलकर्णी ?
जानकारी के अनुसार, डॉ. हिमांशु कुलकर्णी लंबे समय से ग्राउंडवॉटर मैनेजमेंट और उससे जुड़े सामुदायिक प्रयासों पर काम कर रहे हैं. वे नीति आयोग की 12वीं योजना के वर्किंग ग्रुप के को-चेयरमैन रहे हैं. इतना ही नहीं, नेशनस एक्विफायर मैपिंग प्रोग्राम (National Aquifer Mapping Program) के मसौदे में भी उनका बड़ा योगदान रहा है. वर्तमान में वह शिव नादर यूनिवर्सिटी में रूरल मैनेजमेंट के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं. इसके अलवा वह आईआईटी बॉम्बे और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं.

ग्राउंडवॉटर मैनेजमेंट क्या है?
चलिए अब ये भी जान लेते हैं ग्राउंडवॉटर मैनेजमेंट क्या है. दरअसल, भूजल (जमीन के नीचे मौजूद पानी) का वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीके से उपयोग, संरक्षण और रिचार्ज करना, ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को पानी मिल सके. इसके लिए आप ग्राउंडवॉटर मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर सकते हैं. 

