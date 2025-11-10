Advertisement
कौन है डॉ. मुजम्मिल शकील, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाता था ये 'आतंकी प्रोफेसर'!

Who is Dr Muzammil Shakeel: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ मुजम्मिल शकील कौन है? जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आइए हम आपको इस यूनिवर्सिटी, यहां पढ़ाए जाने वाले कोर्स और प्रोफेसर डॉ. मुजम्मिल शकील के बारे में बताते हैं. 

Nov 10, 2025, 06:57 PM IST
Al-Falah University: फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर डॉ. मुजम्मिल शकील को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही छापेमारी के दौरान उनके किराए के कमरे से करीब 360 किलो विस्फोटक भी बरामद किए है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि डॉ मुजम्मिल शकील कौन है? ये जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बढ़ाते थे, वो कहां है और वहां कौन-कौन सी कोर्स पढ़ाई जाती है.  

कौन है डॉ. मुजम्मिल शकील? 
डॉ. मुजम्मिल शकील फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला एक MBBS प्रोफेसर थे, जो मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल गांव का रहने वाला है. डॉ. मुजम्मिल शकील को  हरियाणा और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया है. मुजम्मिल ने तीन महीने पहले फरीदाबाद के धौज गांव में एक कमरा किराए पर लिया था, जहां वह खुद नहीं रहता था, लेकिन केवल सामान रखने के लिए वो उस कमरे का इस्तेमाल करता था. वहां से पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं. डॉ. मुजम्मिल शकील को पुलिस ने एंटी टेरर मॉड्यूल से जुड़ी गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तार किया है.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी
अल-फलाह यूनिवर्सिटी भारत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है. इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में हुई थी. देश के अन्य विश्वविद्यालयों के तरह इसे भी साल 2015 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के द्वारा मान्यता प्राप्त है. अल-फलाह विश्वविद्यालय का संचालन अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और इसके परिसर में तीन कॉलेज संचालित होते हैं.  जिनमें- अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शामिल हैं. 

अल-फलाह यूनिवर्सिटी कोर्सेज 
अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट, पैरामेडिकल और डॉक्टरेट के विभिन्न कोर्सेज की पढ़ाई कराई जाती है. 

डिप्लोमा कोर्सेज

  • हेल्थ साइंसेज - डिप्लोमा इन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी

  • हेल्थ साइंसेज - डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (DMLT)

  • इंजीनियरिंग - डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग

  • इंजीनियरिंग - डिप्लोमा इन मेडिकल इंजीनियरिंग

  • इंजीनियरिंग - डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

  • इंजीनियरिंग - डिप्लोमा इन मेडिकल इलैक्ट्रॉनिक्स

  • एजुकेशन - डिप्लोमा इन एजुकेशन (D.Ed.)

ग्रेजुएट कोर्सेज

  • B.A इन जर्नलिजम एंड मास कंम्यूनिकेशन 

  • पैरामेडिकल

  • इंजीनियरिंग - B.Tech (मैकेनिकल इंजिनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - B.Tech (मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - B.Tech (सिविल इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - B.Tech (इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्टॉनिक्स इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - B.Tech (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) 

  • इंजीनियरिंग - B.Tech (इलैक्ट्रिकल एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - लैटिरल इंटी B.Tech

  • एजुकेशन - बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed) 

  • फिजिकल एंड मॉलिकुलर साइंसेज - B.Sc.(ऑनर्स)(केमिस्ट्री)

  • फिजिकल एंड मॉलिकुलर साइंसेज - B.Sc.(ऑनर्स)(फिजिक्स)

  • फिजिकल एंड मॉलिकुलर साइंसेज - B.Sc.(ऑनर्स)(मैथेमेटिक्स)

  • कॉमर्स एंड मैनेजमैंट - बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) 

  • कॉमर्स एंड मैनेजमैंट - B.Com. (ऑनर्स)

  • कंप्यूटर साइंस - बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (B.C.A) 

पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सेज

  • M.A इन होटल मैनेजमैंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग) 

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (मशीन डिजाइन)

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (थर्मल इंजीनियरिंग) 

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (इलैक्ट्रिकल एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (पावर सिस्टम) 

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (VSLV डिजाइन) 

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (स्ट्रकचरल एंड फाउंडेशमन इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमैंट) 

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - M.Tech. (पावर सिस्टम)

  • एजुकेशन - मास्टर ऑफ एजुकेशन (M.Ed.)

  • फिजिकल एंड मोलिकुलर साइंसेज - M.Sc. (फिजिक्स)

  • फिजिकल एंड मोलिकुलर साइंसेज - M.Sc. (केमिल्ट्री)

  • फिजिकल एंड मोलिकुलर साइंसेज - M.Sc. (मैथेमिटिक्स)

  • कॉमर्स एंड मैनेजमैंट - मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(MBA)

  • कॉमर्स एंड मैनेजमैंट - M.Com.

  • कॉमर्स एंड मैनेजमैंट - MFC

  • सोशल साइंसेस - मास्टर ऑफ सोशल वर्क

  • सोशल साइंसेस - M.A. (इकोनॉमिक्स) 

  • कंप्यूटर साइंस - मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (MCA) 

डॉक्टरेट कोर्सेज

  • इंजीनियरिंग - Ph.D. (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - Ph.D. (सिविल इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - Ph.D. ( इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - Ph.D. (इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कंम्युनिकेशन इंजीनियरिंग)

  • इंजीनियरिंग - Ph.D. (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग)

  • एजुकेशन - Ph.D.

  • फिजिकल एंड मोलिकुलर साइंसेस - Ph.D.

  • कॉमर्स एंड मैनेजमैंट - Ph.D.

  • ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज - Ph.D.

  • सोशल साइंसेज - Ph.D.

  • कंप्यूटर साइंस - Ph.D.

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

Al Falah University Dr Muzammil Shakeel

