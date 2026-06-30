/संभाल चुके हैं दो कमांड, पिता भी रहे सेना में बड़े अफसर, कौन हैं जनरल धीरज सेठ; जो बने देश के नए आर्मी चीफ

भारतीय सेना को नया नेतृत्व मिल गया है. जनरल धीरज कुमार सेठ ने आज यानी 30 जून से देश के 31वें सेना प्रमुख (Chief of the Army Staff) का कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया. करीब 40 साल के सैन्य अनुभव, कई अहम ऑपरेशनल कमांड, संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा और देश के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य सम्मानों से सम्मानित जनरल सेठ अब भारतीय सेना की कमान संभालेंगे. खास बात यह भी है कि उनके पिता भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं.
आइए जानते हैं कि नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ का सैन्य सफर कितना खास रहा है और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या हैं.
जनरल धीरज कुमार सेठ ने आज यानी मंगलवार, 30 जून से भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख (COAS) का पद संभाल लिया. उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया, जो अपने कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए. जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA), खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं. दिसंबर 1986 में उन्हें भारतीय सेना की प्रतिष्ठित आर्मर्ड कोर की 2nd लांसर्स (गार्डनर्स हॉर्स) रेजिमेंट में कमीशन मिला था.
लगभग चार दशक के सैन्य करियर में उन्होंने ऑपरेशनल, रणनीतिक और संस्थागत स्तर पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं और भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई.
जनरल धीरज सेठ सैन्य परिवार से आते हैं. उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ भी भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं. बचपन से ही सैन्य वातावरण में पले-बढ़े जनरल सेठ ने सेना में करियर बनाने का फैसला किया. परिवार की इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारतीय सेना में अपनी अलग पहचान बनाई.
आज वह देश के सर्वोच्च सैन्य पद तक पहुंच चुके हैं. उनकी नियुक्ति यह भी दिखाती है कि वर्षों की मेहनत, नेतृत्व क्षमता और सैन्य अनुभव किसी भी अधिकारी को सर्वोच्च जिम्मेदारी तक पहुंचा सकता है.
सेना प्रमुख बनने से पहले जनरल सेठ सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C) थे. इससे पहले उन्होंने साउथ वेस्टर्न कमांड की कमान भी संभाली. वह उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्होंने दो अलग-अलग ऑपरेशनल कमांड का नेतृत्व किया है.
इसके अलावा उन्होंने भोपाल स्थित XXI कोर (सुदर्शन चक्र कोर), दिल्ली एरिया और कई अन्य महत्वपूर्ण सैन्य फॉर्मेशनों की कमान संभाली. वर्तमान में वह आर्मर्ड कोर रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी हैं. उनका अनुभव सेना के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ा रहा है.
जनरल धीरज सेठ का सैन्य अनुभव केवल मुख्यालय तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र में एक आर्मर्ड रेजिमेंट की कमान संभाली और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान (काउंटर-इंसर्जेंसी फोर्स) का नेतृत्व भी किया. लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली, जो भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्राइक कोर में गिनी जाती है.
इसके अलावा उन्होंने दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई महत्वपूर्ण सैन्य कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी निभाई.
जनरल सेठ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण अनुभव हासिल है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के अंगोला मिशन (UN Mission in Angola) में भी अपनी सेवाएं दी हैं. इस मिशन के दौरान उन्हें बहुराष्ट्रीय सैन्य सहयोग, शांति स्थापना अभियानों और अंतरराष्ट्रीय सैन्य समन्वय का अनुभव मिला.
यही वजह है कि उन्हें वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और आधुनिक सैन्य रणनीति की गहरी समझ रखने वाले अधिकारियों में गिना जाता है. यह अनुभव अब भारतीय सेना के नेतृत्व में भी उपयोगी माना जा रहा है.
जनरल धीरज सेठ को उनके उत्कृष्ट सैन्य योगदान के लिए भारतीय सेना के कई सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं. उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), उत्तम युद्ध सेवा मेडल (UYSM) और अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) से सम्मानित किया जा चुका है.
ये सम्मान केवल उन अधिकारियों को दिए जाते हैं, जिन्होंने असाधारण नेतृत्व, उत्कृष्ट सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो. उनके लंबे और सफल सैन्य करियर का यह सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है.
जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है. वह 1997 में जनरल शंकर रॉय चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद आर्मर्ड कोर से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी हैं. रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, क्षमता विकास और भविष्य की सैन्य रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
अब देश की सुरक्षा, सीमाओं की चुनौतियों और आधुनिक युद्ध की बदलती परिस्थितियों के बीच भारतीय सेना की कमान उनके हाथों में होगी. ऐसे में उनसे सेना को नई दिशा और मजबूत नेतृत्व मिलने की उम्मीद की जा रही है.