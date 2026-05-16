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Hindi Newsशिक्षा23 साल तक अफसरशाही का रुतबा, फिर अचानक राष्ट्रपति के आदेश से गई नौकरी... कौन हैं IAS पद्मा जायसवाल?

23 साल तक अफसरशाही का रुतबा, फिर अचानक राष्ट्रपति के आदेश से गई नौकरी... कौन हैं IAS पद्मा जायसवाल?

Who is IAS Padma Jaiswal: पद्मा जायसवाल 23 साल तक प्रशासनिक सेवा में रहीं, लेकिन 2007-08 के कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़े मामले में उनका नाम फिर चर्चा में है. अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुए इस मामले में कार्रवाई की खबर आई, हालांकि उन्होंने किसी को हिरासत में लेने के आदेश की जानकारी होने से इनकार किया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 16, 2026, 11:21 AM IST
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23 साल तक अफसरशाही का रुतबा, फिर अचानक राष्ट्रपति के आदेश से गई नौकरी... कौन हैं IAS पद्मा जायसवाल?

कभी देश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पदों पर काम करने वाली एक महिला IAS अधिकारी आज अचानक चर्चा के केंद्र में हैं. करीब 23 साल तक सरकारी सेवा में रहने के बाद उनका नाम ऐसे मामले में सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया. बात हो रही है पद्मा जायसवाल की, जिनके खिलाफ राष्ट्रपति के आदेश पर कार्रवाई होने की खबर ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी. हालांकि इस पूरे मामले में खुद पद्मा जायसवाल ने किसी भी बर्खास्तगी आदेश या ऐसे घटनाक्रम की जानकारी होने से इनकार किया है. इसके बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है. आखिर कौन हैं पद्मा जायसवाल और पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं.

आखिर मामला शुरू कहां से हुआ?

यह पूरा मामला करीब 18 साल पुराना बताया जा रहा है. आरोपों की जड़ साल 2007-08 से जुड़ी है, जब पद्मा जायसवाल Arunachal Pradesh के पश्चिम कामेंग जिले में उपायुक्त के पद पर तैनात थीं. फरवरी 2008 में स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और सरकारी धन के गबन जैसी गंभीर अनियमितताओं में भूमिका निभाई. इन आरोपों के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू हुई. मामला गंभीर माना गया और इसी के आधार पर आगे कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई.

कब हुई कार्रवाई और क्या हुआ आगे?

शिकायत सामने आने के बाद अप्रैल 2008 में पद्मा जायसवाल को निलंबित कर दिया गया था. यह कदम प्रशासनिक जांच के दौरान उठाया गया था. हालांकि बाद में अक्टूबर 2010 में उनका निलंबन बहाल कर दिया गया और वह फिर से सेवा में लौट आईं. लेकिन मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. जांच और विभागीय प्रक्रिया लगातार चलती रही. अब इतने साल बाद राष्ट्रपति के आदेश से कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद मामला फिर सुर्खियों में आ गया है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए पद्मा जायसवाल ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी आधिकारिक जानकारी की जानकारी नहीं है.

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प्रशासनिक करियर कितना बड़ा रहा?

Padma Jaiswal का प्रशासनिक करियर दो दशक से भी ज्यादा लंबा रहा है. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अलावा Delhi, Goa और Puducherry जैसे कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्रों में काम किया. अलग-अलग जिम्मेदार पदों पर रहते हुए उन्होंने कई सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दीं. लंबे अनुभव और उच्च प्रशासनिक जिम्मेदारियों की वजह से उनका नाम वरिष्ठ अधिकारियों में गिना जाता रहा है. यही वजह है कि उनके खिलाफ सामने आई खबर ने प्रशासनिक जगत में बड़ा असर पैदा किया है.

पढ़ाई-लिखाई और प्रोफाइल कितनी मजबूत है?

पद्मा जायसवाल की अकादमी प्रोफाइल भी काफी मजबूत रही है. उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से उच्च शिक्षा हासिल की. ​​उनके पास MBA की डिग्री है और वह इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से कंपनी सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने UGC रिसर्च पेपर के रूप में भी काम किया. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इंटरनेशनल अफेयर्स, फाइनेंस मैनेजमेंट और लीगल स्टडी जैसे विषय उनके अकादमिक फोकस का हिस्सा रहे हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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