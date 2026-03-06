Advertisement
कौन हैं IAS शालिनी अग्रवाल? भविष्य के शहरों पर लिखी किताब; CM ने लॉन्च की बुक

कौन हैं IAS शालिनी अग्रवाल? भविष्य के शहरों पर लिखी किताब; CM ने लॉन्च की बुक

IAS Shalini Agrawal Book: इन दिनों गुजरात की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शालिनी अग्रवाल चर्चाओं में है और उसके पीछे की वजह उनके द्वारा लिखी गई किताब है जिसके जरिए भविष्य के शहरों की झलक साफ देखी जा सकती है. आइए आईएएस शालिनी अग्रवाल कौन हैं? जानते हैं.

Mar 06, 2026
Who is IAS Shalini Agarwal
Who is IAS Shalini Agarwal

Who is IAS Shalini Agarwal: भविष्य में शहर कैसे होने चाहिए? कैसे शहरों में बदलाव किया जाए जो कुछ सालों में पूरी तरह से बदल जाए? कैसे वर्तमान की चुनौतियों को अवसरों में बदलें और भविष्य का शहर तैयार करें? ऐसे ही सवालों के जवाब गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई शेपिंग टुमारो सिटीज (Shaping Tomorrow's Cities) बुक में लिखे हुए हैं. भविष्ये के शहरों पर लिखी किताब को सीएम भूपेंद्र पटेल ने पेश किया है जिसे सीनियर महिला आईएएस अधिकारी शालिनी अग्रवाल ने लिखा है. इस किताब में उन्होंने सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर रहने के दौरान के अनुभव को साझा किया है.

सीएम की ओर से गांधीनगर में शेपिंग टुमारो सिटीज किताब को लॉन्च किया गया है. किताब के जिक्र के साथ ही आईएएस शालिनी अग्रवाल सुर्खियों में बनी हुई है और हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आइए आईएएस शालिनी अग्रवाल के बारे में जानते हैं.

कौन हैं IAS शालिनी अग्रवाल?

वर्तमान में IAS शालिनी अग्रवाल गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. गुजरात सरकार की ओर से ये जिम्मेदारी उन्हें इसी साल जनवरी 2026 में सौंपी गई है. इससे पहले सूरत की निगम आयुक्त थीं और उससे पहले शालिनी वडोदरा की म्युनिसिपल कमिश्नर थीं. साल 2005 बैच की शालिनी अग्रवाल कलेक्टर पद भी संभाला चुकी हैं. अपनी शेपिंग टुमारो सिटीज किताब के बाद से चर्चाओं में हैं.

शहरों में बदलाव, ग्रीन सिटी की दिशा

सूरत महानगरपालिका निगम में कमिश्नर पद संभालते हुए शालिनी अग्रवाल ने शहर को साफ-सुथरा बनाना. ऐसे में हुआ ये कि इंदौर के साथ पहली रैंक हासिल करने वाले शहर में सूरत का नाम भी शामिल हुआ. साल 2025 को राज्य सरकार ने शहरीकरण विकास साल के रूप में मनाया था. ऐसा शहरी विकास के 20 साल पूरे हो जाने के बाद राज्य की ओर से किया गया जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की थी.

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च की बुक

IAS शालिनी अग्रवाल की किताब में क्लाइमेट रिस्क से लेकर ग्रीन अवसर में बदलने के बारे में जिक्र किया गया है. ये किताब उस समय पेश की गई है जब राज्य सरकार अपने बड़े-बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने की प्लानिंग में है. यहां मेट्रो की शुरुआत जल्द ही ब्रिज सिटी से की जाएगी. दुनिया भर में डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध सूरत कुछ सालों में एक नए रूप के साथ नजर आएगा.

सूरत को ब्रिज सिटी के तौर पर भी जाना जाता है. यहां मेट्रो शुरू की जा सकती है. बात करें शालिनी की किताब की तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी के पंचामृत संकल्प के बारे में लिखा हुआ है. उन्होंने बुक में सूरत के बदलाव को दर्शाने की कोशिश की है. इस बुक से नए सैटेलाइट सिटी के विकास में सहायता मिल सकती है. ऐसी उम्मीद है कि साल 2050 तक दुनिया भर की 70 प्रतिशत आबादी शहरों में होगी.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं IAS शालिनी अग्रवाल?

आईएएस शालिनी अग्रवाल मूलरूप से बिहार की रहने वाली है. यहां से स्कूलिंग के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी की. बिहार यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी और 2005 बैच में पास होने के बाद उन्हें आईएएस का पद हासिल हुआ. उन्होंने अब तक गुजरात में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं. वर्तमान में वो GUVNL की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: जिम्मेदारियों और सपनों के बीच संघर्ष... 9 घंटे की नौकरी, नहीं मानी हार; ऐसे बनीं श्वेता भारती IAS अधिकारी

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

IAS Shalini Agarwal

