तमिलनाडु की IAS को UN ने किया सम्मानित, पर्यावरण की दिशा बदलने में सराहनीय पहल; जानें कौन हैं सुप्रिया साहू?

Hindi Newsशिक्षातमिलनाडु की IAS को UN ने किया सम्मानित, पर्यावरण की दिशा बदलने में सराहनीय पहल; जानें कौन हैं सुप्रिया साहू?

Supriya Sahu UN Award 2025: तमिलनाडु सरकारी की IAS सुप्रिया साहू को  UN Champions of the Earth Award से सम्मानित किया गया है. इस खबर में आपको उनके पर्यावरण के लिए किए गए कामों के बारे में बताएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 01:41 PM IST
Who is Supriya Sahu: IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की ओर से UN Champions of the Earth Award से सम्मानित किया गया है. ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पार्यवरण सम्मान माना जाता है. उनको 'Inspiration and Action' श्रेणी में ये सम्मान नैरोबी, केन्या में आयोजित कार्यक्रम में मिला. यहां उनके ठोस और पैमाने पर असर डालने वाले पर्यावरण कार्यों को वर्ल्ड लेवल पर सराहा गया. सुप्रिया साहू तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने अपने लंबे प्रशासनिक सफर में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और इकोसिस्टम बहाली में प्रभावी काम किया है. 

 

बड़े पैमाने पर इकोसिस्टम बहाली और वन संवर्धन
साहू के नेतृत्व में तमिलनाडुने बड़े लेवल पर वन क्षेत्र का विस्तार किया. इसके तहत उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगवाएं, राज्य में 65 नए रिजर्व फॉर्सेट बनवाएं और मैंग्रोव कवर को दोगुना करने पर काम किया, जिससे जैव विविधता में सुधार हो सके. इसके साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ संरक्षण भी बढ़ा. 

सस्टेनेबल कूलिंग और हीट अनुकूलन मॉडल
साहू ने सस्टेनेबल कूलिंग और हीट अनुकूलन मॉडल पर काम किया. ग्लोबल हीटवेव और बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने Cool Roof Project जैसी पहलों पर काम किया, जिसमें स्कूलों और सामाजिक बिल्डिंग की छतों को कूलिंग तकनीकों से संवारा गया. ऐसा करने से लोगों को बिना एनर्जी पर निर्भर हुए एयर कंडीशनिंग का फायदा मिला. ये मॉडल अब ग्लोबल लेवल पर गर्मी-अनुकूलन के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है. 

 

समुद्री और तटीय जैव विविधता की रक्षा
सुप्रिया साहू ने तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के बचाव के लिए Tamil Nadu Green Climate Company जैसी संस्थाओं को एक्टिव किया. इसकी मदद से तटीय इलाकों में जलवायु-जोखिम कम हुआ और नेचर-बेस्ड समाधान चालू हुए. ये समुद्री जीवन और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए फायेदमंद रहा.

 

लुप्तप्राय प्रजातियों और वन्यजीव संरक्षण को प्रोत्साहन
उनके द्वारा स्थापित की गई Endangered Species Conservation Fund से कई दुर्लभ और संकटग्रस्ट प्रजातियों को सुरक्षा मिली. इस कोष के जरिए संरक्षण परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन मिल रहा है, जिससे जैव विविधता की रक्षा के स्थायी उपायों को बढ़ावा भी मिला. 

 

सामुदायिक भागीदारी और हरित रोजगार सृजन
साहू का मानना है कि पार्यवरण संरक्षण सिर्फ नीति-निर्माण नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से होता है. ऐसे में उनकी पहलों ने लगभग 25 लाख हरित रोजगार के अवसर भी पैदा किए. साथ ही करीब 12 मिलियन लोगों की जलवायु सहनशीलता को मजबूत किया. इससे स्थानीय समुदायों की आजीविका भी सुदृढ़ हुई है. 

 

प्लास्टिक प्रदूषण और शहरी योजना
उनकी शुरुआती परियोजनाओं में 'Operation Blue Mountain' शामिल है. इसके तहत उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म किया. इसके साथ-साथ शहरों की शहर योजना में नेचर-फर्स्ट दृष्टिकोण को अपनाया, जिससे शहरी गर्मी, वेटलैंड संरक्षण और हरित रिकवरी को रोका जा सके. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

IAS Supriya SahuSupriya Sahu UN Award 2025

