कौन है वो IAS जिसके डर से कांप रही बड़ी-बड़ी कंपनियां, Old Monk तक की लगा दी लंका!

Who is IAS Tukaram Mundhe: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) के कड़क अधिकारी और 'महाराष्ट्र के सिंघम' कहे जाने वाले तुकाराम मुंढे इन दिनों अपने एक्शन मोड की वजह से खूब चर्चा में हैं. लोग कह रहे हैं कि हर राज्य में ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो व्यवस्था को बदल सके. हाल ही में उन्होंने बाजार में असली पनीर के नाम पर बेचे जा रहे 'एनालॉग' (नॉन-डेयरी) पनीर का बड़ा पर्दाफाश किया और उस पर बैन लगा दिया.
FSSAI और महाराष्ट्र FDA के संयुक्त अभियानों के तहत सिर्फ स्थानीय मिलावटखोर ही नहीं, बल्कि 'ओल्ड मॉन्क' जैसे बड़े और स्थापित ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पर भी नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई की गई है. आइए जानते हैं आखिर ये IAS तुकाराम मुंढे है कौन जिनके सामने कई कंपनियां डर से कांप रही हैं?
महाराष्ट्र कैडर 2005 बैच के बेहद चर्चित और कड़क छवि वाले आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे अपने काम को ईमानदारी से करने के लिए जाने जाते हैं. एक सख्त कार्यशैली और नियमों का सख्ती से पालन करने को लेकर इनकी एक अलग पहचान बनी हुई है. महाराष्ट्र के सिंघम के रूप में एक अलग पहचान मिली हुई है. आईएएस तुकाराम ने अपने 21 साल के करियर में 25 से ज्यादा बार ट्रांसफर का सामना किया है. वर्तमान में IAS तुकाराम मुंढे महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर हैं.
साल 2005 में तुकाराम मुंढे ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की और वो महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी बने. इसके बाद उनकी करियर की शुरुआत हुई और साल 2007 तक वो सोलापुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यरत रहे. इस पद पर रहते हुए उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कड़े सुधार लागू किए.
साल 2008 में नांदेड़ के देगलूर में उन्हें उपविभागीय अधिकारी के पद पर तैनात किया गया. यहां पर रहते हुए उन्होंने अवैध रेत खनन और अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया. इसे लेकर बड़े पैमाने पर कड़े अभियान भी चलाए.
साल 2009 से 2011 तक वो नागपुर जिला परिषद के रूप में काम करते रहे. यहां पर उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों और डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. इसके बाद ग्रामीण प्रशासनिक सेवाओं में अनुशासन लाया गया.
साल 2011 से 2012 तक तुकाराम, जनजातीय विकास विभाग में रहे और वहां काम करते हुए उन्होंने आदिवासियों के लिए बनाई गई योजनाओं के फंड में होने वाली हेराफेरी को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए.
साल 2014 से 2016 तक वो सोलापुर के जिलाधिकारी के पद पर रहे. उस दौरान उन्होंने जलसंवर्धन अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया. ऐसे में रेत माफियाओं पर नकेल कसी. इसके अलावा जनसमस्याओं के समाधान के लिए खास अभियान भी चलाए.
साल 2016 से 2017 के बीच वो नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) में कमिश्नर पद पर रहे. उस दौरान उन्होंने अवैध निर्माणों को लेकर सख्त कार्रवाई की. वॉक विद कमिश्नर की पहल शुरू की लेकिन राजनीतिक दबाव होने के बाद भी वो झुके नहीं, लेकिन निगम पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद तुकाराम का तबादला कर दिया गया था.
साल 2017 से 2018 तक पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (PMPML) की जिम्मेदारी सौंपी गई. उन्होंने बस सर्विस के समय को तय किया और समयबद्धता बनाई. साथ ही उन यात्रियों के खिलाफ जुर्माने का प्रबंध किया जो बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे. तुकाराम का ये फैसला PMPML को वित्तीय घाटे को मजबूत करने की दिशा से लिया गया था.
साल 2018 में उन्हें नासिक नगर निगम के कमिश्नर पद पर तैनात किया गया. यहां भी उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई और काम करते हुए संपत्ति कर और जल कर सुधार लागू किया. इसके अलावा उन्होंने अनधिकृत विज्ञापनों और होर्डिंग्स के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया था.
साल 2018 से 2019 के बीच मुंबई स्थित राज्य योजना आयोग और विभाग में संयुक्त सचिव पद पर ट्रांसफर हुआ.
साल 2020 में उन्हें नागपुर नगर निगम कमिश्नर का पद संभाले के लिए मिला. कोविड-19 महामारी के दौरान शुरुआती में उन्होंने शहर में लॉकडाउन और क्वारंटाइन नियमों को काफी सख्ती से लागू किया और शहर में वायरल फैलने से मदद मिल सकी.
साल 2021 से 2022 महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मिशन निदेशक और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला. ग्रामीण इलाकों तक बुनियादी दवाओं और डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित की.
साल 2023 में कृषि और पशुपालन विभाग और मंत्रालय में सचिव स्तर के पदों पर कार्य किया. उस दौरान किसानों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया.
साल 2024 में असंगठित कामगार विकास आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे.
साल 2025 से 2026, वर्तमान में तुकाराम मुंढे, महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर पद को संभाल रहे हैं. उनके द्वारा एक 'सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र' अभियान चलाया जा रहा है.
महाराष्ट्र FDA कमिश्नर के तौर पर तुकाराम मुंढे ने सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र के अभियान की शुरुआत की है. इसका मकसद मिलावटखोरों का खुलासा करना है और फिर बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी है. अब तक कई बड़ी-बड़ी कंपनियों को घेरा जा चुका है और इस अभियान के तहत उनकी मिलावटों का खुलासा हुआ है. कंपनी पर 100 प्रतिशत दावों को लेकर रोक लगाई गई. हाल ही में FSSAI की जांच के बाद बड़े ब्रांड के शहद, घी, नारियल पानी जैसे प्रोडक्ट्स पर 100 प्रतिशत शुद्धता, ऑर्गेनिक जैसे दावों का इस्तेमाल न करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा ओल्ड मॉन्क समेत मैकडॉवेल्स जैसे अन्य प्रसिद्ध अल्कोहल ब्रांड्स के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की है.