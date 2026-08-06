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कौन है वो IAS जिसके डर से कांप रही बड़ी-बड़ी कंपनियां, Old Monk तक की लगा दी लंका!

Who is IAS Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र के सिंघम इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं और उन्होंने प्रसिद्ध अल्कोहल ब्रांड्स से लेकर खाद्य पादर्थ कंपनियों की लंका लगा दी है. हर तरफ सिर्फ महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिशनर की चर्चा हो रही है. आखिर ये आईएएस है कौन जिन्होंने ओल्ड मॉन्क तक की क्लास लगा दी है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 06, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:25 PM IST
कौन है वो IAS जिसके डर से कांप रही बड़ी-बड़ी कंपनियां, Old Monk तक की लगा दी लंका!
Image Credit: Who is IAS Tukaram

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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