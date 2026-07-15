/कोडिंग से लेकर रैंप वॉक तक: जानें कौन हैं मिस यूनिवर्स तेलंगाना बनीं हसिथा नारायणभट्टा?

Who is Hasitha Narayanabhatta: ऐसा कहा जाता है न कि अगर आपके मन में कुछ हासिल करने के लिए जुनून हो तो आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं. कुछ ऐसा ही आईआईटी मद्रास की छात्र ने किया. सिर्फ पढ़ाई में ही बेहतर पर्दशर्न नहीं किया बल्कि सुंदरता का भी सही इस्तेमाल किया और वो खिताब हासिल कर लिया जिसने उन्हें एक नई पहचान दी. अपनी कामयाबी को हसिथा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा कियाव है और उन्होंने सपने को कैसे सच कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण दिया है.
तेलंगाना की रहने वाली हसिथा नारायणभट्टा ने अपनी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा हैदराबाद और तेलंगाना में पूरी की है. वर्तमान में वो आईआईटी मद्रास में पढ़ाई कर रही हैं. उन्होंने हैदराबाद स्थित गुरु नानक इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (GNIT) से बीटेक की डिग्री हासिल की है. इसके बाद अब मद्रास स्थिति आईआईटी संस्थान में डेटा साइंस और एप्लीकेशंस में बीएस की पढ़ाई कर रही है. इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने की पढ़ाई के बीच उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वो सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं कर रही अलग-अलग करियर पथों को भी फॉलो कर रही हैं.
आईआईटी मद्रास की छात्रा हसिथा नारायणभट्टा ने मिस यूनिवर्स तेलंगाना 2026 का ताज हासिल किया है. इस बड़े खिताब के साथ उन्हें एक नई पहचान मिली है. वर्तमान में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं और मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी. हसिथा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मिस यूनिवर्स तेलंगाना बनने के बाद ताजा पहनी तस्वीर को साझा किया है. उसके साथ एक कैप्शन लिखा है- 'एक सपना जो कभी देखा था, अब हकीकत बन गया है.'
संस्थान को जब जानकारी हुई कि उनकी एक छात्रा हसिथा नारायणभट्टा को मिस यूनिवर्स तेलंगाना का ताज पहनाया गया है तो संस्थान ने कहा कि उसके छात्र अनुसंधान, खेल, स्टार्टअप और अन्य क्षेत्रों में पारंपरिक अपेक्षाओं को चुनौती देते हुए अपनी पहचान बना रहे हैं. संस्थान ने कहा कि हसिथा ने शिक्षा, टेक्नोलॉजी और सौंदर्यकला में संतुलन बनाए रखा है. साथ ही कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद है कि वो युवाओं को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अलग-अलग रुचियों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करेंगी.
संस्थान के अनुसार उनके आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स बीएस प्रोग्राम के साथ कोई अन्य डिग्री भी प्राप्त कर रहे हैं, जबकि करीब 14% वर्किंग हैं जो अपने करियर और पढ़ाई दोनों को एक साथ संभाल रहे हैं.