/कोडिंग से लेकर रैंप वॉक तक: जानें कौन हैं मिस यूनिवर्स तेलंगाना बनीं हसिथा नारायणभट्टा?

Who is Hasitha Narayanabhatta: ऐसा कहा जाता है न कि अगर आपके मन में कुछ हासिल करने के लिए जुनून हो तो आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं. कुछ ऐसा ही आईआईटी मद्रास की छात्र ने किया. सिर्फ पढ़ाई में ही बेहतर पर्दशर्न नहीं किया बल्कि सुंदरता का भी सही इस्तेमाल किया और वो खिताब हासिल कर लिया जिसने उन्हें एक नई पहचान दी. अपनी कामयाबी को हसिथा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा कियाव है और उन्होंने सपने को कैसे सच कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण दिया है.