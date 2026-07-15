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कोडिंग से लेकर रैंप वॉक तक: जानें कौन हैं मिस यूनिवर्स तेलंगाना बनीं हसिथा नारायणभट्टा?

Who is Hasitha Narayanabhatta: आज हम एक ऐसी लड़की की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कभी कोडिंग से दोस्ती की और आज रैप वॉक कर मिस यूनिवर्स तेलंगाना का खिताब अपने नाम कर लिया है. आइए हसिथा नारायणभट्टा की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 15, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:45 PM IST
कोडिंग से लेकर रैंप वॉक तक: जानें कौन हैं मिस यूनिवर्स तेलंगाना बनीं हसिथा नारायणभट्टा?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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