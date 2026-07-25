/कितने पढ़े-लिखे हैं देश के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी? जानिए उनकी डिग्री, पढ़ाई और पूरा राजनीतिक सफर

देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है. इसके बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है. अब वे अपने मौजूदा मंत्रालयों के साथ देश की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संभालेंगे. ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर प्रह्लाद जोशी कौन हैं, उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है.
आइए जानते हैं कि साधारण परिवार से निकलकर देश के सबसे अहम मंत्रालयों में से एक की जिम्मेदारी तक पहुंचने वाले प्रह्लाद जोशी की पूरी कहानी क्या है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया. अब वे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय का कामकाज भी संभालेंगे. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि देश की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी.
सरकार ने इस अहम जिम्मेदारी के लिए अनुभवी नेता प्रह्लाद जोशी पर भरोसा जताया. फिलहाल वे अतिरिक्त प्रभार के रूप में मंत्रालय का नेतृत्व करेंगे और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की जिम्मेदारी संभालेंगे.
प्रह्लाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा में हुआ था. उनके पिता स्वर्गीय वेंकटेश जोशी भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे, जबकि उनकी माता का नाम मालतीबाई था. उनका परिवार साधारण पृष्ठभूमि से जुड़ा था, लेकिन बचपन से ही उनमें सामाजिक कार्यों और लोगों की समस्याओं को समझने की रुचि थी. छात्र जीवन के दौरान उन्होंने कई सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लिया.
बाद में उन्होंने एक छोटे उद्योग की स्थापना भी की. सामाजिक कार्यों से पहचान बनाने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और धीरे-धीरे संगठन तथा सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हुए केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में अपनी जगह बनाई.
प्रह्लाद जोशी की शुरुआती पढ़ाई रेलवे स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ से संबद्ध के.एस. आर्ट्स कॉलेज, हुबली में प्रवेश लिया. यहां से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए.) की डिग्री हासिल की. स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी के बजाय सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों को अपना रास्ता बनाया. यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की मजबूत नींव बना. आज वे केंद्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और अब देश के शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उनके पास है.
पिछले करीब एक महीने से दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन चल रहा था. आंदोलन की मुख्य मांग नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी.
20 जून से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा. आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार दोपहर शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन समाप्त कर दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रह्लाद जोशी को सौंपने का फैसला लिया.
धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. उन्होंने लिखा कि देश के बच्चे अपना समय पढ़ाई और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगाएं, इसी सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजा है.
उन्होंने कहा कि वे चार दशक से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए काम करते रहे हैं. उन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें काफी दुख पहुंचा. साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर भी छात्रों को भटकाने का आरोप लगाया.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की ओर से प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद 36 दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की. संगठन ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों पर सरकार और संगठन के बीच चार सप्ताह बाद फिर बैठक होगी.
इसके अलावा संगठन का दावा है कि सरकार ने नीट विवाद से जुड़े कथित आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा देने और दिल्ली सहित भाजपा शासित राज्यों में आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने पर भी सहमति जताई है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि नए शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में परीक्षा प्रणाली में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं.