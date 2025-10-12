Advertisement
trendingNow12958786
Hindi Newsशिक्षा

कौन हैं इंस्पेक्टर भावना चौधरी? जो बनीं BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर

Inspector Bhawna Chaudhary: सीमा सुरक्षा बल (BSF) की एयर विंग को अपने 50 सालों के इतिहास के बाद पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर इंस्पेक्टर भावना चौधरी मिली है, जो कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 12, 2025, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं इंस्पेक्टर भावना चौधरी? जो बनीं BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर

Who is Inspector Bhawna Chaudhary: सीमा सुरक्षा बल (BSF) की एयर विंग को अपने 50 सालों के इतिहास और लंबं इंतजार के बाद पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर मिली है, जिनका नाम इंस्पेक्टर भावना चौधरी है. इंस्पेक्टर भावना चौधरी की यह उपलब्धि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल है. बीएसएफ को पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर प्रथम इन-हाउस ट्रेनिंग कैप्सूल के पूरा होने के बाद मिली है. इंस्पेक्टर भावना चौधरी को अपने चार पुरुष सहकर्मियों अधिकारियों के साथ हाल ही में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी द्वारा फ्लाइंग बैज प्रदान किया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, फ्लाइंग बैज हासिल करने वाले पांचों अधिकारियों ने अगस्त, 2025 से शुरू हुए दो महीने के इन-हाउस ट्रेनिंग के दौरान 130 घंटे की व्यावहारिक ट्रेनिंग पूरी की. इस दौरान उन्हें पंजाब सहित कई राज्यों में बाढ़ राहत अभियानों के दौरान वास्तविक उड़ान संचालन का मौका और अनुभव भी मिला.

ये भी पढ़ें: Photos: ब्यूटी विद ब्रेन की बेजोड़ मिसाल हैं IAS स्मिता सभरवाल! महज 22 की उम्र में UPSC क्रैक कर पाई थी चौथी रैंक

Add Zee News as a Preferred Source

कब हुआ था BSF का गठन? 
बीएसएफ भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है, जिसका गठन 1 दिसंबर, 1965 को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति के समय अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए किया गया था. यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत-पाकिस्तान के साथ भारत-बांग्लादेश की सीमाओं की भी रक्षा करता है. बीएसएफ की प्रमुख जिम्मेदारियों में सीमा की निगरानी, तस्करी रोकना, घुसपैठ रोकना और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना विकसित करना है. वहीं, जानकारी के लिए बता दें, बीएसएफ में कर्मियों की स्वीकृत क्षमता लगभग 2.70 लाख है.

ये भी पढ़ें: Success Story: कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ इस IAS ने शुरू की UPSC की तैयारी, 2 बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, तीसरे अटेंप्ट में रचा इतिहास

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Inspector Bhawna ChaudharyBSF

Trending news

कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
Effect of Himalayas
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
Taliban
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
india taliban news
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
India First Billionaire
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता
mamta banarjee
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
Nobel Prize
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
Food Storage Trick
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
Gold smuggling
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
Amir Khan Muttaqi
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
Viral News
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट