कौन हैं इंस्पेक्टर भावना चौधरी? जो बनीं BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर

Who is Inspector Bhawna Chaudhary: सीमा सुरक्षा बल (BSF) की एयर विंग को अपने 50 सालों के इतिहास और लंबं इंतजार के बाद पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर मिली है, जिनका नाम इंस्पेक्टर भावना चौधरी है. इंस्पेक्टर भावना चौधरी की यह उपलब्धि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल है. बीएसएफ को पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर प्रथम इन-हाउस ट्रेनिंग कैप्सूल के पूरा होने के बाद मिली है. इंस्पेक्टर भावना चौधरी को अपने चार पुरुष सहकर्मियों अधिकारियों के साथ हाल ही में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी द्वारा फ्लाइंग बैज प्रदान किया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, फ्लाइंग बैज हासिल करने वाले पांचों अधिकारियों ने अगस्त, 2025 से शुरू हुए दो महीने के इन-हाउस ट्रेनिंग के दौरान 130 घंटे की व्यावहारिक ट्रेनिंग पूरी की. इस दौरान उन्हें पंजाब सहित कई राज्यों में बाढ़ राहत अभियानों के दौरान वास्तविक उड़ान संचालन का मौका और अनुभव भी मिला.

कब हुआ था BSF का गठन?

बीएसएफ भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है, जिसका गठन 1 दिसंबर, 1965 को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति के समय अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए किया गया था. यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत-पाकिस्तान के साथ भारत-बांग्लादेश की सीमाओं की भी रक्षा करता है. बीएसएफ की प्रमुख जिम्मेदारियों में सीमा की निगरानी, तस्करी रोकना, घुसपैठ रोकना और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना विकसित करना है. वहीं, जानकारी के लिए बता दें, बीएसएफ में कर्मियों की स्वीकृत क्षमता लगभग 2.70 लाख है.

