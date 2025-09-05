IPS Anjana Krishna: कौन है डिप्टी CM अजित पवार की आवाज न पहचानने वाली IPS अंजना कृष्णा? जानें उनके बारे में पढ़ाई-लिखाई से लेकर सब कुछ
IPS Anjana Krishna: कौन है डिप्टी CM अजित पवार की आवाज न पहचानने वाली IPS अंजना कृष्णा? जानें उनके बारे में पढ़ाई-लिखाई से लेकर सब कुछ

Who is IPS Anjana Krishna: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की आवाज न पहचानने वाली और फोन पर बहस करने वाली आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा कौन है? IPS अंजना कृष्णा कहां की रहने वाली है और क्या पढ़ाई-लिखाई की है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:05 PM IST
Who is IPS Anjana Krishna: महाराष्ट्र के सोलापुर से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिससे राजनीतिक हलकों में तहलका मच गया है. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को एक लेडी आईपीएस ने पहचानने से इनकार कर दिया. फोन पर आवाज न पहचानने और फिर डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ बहस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. महाराष्ट्र के 5वीं बार डिप्टी सीएम बने अजित पवार के साथ बहसबाजी करने वाली आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा वीडियो वायरल के साथ सुर्खियों में बनी हुई है. सोलापुर में डीएसपी के तौर पर तैनात IPS अंजना कृष्णा कौन है और कहां की रहने वाली हैं? आइए उनके बारे में सब कुछ विस्तार से जानते हैं.

आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा कौन है?

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में तैनात आईपीएस अंजना कृष्णा का पूरा नाम अंजना कृष्णा वीएस है. वर्तमान में करमाला में बतौर पुलिस उपाधीक्षक (DSP) पद पर तैनात हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएस अंजना कृष्ण का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम मंए हुआ है और वो यहीं की रहने वाली हैं. उनके पिता कपड़े के छोटे-मोटे व्यापारी और माता सीना कोर्ट में में टाइपिस्ट की नौकरी करती हैं. अंजना कृष्ण की पहचान ईमानदार, दृढ़ संकल्प और कुशाग्र प्रशासनिक कौशल के तौर पर है.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं IPS अंजना कृष्णा?

साल 2022 में अंजना कृष्णा ने यूपीएससी सिविल सेवा (UPSC) परीक्षा में AIR-355 रैंकिंग हासिल की थी. इसके बाद साल 2023 में अंजना कृष्णा आईपीएस अधिकारी बनी. उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा सेंट मैरीज सेंट्रल स्कूल, पूजाप्पुरा से की है. इनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री बीएससी गणित की है. एचएचएमएसपीबी एनएसएस कॉलेज फॉर विमेन, नीरामंकरा से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. महाराष्ट्र के सोलापुर के करमाला जिले में बतौर पुलिस उपाधीक्षक तैनात हैं.

अजित पवार V/S अंजना कृष्णा: किस वजह से बहस हुई शुरू?

डिप्टी सीएम अजित पवार और IPS अंजना कृष्णा के बीच का पूरा मामला ये है कि सोलापुर के माढा तालुका के कुर्डू गांव में अवैध मुरुम खनन की शिकायत के चलते DSP अंजना कृष्णा कार्रवाई के लिए वहां पहुंची. इस दौरान वहां के लोग और NCP कार्यकर्ता बाबा जगताप से बातचीत हुई. उस दौरान जगताप ने डिप्टी सीएम अजित पवार को फोन किया और फिर अंजना कृष्णा को पकड़ा दिया. फोन की बातचीत के दौरान दोनों के बीच बहस बाजी होगी.

DCM अजित पवार की आवाज न पहचान सकी IPS अंजना

फोन पर IPS अंजना कृष्णा ने DCM अजित पवार को पहचानने से इनकार कर दिया. उस दौरान डिप्टी सीएम अजित कार्रवाई को रोकने के लिए कह रहे थे जिसका जवाब देते हुए अंजना ने कहा कि वो उन्हें नहीं जानती है और कृपया अपने ऑफिशियल नंबर से कॉल कीजिए. इतने पर डिप्टी सीएम अजित पवार भड़के और एक्शन लेने की बात कहने लगे. साथ ही वीडियो कॉल के लिए कहा कि चेहरा देखकर तो पहचान लोगी. दोनों के बीच करीब 3 घंटे की बहस चली है और इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल भी हो रहा है.

ये भी पढ़ें- 'क्या तुम मुझे नहीं पहचानती?' अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने वाली महिला अफसर को फोन पर डांटा

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

IPS Anjana Krishna

