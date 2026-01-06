कौन हैं IPS ईशा सिंह, जिनका एक्टर विजय की रैली में दिखा कड़क अंदाज, वायरल वीडियो के बाद पुडुचेरी से दिल्ली ट्रांसफर

Advertisement
IPS Isha Singh: पुडुचेरी में एक्टर विजय की रैली में TVK नेता बुस्सी आनंद का सामना करने और रैली में अत्यधिक भीड़ को आने से रोकने के लिए वायरल हुई आईपीएस अधिकारी ईशा सिंह का तबादला पुडुचेरी से दिल्ली कर दिया गया है. आइए हम आपको लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह के बारे में बताते हैं.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:11 PM IST
Who is IPS Isha Singh: आईपीएस अधिकारी ईशा सिंह का ट्रांसफर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से दिल्ली कर दिया गया है, जिन्होंने पिछले महीने पुडुचेरी में अभिनेता विजय की रैली में अत्यधिक भीड़ को आने से रोकने के लिए तमिलगा वेत्त्री कजगम (TVK) के नेता बुस्सी आनंद का सामना किया था. टीवीके नेता बुस्सी आनंद का सामना करने का उनका वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसके बाद उनका ट्रांसफर पुडुचेरी से दिल्ली कर दिया गया है. अपने कड़क अंदाज के लिए वायरल हुई IPS ईशा सिंह कौन हैं, जिन्हें लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है? आइए हम आपको बताते हैं. 

कौन हैं IPS ईशा सिंह?
ईशा सिंह 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. आईपीएस ईशा सिंह को लोग उनकी सख्त अंदाज के लिए लेडी सिंघम कहकर बुलाते हैं. ईशा का जन्म मुंबई में 1998 में हुआ था. वो एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार से आती हैं. ईशा की मां आभा सिंह देश की जानी-मानी वकील हैं और पिता योगेश प्रताप सिंह1985 बैच के IPS ऑफिसर रह चुके हैं. 

पिता IPS और नाना पुलिस 
ईशा कर्म और पद दोनों की दृष्टि से पूरी तरह अपने पिता पर गई है. ईशा के पिता भी अपने समय में एक सख्त आईपीएस अधिकारी थे, जिनकी पोस्टिंग अक्सर बदलती रहती है. इसी से तंग आकरउन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया. वहीं, ईशा की मां भी एक सरकारी अधिकारी थी, जो भारतीय डाक सेवा में कार्यरत थी. हालांकि, कानून की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था. वहीं, ईशा ने नाना भी एक पुलिस ऑफिसर थे. 

ईशा UPSC जर्नी 
ईशा बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार और डिसिप्लिन थी. ईशा एक ओर जहां अपने पिता के तरह ही आईपीएस के पद पर कार्यरत हैं. वहीं, यूपीएससी की तैयारी से पहले उन्होंने अपनी मां से प्रेरित होकर कानून की भी पढ़ाई की है. ईशा की यूपीएससी जर्नी की बात करें, तो उन्हें पहले अटेंप्ट में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन यूपीएससी सीएसई के दूसरे प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 133वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पद पर हुआ और आज वो लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं.

IPS Isha Singh

