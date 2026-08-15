/कौन हैं IPS नूपुर प्रसाद जिन्हें मिला प्रेसिडेंट मेडल? सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में निभाई थी अहम भूमिका

कुछ पुलिस अफसर अपनी वर्दी से पहचाने जाते हैं, तो कुछ अपने काम से. IPS नूपुर प्रसाद का नाम भी ऐसे ही अधिकारियों में शामिल है. 2007 बैच की AGMUT कैडर की अधिकारी नूपुर प्रसाद को इस साल पुलिसिंग और जांच के क्षेत्र में उन्हें मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस (MSM) से सम्मानित किया गया है.
हालांकि, करियर की सबसे चर्चित जिम्मेदारियों में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी CBI जांच भी शामिल रही है. इसी जांच के दौरान नूपुर प्रसाद राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आई थीं. तो आइए जानते कौन हैं नूपुर प्रसाद और कैसा रहा उनका अब तक का सफर?
नूपुर प्रसाद ने 2007 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) जॉइन की और AGMUT कैडर का हिस्सा बनीं. अपने शुरुआती करियर से ही उन्होंने पुलिसिंग, कानून-व्यवस्था और अपराध की जांच से जुड़े अलग-अलग काम संभाले. उनके करियर का दायरा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने दिल्ली के अलावा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी जिम्मेदारियां निभाईं. अलग-अलग राज्यों और पुलिस यूनिट में काम करने से उन्हें विभिन्न तरह की पुलिसिंग का अनुभव मिला. उनके काम में अपराध की रोकथाम, जांच-पड़ताल, प्रशासन और कानून-व्यवस्था बनाए रखना शामिल रहा. समय के साथ उन्होंने कठिन और संवेदनशील मामलों को संभालने वाली अधिकारी के तौर पर अपनी पहचान बनाई. उनके करियर में जांच के साथ-साथ लोगों से जुड़ी पुलिसिंग पर भी जोर रहा.
दिल्ली पुलिस में नूपुर प्रसाद ने कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाली. शाहदरा जिला बनने के बाद उन्हें वहां की पहली DCP नियुक्त किया गया. इस जिम्मेदारी में उन्होंने नए जिले के पुलिसिंग ढांचे को मजबूत करने और अपराध रोकने के लिए व्यवस्था तैयार करने में भूमिका निभाई. उनके कार्यकाल के दौरान ड्रग नेटवर्क और अवैध जुए जैसी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी ध्यान दिया गया.
इसके बाद उन्होंने DCP North Delhi की जिम्मेदारी संभाली. इस पद पर रहते हुए उन्हें बड़े सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े काम देखने पड़े. लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह और दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल रही.
14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे. इसके बाद मामले ने देशभर में काफी चर्चा बटोरी. अभिनेता के परिवार की शिकायत और मामले की जांच को लेकर उठे कानूनी विवाद के बाद अगस्त 2020 में CBI ने जांच अपने हाथ में ली. इसी दौरान नूपुर प्रसाद CBI की जांच से जुड़ीं और उन्होंने जांच के महत्वपूर्ण पहलुओं की निगरानी की. जांच में गवाहों के बयान, फोरेंसिक सबूत और मेडिकल रिकॉर्ड समेत कई पहलुओं को देखा गया.
इस हाई-प्रोफाइल केस से जुड़ने के बाद नूपुर प्रसाद का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया. उनकी जिम्मेदारी केवल एक केस तक सीमित नहीं थी, बल्कि CBI में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जांचों से जुड़े काम भी किए.
सुशांत सिंह राजपूत की मौत की CBI जांच लंबे समय तक चर्चा में रही. 2025 में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की. एजेंसी की जांच के निष्कर्ष के मुताबिक अभिनेता की मौत में किसी तरह की गड़बड़ी, आत्महत्या के लिए उकसाने या आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं मिला. इसलिए नूपुर प्रसाद को इस केस को “सॉल्व करने वाली अधिकारी” कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा. उनकी भूमिका जांच की निगरानी और महत्वपूर्ण पहलुओं को देखने वाली अधिकारी के तौर पर रही.
CBI में अपने कार्यकाल के दौरान नूपुर प्रसाद का जुड़ाव कई अन्य हाई-प्रोफाइल जांचों से भी रहा. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इनमें कारोबारी विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील से जुड़े मामले भी शामिल थे.
CBI में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नूपुर प्रसाद हाल ही में दिल्ली पुलिस में वापस लौटीं. फिलहाल वह Economic Offences Wing यानी EOW में Joint Commissioner of Police के पद पर तैनात हैं. इस जिम्मेदारी में वह आर्थिक और वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों की जांच की निगरानी करती हैं. उनका करियर बताता है कि उन्होंने पुलिसिंग के कई अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया है. अपराध की जांच और रोकथाम के अलावा वह महिलाओं की सुरक्षा और आत्मरक्षा, युवाओं से जुड़े कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा जागरूकता और नशामुक्ति जैसी सामुदायिक पहलों से भी जुड़ी रही हैं. यही वजह है कि उनके काम का दायरा केवल हाई-प्रोफाइल जांच तक सीमित नहीं रहा है.
नूपुर प्रसाद की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने पुलिस अधिकारी सुरेंद्र कुमार से शादी की है और उनकी दो बेटियां हैं. 2019 में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक ही पेशे में होने वाले जीवनसाथी के फायदे के बारे में बात की थी. उनका कहना था कि दोनों एक-दूसरे के काम की चुनौतीपूर्ण प्रकृति और उससे जुड़ी मुश्किलों को बेहतर तरीके से समझते हैं.
अब पुलिसिंग और जांच के क्षेत्र में लंबे अनुभव के बाद उन्हें Medal for Meritorious Service से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है. सुशांत सिंह राजपूत केस से लेकर आर्थिक अपराधों की जांच और सामुदायिक पुलिसिंग तक, नूपुर प्रसाद का करियर कई अलग-अलग जिम्मेदारियों से होकर गुजरा है.