कौन हैं IPS प्रवीर रंजन, जिनके हाथों में अब होगी CISF की कमान, यहां से की है पढ़ाई?

IPS Praveer Ranjan: आईपीएस प्रवीर रंजन ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के नए डायरेक्टर जनरल (DG) के रूप में आज यानी 30 सितंबर, 2025 को कार्यभार संभाला है. प्रवीर रंजन CISF के 32वें डीजी बने हैं. यह नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय की नियुक्ति समिति के द्वारा की गई है. आईपीएस प्रवीर रंजन को राजविंदर सिंह भट्टी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिनके पास 3 दशक से ज्यादा कार्य करने का अनुभव है. आइए हम आपको प्रवीर रंजन के एजुकेशन क्वालिफिकेशन और करियर के बारे में बताते हैं.

कौन हैं CISF के नए डीजी IPS प्रवीर रंजन?

प्रवीर रंजन 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर में थे. इससे पहले भी वह कई प्रतिष्ठित पद पर कार्यभार संभाल चुके थे. अपने 32 वर्षों के विशिष्ट करियर में IPS प्रवीर रंजन ने कई प्रमुख पदों पर कार्य किया, जिनमें स्पेशल CP/Crime और EOW (आर्थिक अपराध शाखा), दिल्ली पुलिस; सीबीआई में डीआईजी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चंडीगढ़ (19.08.2022 से 15.03.2024) शामिल हैं. इससे पहले वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर CISF में ADG, CISF के रूप में शामिल हुए थे,

IPS प्रवीर रंजन एजुकेशन क्वालिफिकेशन

आईपीएस प्रवीर रंजन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से इतिहास में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पुलिस मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली से LL.M.की डिग्री प्राप्त की.

जानकारी के लिए बता दें, आईपीएस प्रवीर रंजन को अपनी विशिष्ट सेवा के लिए साल 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था. इससे पहले उन्हें 2009 में मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था.

