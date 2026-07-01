/14 साल की उम्र में बुर्ज खलीफा में ऑफिस, AI स्टार्टअप का मालिक और TEDx स्पीकर... आखिर कौन हैं जैनम जैन?

जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल के बाद करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसी उम्र में भारतीय मूल के जैनम जैन ने अपना AI स्टार्टअप खड़ा कर दिया है. महज 14 साल की उम्र में उन्होंने दुबई के प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा की 141वीं मंजिल पर अपनी कंपनी का ऑफिस स्थापित किया है. आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उन्हें दुबई का सबसे कम उम्र का AI स्टार्टअप फाउंडर माना जाता है. उनकी उपलब्धियां आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं.
जैनम जैन मेंगो इंजन नामक एआई प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं. ये प्लेटफॉर्म कंपनियों को मार्केटिंग, सेल्स, ग्राहक संवाद, लीड मैनेजमेंट, न्यूज़लेटर और कंटेंट क्रिएशन जैसे कई कामों को ऑटोमेट करने में मदद करता है. फिलहाल यह प्लेटफॉर्म बीटा चरण में है, लेकिन कई कंपनियां इसके इस्तेमाल का इंतजार कर रही हैं. जैनम का लक्ष्य इसे बिजनेस के लिए एक 'एआई को-फाउंडर' के रूप में विकसित करना है, ताकि कंपनियां कम समय में अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकें.
जैनम के अनुसार, उद्यमिता की पहली सीख उन्हें तब मिली, जब वह केवल छह साल के थे. उन्होंने बताया कि उनके पिता उन्हें पहली बार बिजनेस मीटिंग में लेकर गए थे. वहीं से बिजनेस और स्टार्टअप की दुनिया को लेकर उनकी जिज्ञासा बढ़ी. उन्होंने केवल किताबों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि बिजनेस इवेंट्स में हिस्सा लिया, उद्यमियों से मिले और वास्तविक अनुभवों से सीखना शुरू किया. यही शुरुआती अनुभव आगे चलकर उनके स्टार्टअप की नींव बने.
जैनम ने पारंपरिक पढ़ाई से अलग रास्ता चुना. उन्होंने 13 साल की उम्र में केवल 105 दिनों में IGCSE कक्षा 10 की परीक्षा पूरी कर ली. ऐसा इसलिए ताकि उन्हें अपने स्टार्टअप और नए बिजनेस आइडिया पर ज्यादा समय मिल सके. उनका मानना है कि शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि वास्तविक अनुभव, लोगों से बातचीत और नई चुनौतियां भी सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं.
जैनम की उपलब्धियां सिर्फ AI स्टार्टअप तक सीमित नहीं हैं. वह TEDx स्पीकर रह चुके हैं, उनके नाम दो पेटेंट दर्ज हैं और कई अन्य पेटेंट प्रक्रिया में हैं. उन्होंने एक किताब भी लिखी है और YouTube पर 1.45 लाख से अधिक सब्सक्राइबर का समुदाय बनाया है. 10 साल की उम्र से उन्होंने खुद को "50-Day Challenge" देने की आदत बनाई. इसके तहत उन्होंने 50 किताबें पढ़ीं, 50 नेटवर्किंग इवेंट्स में हिस्सा लिया और भारत में लगभग 6,000 किलोमीटर की यात्रा कर सफल उद्यमियों से मुलाकात की.
जैनम जैन की कहानी यह साबित करती है कि सफलता केवल उम्र या डिग्री पर निर्भर नहीं करती. अगर किसी के पास सीखने की जिज्ञासा, निरंतर मेहनत और बड़े लक्ष्य हासिल करने का जुनून हो, तो कम उम्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. जैनम का सपना एक ऐसी यूनिकॉर्न कंपनी बनाना है, जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव छोड़े. उनकी कहानी छात्रों और युवाओं को यह संदेश देती है कि पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव, नेटवर्किंग और नई तकनीकों को सीखना भी भविष्य की सफलता की मजबूत नींव बन सकता है.